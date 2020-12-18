Протесты предпринимателей сыграют положительную роль: в ходе совместных акций простые граждане учатся бороться сообща, и олигархату всё сложнее будет использовать эту борьбу в своих целях

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал участник протестного движения ФОПов, житомирский журналист и общественный деятель Сергей Форест.

- Сергей, мы уже говорили с вами о протестах предпринимателей. Теперь же в Киеве происходит так называемый налоговый Майдан…

— Это очередной этап борьбы ФОПов. Они ездили в Киев отстаивать свои права и при Порошенко, а первый предпринимательский майдан был ещё при Януковиче.

Тогда Азаров к ним приходил в палатки и обещал, что власть отсрочит введение всех этих фискальных аппаратов. И, действительно, была дана отсрочка…

При Порошенко, это было в 2017 году, тоже ФОПы ездили протестовать. Это на протяжении многих лет уже происходит. Третий день «Налогового майдана»: решения властей убивают легальный бизнес © AFP, GENYA SAVILOV

- Чего требуют предприниматели? Хотят отстоять упрощённую систему налогообложения?

— Это первое. А теперь добавились требования не вводить очередной локдаун, который, понятно, сильно ударит по карману рядового. Плюс к тому, надо помнить, что у кого-то многие предприниматели снимают помещения, и платить аренду всё равно придётся. А мы даже не знаем, на какой срок собираются ввести этот локдаун.

Возможно, эти вопросы сейчас обсуждают. Как мне сообщили, сегодня должно состояться селекторное совещание по поводу проблем, которые возникли с ФОПами — в нём должны принять участие губернаторы, представители органов власти на местах…

- Сообщалось, что в Офисе президента создана группа для работы над проблемой ФОПов. Но это случилось уже после того, как на Майдане произошли столкновения протестующих предпринимателей с полицией…

— Ну, у нас же всегда так бывает. Да и сейчас ситуация на Майдане, где стоят люди, не очень простая. Палаток там уже нет, даже стулья туда приходится в руках проносить, так как выставлены посты, все бусы проверяют, не пропускают ни пенопласт, ни палатки…

Власть научена прежними Майданами. Но всё равно — только что связывался с ребятами, они говорят, что сейчас на Майдане находятся несколько тысяч человек. А ночью было, по крайней мере, не менее двухсот человек, несмотря на то, что им негде там ни присесть, ни согреться…

Люди настроены решительно, так как понимают, что власть пытается просто затянуть ситуацию, видит их за нос, тогда как главные проблемы предпринимателей не решены. Поэтому едут из всех областей в Киев протестовать.

- Вы разговариваете с этими людьми, какие у них настроения? Верят ли в успех?

— Настроения разные есть. Кто-то верит, что протестами они чего-то добьются, но есть и те, кто скептически настроен. Сколько людей, столько мнений. Но, тем не менее, движение продолжается, не затухает. Порошенко, Коломойский или Сорос: кто стоит за новым Майданом? © AFP, GENYA SAVILOV

Посмотрим, что будет после селекторного совещания, к каким решениям придут. Кстати, у нас в Житомире координетор протестов ФОПов выступал в горсовете, и депутаты горсовета предпринимателей поддержали.

Это то, что лежит, как говорится, на поверхности. Но при этом надо понимать и то, что тут идёт игра. Я разговариваю с людьми, вижу, что едут не только предприниматели, но и наёмные рабочие, то есть — разная публика, давайте скажем откровенно. И многие сами говорят: опасаемся, что нас используют.

Есть такие подозрения, что власти, может быть, нужна такая заваруха для того, чтобы, например, распустить парламент. И к власти могут прийти те, кого раньше, скажем так, отогнали от корыта…

Власть можно условно разделить на тех, кто у корыта, они чавкают, а те, кого от корыта оттеснили — они визжат.

- То есть, среди предпринимателей есть опасения, что их протест могут использовать некие политические силы в своей борьбе?

— Конечно. Среди предпринимателей много людей здравомыслящих, имеющих опыт. Я с ними общался, они говорят: да, есть опасения, что нас снова используют как фон, а к власти придет так называемая оппозиция — на самом деле другая группа олигархата, которая будет отстаивать, опять же, свои интересы.

А у олигарахата какие интересы? Обогащаться и дальше. Скажем, есть владельцы торговых сетей. Никто из них не заинтересован в том, чтобы простой ФОП и дальше развивался, это мы все прекрасно понимаем.

И неважно, как называются представляющие их партии, у олигархов своя тусовка. А народ — где-то в стороне проживает… Точнее, выживает. Сейчас из-за коронавируса плановые операции отменены, «скорые» не приезжают, тяжело попасть на приём к врачу, вместо этого слышим советы: оставайтесь дома и самонаблюдайтесь, какие у вас симптомы.

Но у них-то свои частные клиники работают, «Феофания» работает, никто там ничего не отменял. В условиях эпидемии особенно видно это разделение.

Так что опасения людей понятны. Скажем, мы знаем, что монобольшинство не устраивает другую часть тех, кто правит Украиной. И вполне вероятно, что, например, в связи с переменами в США, могут быть какие-то изменения — например, поднимут голову сторонники Порошенко. Новый Майдан в Киеве: чего хотят ФОПы и на что готова власть © REUTERS, Gleb Garanich

Не исключено, что после инаугурации начнутся более решительные действия здесь, в Украине. А пока идёт такая раскачка, поддерживается огонь, подбрасывают в топку поленья. Но эти поленья… Не олигархи ведь будут гореть, а гореть будут люди.

