В ближайшее время Украина начнет закупать вакцину за бюджетные деньги по любой цене и у любых компаний, кроме российских, утверждает украинский политолог Кирилл Молчанов и объясняет почему

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

В интервью американской газете The New York Times Владимир Зеленский признал, что Украина получит вакцину от коронавируса не скоро.

- Кирилл, отважатся ли украинские власти на сотрудничество с Россией, где вакцина от коронавируса уже готова и прошла апробацию?

Кирилл Молчанов: кто он © Facebook, Денис Жарких - Ситуация для Зеленского катастрофически плохая. Запад явно намекнул Зеленскому, что раз мы выдаем вам транши и кредиты, то, пожалуйста, тратьте их на наши вакцины, чтобы деньги далеко не уходили. С другой стороны, под внутренним страхом перед националистами и праворадикалами Зеленский, конечно, побоится на официальном уровне устраивать коммуникации с Россией для закупки на бюджетные средства их вакцины.

Поэтому сейчас наиболее прогнозируемый сценарий, если западные вакцины не будут поставлены в ближайшие квартал-два до весны-лета, а скорее всего, все к этому идет, — это то, что бюджетные средства будут расходоваться на покупку любых вакцин, но не российских. А на коммерческом уровне, то есть на уровне частных клиник и амбулаторий, не будет никаких препятствий по завозу российской вакцины и реализации ее на коммерческой основе на Украине.

То есть ее, наверно, сертифицирует украинский МОЗ, но зарабатывать будет не государство, а коммерческий сектор. Естественно, на этом будут зарабатываться сверхприбыли, потому что ее цена сразу взлетит в разы.

- А возможно ли совместное российско-украинское производство вакцины? Не слишком ли это фантастично?

— Совместное на уровне государства — нет. Не исключаю, что по похожей коммерческой схеме в случае сертификации российской вакцины в Украине харьковское предприятие «Биолек», как сказал Медведчук, может начать выпуск.

Но государство будет пытаться от этого отмежеваться, и все будет подаваться как частная инициатива предприятия.

- Как все эти танцы вокруг вакцины могут сказаться на электоральной поддержке действующей власти?

Доктор Вячеслав Передерий о вакцине и ковиде: Всех напугали, что все посдыхают. Ну и что, сдохли? © politrada.com

С другой стороны, в обществе растут алармистские тенденции: почему мы можем покупать российские уголь, ядерное топливо, а не можем покупать российскую вакцину, хотя она эффективна?

Есть общественный запрос на вакцинацию, и если Зеленский продолжит политику, что Запад нас кинул, а российскую вакцину мы брать не можем по политическим причинам, то его рейтинг продолжит стремительный обвал.

- Среди некоторых врачей бытует мнение, что вакцинация от вирусных заболеваний — это, скорее, политико-коммерческий проект. Это касается в том числе и вакцины от коронавируса. Например, экс-депутат и бывший замминистра здравоохранения Украины Вячеслав Передерий озвучил эту точку зрения в интервью нашему изданию. А что вы думаете по этому поводу?

— Я не медик, чтобы комментировать, эффективна вакцинация или неэффективна. Но даже если она дает возможность создания иммунитета на два года, то это экономически выгоднее для государства, чем постоянные сезонные локдауны. Плюс подозреваю, что мировой туризм и передвижение по миру будут очень серьезно завязаны на наличии медицинских справок.

Понимать все это как заговор мировых фармгигантов тоже неправильно, хотя, безусловно, они заработают огромные деньги.