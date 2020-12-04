Политически Украина должна быть буфером, отделяющим на сотни километров Россию от Западной Европы, поэтому ее будут минимально поддерживать извне, считает киевский публицист Владимир Скачко

Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

- Владимир Сергеевич, вы, наверняка помните события 1991 года, когда жители Украинской ССР сначала проголосовали за сохранение Советского Союза, а потом те же самые люди высказались в поддержку независимой Украины. Как так получилось?

— Это завышенные ожидания, в основе которых лежал обман. А чисто технологически — это усиленная пропаганда, когда из каждого утюга на головы тогдашних жителей УССР лилась информация о том, будто бы Украина кормит Россию и что Украина является самой богатой советской республикой.

Якобы если Украина выйдет из состава СССР, она станет второй Францией, Германией или Швейцарией. Все помнят бумажки с изображением Леонида Макаровича Кравчука, который объяснял, как украинцы заживут, если выйдут из СССР.

А ситуация для этого обмана была весьма благоприятной, потому что СССР под конец своего существования полностью вбил людей в нищету, у людей не было ничего. А когда люди лишаются всего (особенно если они живут сегодняшним днем), и им нужно все, они и поверили, что стоит Украине уйти, и все немедленно наладится.

Поэтому в марте 1991 года 73% проголосовали за сохранение Советского Союза, а в декабре более 90% утвердили акт о независимости от 24 августа. Пропаганда и агитация сделали свое дело благодаря психологическому климату и технологической подаче информации.

- Почему русский язык в то время не удалось сделать вторым государственным? Это же избавило бы страну от множества проблем.

— А уже тогда пытались дистанцироваться от России. Потому что был заказ и «коллективного Запада», и было модным влияние криптонационалистов, которые хотели таким образом поставить первую разделительную черту между двумя народами. Мода тогда была на все национальное.

Это только дальновидные политики понимали, что русский язык — язык межнационального общения. Но тогда утверждалось, что это якобы язык духовного закабаления. Плюс на это был заказ Запада. Они прекрасно понимали, что язык — это скрепа. Духовная, культурная, психологическая, человеческая. Они прекрасно понимали, что ее надо было рубить первой.

Я прекрасно помню эту ночь, когда принимали Конституцию, и как они рубились за этот язык, и все равно русский язык лишь обозначили персональным, а остальные языки записали как «языки национальных меньшинств». Это было абсолютно сознательное действие, которое тогда представили как первый кирпичик в построении независимого, суверенного, соборного украинского государства.

Тогда даже были споры о том, как писать: «украинский народ» или «народ Украины». Потому что между этими двумя понятиями есть серьезное отличие: в основе «украинского народа» лежит этнографическое понятие, но записали «народ Украины», потому что в основе этого термина заложена политическая составляющая. Народ как сборная солянка представителей всех национальностей и национальность.

Тогда все это выглядело как политологический спор. Но на самом деле это оказалось мощнейшим оружием в руках русофобов.

- Вы сказали о планах Запада по отрыву Украину от России. А почему для этих целей обязательно понадобилось превращать Украину в русофобское государство? Почему нельзя было, как при Януковиче, выпрашивать ресурсы в обмен на дружескую риторику, не делая при этом ничего для реального сближения?

— Ну как же вы не понимаете, что если кто-то вешает ружье на стену, то оно обязательно должно выстрелить. Если кто-то затачивает страну на русофобию, то с какой-то определенной целью: не просто оторвать, но еще и спровоцировать конфликт.

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Новая концепция американской внешней политики по сдерживанию России закладывалась именно тогда. И в то время она заключалась в максимальном отрыве от России и выводе из ее зоны влияния всех бывших республик СССР. Главным призом в этой борьбе была, конечно же, Украина, которая участвовала во всех основных событиях в истории Российской империи.

Я хочу напомнить, что Российская империя началась летом 1709 года в битве под Полтавой. Многие историки говорят, что на поле битвы в то время Россия зашла в виде Московского царства, а стала Российской империей. Это чистая правда. И Украина была соучастницей всех этих дел. И целый ряд выдающихся деятелей, которые формировали внешнюю политику, оборону и культуру, были выходцами из Украины. Смешно говорить, что Украина была колонизирована.

Кто первым ввел крепостное право на Украине? Гетман Мазепа. Он сделал это раньше, чем это было тотально заведено в России при Екатерине II. Кто гнобил своих с невероятной силой, при этом упрашивая, чтобы его уравняли в правах с российским дворянством? Казацкая шляхта так называемая.

Кто говорил Павлу I, что при нас ни одна пушка в Европе не выстрелит без нашего разрешения? Граф Алексей Безбородко, который при Екатерине II формировал внешнюю политику России, когда она победила Наполеона и еще лет 50 была главной в Европе.