- Как уже бывало…

— Конечно. И простой народ должен понять, что не надо искать поддержку у оппозиционных партий. Даже если они придут к власти, это только отстрочит непопулярные меры. Но пройдёт время, их введут.

Это моё личное мнение, и я об этом писал на своей странице в соцсети. Писал я и о том, что предпринимателям надо расширить список требований, тогда их поддержат и другие слои населения.

Надо требовать не только для себя, надо сказать о пенсионере, о санитарке, которая получает 4 тысячи гривен, о медсестре, об учителе — вот о ком надо говорить. Надо говорить о тарифах, которые снова повышают. Тогда предпринимателей многие поддержат.

Должна быть поддержка профсоюзов, разных профессиональных групп. Людей надо консолидировать, а не надеяться на другого пана, другого дракона.

Люди должны понимать, что если ударят по ФОПам, пострадают и они, покупатели, услуги все подорожают. Плюс подорожает сейчас электроэнергия, подорожает аренда…

Надо понять, что проблемы у нас у всех общие, и их надо поднимать тем, кто сейчас на Майдане. Рост цен — а пенсии подняли только на 50 гривен. Это позор. Об этом надо говорить. А что, разве у предпринимателей нет отцов, матерей? Есть у них мамы и папы, это они теперь получают мизерную пенсию — и надо об этом сказать.

Надо перестать кустарно думать, перестать заботиться только о своих интересах, только о себе. Надо думать о пенсионере, надо думать о студенте — обо всех. Всё взаимосвязано. Чем выше будет уровень жизни у каждого украинца, тем больше будет оборот и у предпринимателей, это же логично. Медики устроили свою акцию во время «Налогового майдана» в Киеве © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

- Вы общаетесь с протестующими, что скажете — они это понимают?

— Часть из них, конечно, всё это понимает, а часть… Если бы все это понимали, мы бы сейчас жили совсем в другом государстве. Но, к сожалению, такого всеобщего понимания нет.

Поэтому, повторим, есть риск, что протестами воспользуются силы, которые ставят не задачи решить проблемы ФОПов, а ставят перед собой совсем иные задачи. Чтобы тот или иной олигарх построил ещё несколько гипермаркетов. Вот их задача!

Чтобы землю продать, заводы продать — такие у них задачи. А простой украинец со своими заботами не входит в планы сверхбогатых людей.

- Профсоюзы помогают протестующим предпринимателям?

— Я разговаривал на Майдане с представителями профсоюзов, говорят, что поддерживают. Но надо на всё смотреть объективно, помня и об особенностях наших профсоюзов.

Надо смотреть, кто выступает со сцены, стоит ли там охрана, допускают ли к микрофону простых, скажем так, протестующих — или там одни и те же лица? И я, как журналист и как участник многих событий, замечаю такие тонкости. И я задаю себе вопросы, когда замечаю некоторые совпадения с майданами прежних лет.

Но, в любом случае, я поддерживаю это движение, я ведь и сам предприниматель. Изменения должны быть, даже если потребуется десять таких… выступлений. Иначе будет только хуже.

Не знаю, будет ли от этого лучше именно ФОПам, но движение должно быть, чтобы общество прогрессировало. Люди в ходе таких событий уже объединяются, обмениваются мнениями, вырабатывают позицию. Зеленский решил разобраться с протестами ФОПов — назван способ © пресс-служба президента Украины

Наконец, это даёт им возможность поверить в себя. А это очень важно, чтобы простой украинец осознал, что он не просто единичка, которая, если помрёт, то никто не заметит, а он — часть общества. Если многие это осознают, то жизнь изменится. И процесс такого осознания никакая власть не сможет проконтролировать. Просто сразу такое не происходит.

- Надеетесь, что «налоговый Майдан» принесёт пользу при любом результате?

— Благодаря таким выступлениям формируется нация. Да, в результате предыдущих майданов страна обеднела, миллионы украинцев уехали — всё это мы видим и понимаем.

Но нельзя считать, что был только один негатив, были и положительные моменты. Ведь люди-то, в массе, выходили за справедливость, с лучшими намерениями. Да, их порывом воспользовались…

Но теперь, как мне кажется, люди стали намного разумнее, использовать их в своих целях олигархам будет сложнее. Тем более, сейчас протестуют ФОПы — а это люди самостоятельные, мыслящие.

Я эту мелкую буржуазию называю современным пролетариатом, эволюционировавшим. И считаю, что тут надо левым силам не отстраняться, а, напротив, активно поддержать эти протесты. Не говорить что-то с экранов или в соцсетях, а приходить, общаться, говорить о социальной справедливости, о том, какое общество будет жизнеспособно и о том, как нам его построить.

«Не разрешенный посольством США, протест является преступным»: соцсети о новом Майдане в Киеве © REUTERS, Gleb Garanich

Я там и со львовянами говорил, это муж и жена, приехали протестовать в Киев на своей машине. Общались мы, конечно, на мове. Очень хорошие люди! И у них такие же проблемы, как везде — закрываются предприятия, негде работать. И они так же, как и мы, глубоко возмущены тем, как уничтожается государство.

Проблемы одни и те же, и на западе, и в центре, на востоке страны. Нас и пытаются разделять именно те, кто имеет от этого свою выгоду.

Я считаю, что людей надо поддержать, поддержать их борьбу. Но сделать так, чтобы в этой борьбе победил простой ФОП, простой украинец, а не олигархи. Вот поэтому я здесь, с протестующими. И я очень надеюсь, что эти протесты сыграют свою роль в росте самосознания людей, в понимании того, что у нас власть, согласно Конституции, принадлежит народу.