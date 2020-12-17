Позиция Владимира Зеленского не дает оснований для его диалога с Владимиром Путиным, считает политолог Михаил Погребинский

Об этом Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии, рассказал в интервью изданию Украина.ру.

В среду, 17 декабря, президент России Владимир Путин провел большую пресс-конференцию. На ней он, в частности, прокомментировал тему Донбасса, отношения России с Украиной и тему СНГ в целом.

По словам российского лидера, президенты Украины, когда приходят к власти, сначала опираются на мнение большинства, а потом начинают оглядываться на националистические силы. По мнению Путина, это говорит о недостатке политического мужества.

Михаил Погребинский: Статус отношений США с РФ будет влиять на их политику относительно Украины, ФРГ и КНР © РИА Новости, Михаил Воскресенский - Михаил Борисович, на ваш взгляд, возможен ли еще прямой диалог Зеленского с Путиным?

— Есть вопросы, по которым может быть диалог. Но для этого надо, чтобы были предпосылки, созданные позицией самого Зеленского. Пока таких предпосылок не видно. Поэтому пока в скором времени ожидать диалога не приходится.

- Российский лидер отметил, что сроки урегулирования конфликта в Донбассе зависят от позиции Киева. Что-то может измениться в новом году?

— Если команда Байдена повлияет, то тогда может. Это будет зависеть от Байдена и его команды.

- А разве Байден и его команда заинтересованы в урегулировании конфликта?

— А мы не знаем, в чем они заинтересованы. Пока они не сформулируют свою позицию, ничего определенного сказать нельзя. Слишком много неясностей. Обсуждать это сейчас бессмысленно. Есть самые разные вопросы, которые могут повлиять на эту позицию.

- Будет ли Россия и дальше поддерживать Александра Лукашенко?

— Во всяком случае, не отказывается. У России нет другого выхода. Даже если он сильно не нравится Путину, Москве, там не на кого опираться. Иначе будет киевский вариант, поэтому Россия будет поддерживать.