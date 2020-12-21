Молдавия обречена вести умную и взвешенную внешнюю политику, в том числе по отношению к России, считает молдавский политолог Игорь Волницкий

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

- В недавнем интервью The New York Times президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему нравится позиция президента Молдавии Майи Санду по Крыму. Санду, в свою очередь, заявляла, что планирует визит в Киев и вообще хотела бы наладить сотрудничество двух стран. Игорь, как вы считаете, о чем может говорить такое потепление? Может ли это быть попыткой Запада сплотить две страны против России?

— Конечно, чувствуется влияние Запада, потому что и Майя Санду, и Владимир Зеленский — это прозападные политики. Даже когда Майя Санду была премьером Молдовы и встречалась с господином Зеленским, они выражали взаимные симпатии и не раз оба подчеркивали, что у них одинаковое видение того, что касается интеграции их стран в Европейский союз. К тому же у них схожие мнения по решению проблем, которые касаются территориальной целостности Молдовы и Украины. И, конечно, следует ожидать, что именно на уровне двух президентов будет потепление в отношениях между Молдовой и Украиной.

Майя Санду выиграла выборы президента Молдавии и зовет всех на протесты: чего ей не хватает? © Facebook, Maia Sandu

- По-вашему, Санду не сможет совсем отвернуться от России?

— По сравнению в Украиной, Молдова — маленькая страна. А маленькие страны должны иметь умную внешнюю политику, потому что никак не может сравниться Молдова даже с той же Украиной или другими государствами покрупней, которые имеют намного более сильные позиции на мировом уровне.

Молдова просто обречена делать умную, взвешенную политику, и, независимо от того, кто будет президентом, каждый из них должен будет считаться с этими реалиями.

- Украинские власти участвуют в переговорном процессе по Приднестровью, выступают за вывод российских войск и замену российских миротворцев. Это как-то может повлиять на отношения Молдовы с Приднестровьем?

— Был определенный период, когда Украина не обращала должного внимания на приднестровскую проблему. Начали обращать внимание на нее украинские власти только тогда, когда к власти пришел Виктор Ющенко, и особенно после того, как Украина начала сталкиваться со своими территориальными проблемами — официальный Киев начал уже по-другому смотреть на приднестровскую проблему.

Я думаю, что на данном этапе координация усилий между Молдовой и Украиной может влиять позитивным образом, в том числе и на решение приднестровской проблемы. Потому что сейчас и Молдова, и Украина понимают, насколько важно иметь определенную политику по отношению к неразрешенным территориальным конфликтам.

- Можно ли ожидать, что после после прихода Байдена и Санду к власти в своих странах США заинтересуются Молдовой?

Байден — президент. В США подвели итоги выборов, но это ещё не конец © REUTERS, Leah Millis Байден, будучи вице-президентом США, посетил Молдову, когда у власти тоже были проевропейские силы. Этот визит расценивался и как поддержка этим проевропейским силам в Кишиневе. Я думаю, что господин Байден не понаслышке знает о ситуации в этом регионе, он знает о проевропейской позиции, которую, пусть даже маленькая, но такая страна, как Молдова, имеет.

Я думаю, что после того, как господин Байден официально станет президентом США, а госпожа Санду — Молдовы, следует ожидать потепления отношений и с этой точки зрения.