Отказ от российской вакцины «Спутник V» - это вопрос не политики, а лоббирования интересов западных госкорпораций, считает украинский политолог Даниил Богатырев

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

Ранее Венгрия стала первым государством в составе Евросоюза, которое официально разрешило применение российской вакцины «Спутник V» на своей территории.

Кроме того, канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным выразила готовность к сотрудничеству по российской вакцине.

Однако на Украине продолжают настаивать на том, что ни в коем случае не будут закупать российский препарат.

- Даниил, как вы считаете, почему власти так себя ведут? Политика важнее здоровья людей?

— Здесь политическими моментами прикрывается обычный политический лоббизм. Знаем, что еще с момента медицинской реформы имени Ульяны Супрун у нас занимаются государственными закупками лекарств иностранные организации, в частности, Crown Agents и UNICEF, ну и ряд других. Они продвигают интересы некоторых западных фармацевтических корпораций.

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Какая у них цель? Не допустить на рынок конкурентов. Мы слышали, правда, что у нас собираются якобы закупить еще китайские вакцины. Но опять же здесь у меня есть такое подозрение, что в ближайшее время она до нас не дойдет. Почему-то мне так кажется. Потому что Pfizer до нас точно в ближайшее время не дойдет.

- А как думаете, Байден снимет запрет на экспорт вакцин, введенный при Трампе?

— Само собой. Просто в ближайшее время не дойдет. Ну и там идет расчет на лоббирование не на ближайшее время, так идет расчет, ну, на 2022 год, где-то так. Когда они у себя проведут вакцинацию, тогда будут поставлять вакцину в другие страны.

Это же достаточно транснациональный бизнес, завод, производящий вакцину, может находиться где угодно, он может ее штамповать и поставлять Украине. Он может быть в Европе, необязательно должен быть прямой экспорт из США.

- Как, по-вашему, сами украинцы относятся к вакцинации? И не будет ли какой-то общественной реакции на то, что, как вы сказали, вакцина может поступить в страну нескоро?

— Я видел недавние исследования по вакцине, там задавался вопрос респондентам так: «Если вакцинация будет бесплатной, согласитесь ли вы ее сделать?» Около 51% ответили, что нет, не согласятся.

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Но есть лабораторно подтвержденные случаи, а есть клинически, когда тест не делали, но все остальные симптомы есть.

16% — это существенно больше, чем по статистике. Просто статистика не все видит, многие люди уже переболели и не хотят вакцину.

- А зимний локдаун не был эффективной мерой?

— Я, честно говоря, к этому как-то равнодушно отношусь. Специалисты говорят, что карантин на месяц ничего не дает. Если вводить, то как минимум на два месяца, и он должен быть жестким.

У нас ничего не соблюдалось, не работали только заведения сферы услуг, ну и то они по предварительным заказам работали. Карантин не соблюдался, я не представляю, как он мог дать какие-то положительные результаты.