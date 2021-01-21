«Русская доктрина» — инициатива самого Донбасса. Трудно ожидать, что люди в Донбассе будут терпеть нарушение режима прекращения огня, убийства, атаки, информационные кампании, направленные на уничтожение ЛДНР, считает Константин Затулин, депутат Госдумы из фракции «Единая Россия»

- Константин Фёдорович, 28 января этого года в Донецке пройдёт официальная презентация доктрины «Русский Донбасс», в которой примет участие глава ДНР Денис Пушилин. Основные её положения: Донбасс — русская земля, там живут русские люди, поэтому он должен войти в состав России. Константин Затулин разделяет эти тезисы? Он с ними согласен?

— Я получил приглашение приехать на это мероприятие от главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина. Мы в этот понедельник разговаривали с ним по телефону. На форуме будут обсуждать эту доктрину «Русский Донбасс».

Мне не во всех деталях известно то, что будет предлагаться, но считаю, что обсуждение этого вопроса вполне закономерно с учётом того, что Донбасс с учётом долгого времени (больше, чем длилась Великая Отечественная война) находится между небом и землёй.

Считаю, что мы вновь должны поднять на щит идею Новороссии и идею Другой Украины, которая имеет глубокие корни в прошлом в единстве русского и украинского народов. В общности судеб государств, народов и языка. И вот всё это я готов поддержать.

Очевидно, что на момент подписания Минских соглашений была жива надежда на то, что на Украине в конце концов возобладают государствообразующие силы, которые поймут, что для будущего Украины как соборного государства важно применение федеративных принципов, а значит — признание особого статуса Донецка и Луганска для того, чтобы вернуть их в общее политическое и правовое поле.

Но оказалось, что для политиканов на Украине совершенно не важно, будут или не будут Донецк и Луганск в составе Украины. Для них важно, чтобы эта территория была зачищена от любых сторонников Русского мира, чтобы не идти на компромисс и федерализацию. Они пытаются продавить при помощи Запада, западных спонсоров и прочих доброхотов вот этой бандеровской Украины идею того, что Украина унитарна и не должна идти навстречу никому, кто пытается предложить формулу компромисса. Вместо этого Украина должна существовать как враждебная России страна.

Это гибельная для Украины идея. Украина для Запада не важна, она важна только как враг России.

- Вы сейчас вспомнили Минские соглашения. Некоторые указывают на то, что доктрина «Русский Донбасс», которая ставит своей целью вхождение этого региона в состав России, противоречит Минским соглашениям, согласно которым Донбасс — это составная часть Украины. Как тут быть? Что, Минским соглашениям всё?

— В данном случае это инициатива самого Донбасса, которая возникла после всего того, что произошло на Донбасской земле и вокруг неё. Трудно было бы ожидать того, что люди в Донбассе будут бесконечно терпеть нарушение режима прекращения огня, убийства, атаки, информационные кампании, направленные на фактическое уничтожение возникших во время конфликта Донецкой и Луганской Народных республик.

Это реакция, бумеранг по отношению к тому, что делает Украина.

При этом очевидно, что мы сегодня не можем требовать от руководства Российской Федерации признания именно такого дальнейшего пути Донбасса. То есть, по сути, признание безальтернативности вхождения Донбасса в состав России. Это остаётся одним из вариантов будущего, но не единственным, потому что Россия как государство не отказывается имплементировать Минские соглашения.

Однако с её стороны и нет противодействия идее «Донбасс — в Россию», показывая, какой может быть альтернативный вариант Минским соглашениям. На Украине же сделали всё возможное, чтобы дискредитировать идею возвращения Донбасса в состав Украины, потому что там не готовы на особый статус.

- И что тогда остаётся самому Донбассу?

— Если Киев не готов идти на эти условия, под которыми подписался, то в этих условиях вариант вхождения Донбасса в Россию не исключён. На сегодняшний день руководство РФ, не высказываясь прямо, дистанцируясь от этой идеи, не борется с ней, понимая, что люди на Донбассе устали ожидать от Украины выполнения Минских соглашений.

- На Украине очередное ограничение применения русского языка, в частности в сфере обслуживания. Как бы вы прокомментировали это как депутат Государственной Думы?

— Я в начале недели предложил Государственной Думе принять заявление, и это было поддержано, о недопустимости нарушения фундаментальных прав человека в связи с новыми запретами на употребление русского языка на Украине. Этот закон был принят ещё при Порошенко в апреле 2019 года. Хоть закон и называется «О функционировании украинского как государственного языка», но на самом деле это закон о запрете всяких других языков, прежде всего русского.

Закон пространный. Там есть много удивительных вещей. Например, чтобы в разведывательных органах говорили только на государственном языке. Не могу понять, как украинские разведчики будут требовать от своих агентов в других странах, чтобы те докладывали им о добытой информации.

Очень, конечно, трогательно, что закон говорит об исключениях из этого правила для английского языка и языков стран ЕС. Таким образом, исключается русский и искусственно преувеличивается роль английского языка.

Сегодняшняя украинизация, а на самом деле дерусификация, приведёт к дальнейшему укреплению раскола и к распаду Украины. Если сегодня это не вызывает народных восстаний, то ещё не вечер. Если Украина не заметила всего произошедшего с Крымом и Донбассом, в том числе и из-за языка, то давайте подождём, чтобы произошли события, связанные с неприятием этих репрессивных мер.