А Иван Федорович Паскевич из Полтавы? Фельдмаршал, который, как и Суворов, не потерпел ни одного поражения. Кто он? Дворянин из казацкой шляхты в Полтаве. А перед ним Николай I сам вставал и приказал членам своей семьи подниматься и отдавать ему честь, звал его батюшкой.

И это свидетельство колониализма? Можно спорить, но никто же не хочет спорить, ни в России, ни на Украине. Все тычут друг другу дули, но никто не хочет говорить предметно о людях и событиях.

- Сейчас Украине все прочат развал и экономический крах, но этого не происходит. Почему?

— Потому что Украина существует вопреки, а не благодаря. Она существует благодаря внешним подпоркам. Там признаки государства (границы, органы власти и международное признание) существуют чисто формально. Просто никто не решается создать черную дыру в центре Европы, чреватую наркотрафиком, контрабандой оружия и терроризмом.

Западу нужна здесь серая зона и буфер. Не мост или даже подпольные транзитные потоки, а именно буфер, который экономически выполнял бы роль сырьевого придатка, где бы производилось дешевое продовольствие. А политически Украина должна быть буфером, отделяющим на сотни километров Россию от Западной Европы. Поэтому Украину и поддерживают.

Сейчас Украина приближается к дефолту, потому что ей никто денег не дает. Но я уверен, что найдут какую-то уловку, чтобы в бюджетном отношении к концу 2020 года выйти хотя бы на ноль, пусть даже без прибыли.

Пока Украина нужна как гнойник в подбрюшье России, ее будут сохранять. Пока Украина служит буфером, отделяющим Западную Европу от России, ее будут сохранять. Пока в ней живут много людей, представляющих угрозу для России, ее будут сохранять. Здесь все закономерно.

- Если говорить о дальнейших российско-украинских отношениях, мы будем дальше отделяться друг от друга или рано или поздно придем друг в другу, как это не раз бывало в истории?

— Сегодня трещина получилась очень глубокая, очень болезненная и травмирующая. Все вернется на круги своя, но для этого понадобится лет 30-50. Так всегда было в отношениях между районами. Например, после Руины в 17-м веке Россию начали целовать в десна за 20 лет до объединения. Сейчас нужно лет 50. Потому что выросли два поколения, настроенных русофобски.

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Если порвутся последние экономические соединения, то от Украины останутся рожки на ножки. «Великая аграрная держава» будет жить на подачки в тотальной нищете.

- Вы перечислили выдающихся людей, которые участвовали в формировании Российской империи. А вы могли бы выделить таких людей в истории современной Украины после 1991 года?

— На первых порах это был вполне вменяемый и еще незазвездившийся Леонид Кучма, который прекрасно понимал, на что завязана Украина. Потом у него крышку сорвало. Он увидел какие-то новые рубежи. Причем он начал делать это сразу.

Я был свидетелем его первого визита в Москву к Борису Ельцину. Ельцин его спросил: «Почему вы были таким пророссийским, когда были заместителем, и стали таким неприступным, когда стали начальником?» Кучма не нашелся, что ответить, а за нами потом долго бегала охрана, чтобы мы стерли эту запись.

Потом я бы выделил всех людей, которые умели считать, просчитывать и высчитывать выгоды для Украины и выступали за эволюционное отделение и выделение экономики Украины из общего хозяйственного комплекса СССР. Они выступали за хорошие отношения с Россией.

Они прекрасно понимали, что Украина была производственно передовой не потому, что она такая хорошая, а потому, что она была самой близкой экспортной площадкой для Запада. Именно поэтому в ней и были предприятия, которые продавали готовую продукцию в Европу и страны соцлагеря.

Эти люди прекрасно понимали, что если оторвать все по живому, то завод останется красивый и современный. Но 80% запчастей и комплектующих будет производится в других республиках, и завод превратиться в простое здание. Так оно и получилось. Если нет комплектующих, их нужно либо где-то закупать, либо производить самим, а для этого нужны деньги. И опять возник вечный вопрос: «Где деньги, Зин?» Где их взять, если никто не дает.

Выделил бы Николая Азарова. Януковича я называть не хочу, потому что это был политический плут. А из людей, которые мыслили бы реально, я назову только Азарова и Кучму. Кстати, при них Украина в начале третьего тысячелетия рисковала стать восточноевропейским тигром, и ее за это и задавили с двух сторон в 2004 году «оранжевой революцией». Такая Украина не нужна была ни Западу, ни, увы, России. Ее хлопнули, а сейчас дорывают.