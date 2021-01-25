Украинский политолог Руслан Бортник в интервью Украина.ру рассказал, что мешает Киеву согласиться на закупку и производство российской вакцины от коронавируса

Ранее Венгрия стала первым государством в составе Евросоюза, которое официально разрешило применение российской вакцины «Спутник V» на своей территории.

Кроме того, канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным выразила готовность к сотрудничеству по российской вакцине.

Однако на Украине продолжают настаивать на том, что ни в коем случае не будут закупать российский препарат.

- Руслан, как вы считаете, почему украинские власти так себя ведут?

— Сейчас вакцинная война перешла из стадии войны за вакцину в стадию войны за производственные мощности для вакцин. Потому что препаратов в мире уже много, но производственных мощностей, то есть возможности производителей быстро обеспечить этими вакцинами те или иные государства, явно недостаточно.

Поэтому карта предварительных заказов еще будет переписываться многократно, исходя из того, кто действительно будет готов обеспечить вакциной то или иное государство.

Руслан Бортник: кто он © Руслан Бортник

Это бы также означало кризис части западных партнеров, которые, с одной стороны, не обеспечивают Украину вакцинами, а с другой стороны — смотрят на распространение российской вакцины как на потерю авторитета в Украине.

И третье, о чем практически не говорят, но что, по моему мнению, очень важно: Россия предлагает не просто распространить вакцину — она предлагает ее производство на территории Украины. В Украине очень неплохая фармацевтическая база, производственная база для лекарств. Это будет означать снятие части нагрузки с российских мощностей, а также возможность не только получить вакцину, производя ее для Украины, но и для других государств.

Да, конечно, украинские мейнстримовые политики против, потому что многое сломается — борьба за вакцины, «вакцинное картографирование». Это может очень серьезно повлиять на геополитику.

- А какие у Украины есть варианты, кроме той китайской вакцины, партию которой власти уже заказали?

— Есть китайская вакцина, есть договоренности с COVAX, которая будет поставлять вакцину в небогатые страны. Также есть надежда, что США и Европейский союз тоже хотя бы в виде гуманитарной помощи привезут часть вакцин в Украину.

Вакцины от COVID-19: «Спутник V» набирает высоту, Pfizer угрожает жизням © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Тем более что только половина украинцев готовы вакцинироваться.

- Как считаете, Байден отменит введенный при Трампе запрет на экспорт вакцин?

— Ожидаемое решение Байдена, потому что оно подрывает отношения США со многими партнерами по всему миру. Да, Байден может пересмотреть этот указ.

- Как сами украинцы относятся к российской вакцине?

— Хорошей и внятной социологии нет, но были попытки, которые показывают, что где-то около трети украинцев в принципе относятся нормально к получению российской вакцины.

Где-то еще треть нейтрально и треть негативно.