Минские соглашения - это единственный документ, который удерживал Украину от распада и потери территорий, считает политолог Алексей Мухин

Об этом гендиректор Центра политической информации рассказал в интервью изданию Украина.ру.

На днях президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении владельца телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, депутата от «Оппозиционной платформы» Тараса Козака. После этого телеканалы прекратили свое вещание.

- Алексей, в чем причина таких действий украинской власти?

— Причина в том, что Зеленский, имея, видимо, планы переизбираться, занервничал из-за того, что оппоненты могут испортить ему этот праздник жизни. Как неопытный человек в том деле, в котором участвует, я имею в виду президентство в сложной стране, сделал рефлексивное движение.

Алексей Мухин: кто он © РИА Новости, Нина Зотина

- Тем не менее британское и американское посольства уже поддержали решение Зеленского.

— Они еще об этом не догадываются, но это как раз и ставит их в крайне уязвимое положение, потому что их лицемерие обнаружено и даже имеет официальное подкрепление. Эти заявления и являются этим официальным подкреплением. Теперь им просо перестанут верить. То есть когда они будут морализаторствовать и учить, им напомнят эту историю.

- А в чем на ваш взгляд, стратегическая цель Запада на Украине?

— Стратегическая цель Запада — информационные ковровые бомбардировки. Если хотите, информационная Хиросима на постсоветском пространстве, чтобы дестабилизировать ситуацию там, где это возможно, чтобы все горело и плавилось.

Сергей Михеев: Развитие России без конфликта с Западом невозможно © РИА Новости, Александр Натрускин

- Может ли эта информационная война перерасти в войну горячую?

— Если сработает фактор дурака, может…

- И кто же кандидат на роль «дурака»?

— Обойдусь без имён. Они сейчас при власти…

- Каким вам видится будущее Украины? Возможен ли ее распад на несколько государств?

— Процесс уже запущен, причем самой Украиной, формированием очагов гражданской войны на своей территории. Теперь ситуация удерживается под относительным контролем только ужесточением режима. Но если гайки закручивать до конца, то резьба срывается. Сорванная резьба может стать причиной запуска дезинтеграционных процессов. То есть часть территорий вполне могут уйти не только на Восток, но и на Запад.

- Минские соглашения, которым через несколько дней исполнится шесть лет, как раз и были призваны остановить гражданскую войну на Украине. Тем не менее, стороны признали, что реализовать их не удастся. А есть ли в этом вина России?

— Минские соглашения — это единственный документ, который удерживал Украину от распада и потери территорий. Игнорируя этот документ и всячески его отрицая, Украина тем самым разжигала гражданскую войну. Такое суицидальное действие с удивлением наблюдали в России, Германии и во Франции. Спасти утопающего, если он этого не хочет, невозможно.

Дмитрий Абзалов о возвращении Донбасса в Украину и позиции России © РИА Новости, Владимир Трефилов

С Украиной все понятно: она и не планировала выполнять Минские соглашения, создавая тем самым для себя опасную ситуацию.

- Россия поддерживает ДНР и ЛНР, но почему до сих пор не произошло признание народных республик Донбасса на политическом уровне?

— Россия очень осторожно ступает по этому минному полю, оставаясь в правом пространстве. В случае эскалации конфликта признание произойдет, когда для этого создадутся определенные политические и правовые условия. Россия постоянно дает Украине шанс, которым та не пользуется.

- Президент Зеленский предлагает для решения ситуации ввести в состав «нормандского формата» США и, более того, включить вопрос возвращения Крыма в этот переговорный процесс. Разрешит ли это конфликт?

— США здесь ни при чем. Это внутриукраинский конфликт, к Крыму это тоже не имеет отношения. Это наше европейское дело, США здесь будут лишними.

- Тем не менее, США всегда активно участвовали в украинских делах, и еще в 1994 году подписали Будапештский меморандум.

— Это их ошибка, за которую они расплачиваются сейчас фактически гражданской войной на своей территории.