Политолог Алексей Якубин в интервью изданию Украина.ру рассказал, кого из украинцев считает выдающимися и что украинцы на самом деле думают о Путине

На Украине в последние годы в попытках переписать историю ищут новых всеукраинских героев. Украина.ру поинтересовалась у политологов, кого они считают выдающимися украинцами, повлиявшими на новейшую историю страны.

- Алексей, кого, по вашему мнению, можно назвать выдающимся украинцем после 1991 года? Кто повлиял на современную историю страны?

— Во-первых, я думаю, что это Борис Патон, который в этом году умер. Он, без сомнения, повлиял на ситуацию в Академии наук, да и в принципе на украинскую историю, потому что он, так или иначе, пытался сохранить Академию наук, даже в тех сложных условиях, в которых Украина находится в последние годы.

Алексей Якубин: кто он © Facebook, Алексей Якубин Алексея Толочко, который занимается исследованием Киевской Руси. Мне кажется, что с точки зрения истории он сделал для Украины достаточно много, потому что пытается показать важность вот этого концепта, максимально аргументированно показать вот этот интересный период истории.

Если говорить о политиках, то, честно говоря, очень сложно сказать, потому что многие из них еще не закончили карьеру, и мне кажется, что не совсем было бы корректно говорить, что они — выдающиеся деятели современности.

Из сферы культуры, наверное, можно назвать Ирину Билык — украинская певица, которая достаточно сильно повлияла на становление украинской музыки независимой Украины, она поет и на украинском, и на русском языках. Она очень много сделала для популяризации современной украинской музыки.

- Интересно, как сейчас на Украине относятся к личности, например, Владимира Путина. Во времена Порошенко российский президент практически «демонизировался». Что о личности Путина сейчас думают украинцы?

— Я помню, что проводились социологические опросы по поводу популярности мировых лидеров в Украине, даже до событий в Белоруссии, это был Александр Лукашенко. Но также и Путин — он был одним из самых популярных.

Да, при Порошенко активно демонизировался Путин — можно вспомнить, что он использовал его образ в своей избирательной кампании, увешал всю Украину билбордами со своим лицом напротив лица Владимира Путина. Но при этом Порошенко имел колоссальный антирейтинг, получается, что демонизация Путина, наоборот, повлияла на рост числа тех, кто мог бы более нейтрально к нему относиться, или даже добавило ему «плюсов».

Думаю, если провести соцопрос, Путин останется одним из тех политиков, которого украинцы бы назвали в качестве примера государственного деятеля. Порошенко, я думаю, когда подавался на прошлую избирательную кампанию, подспудно пытался притвориться таким «украинским Путиным», играть на том, что он «сильный лидер» и так далее.

Украина и Донбасс: секрет плана Б от Зеленского © пресс-служба президента Украины Владимир Зеленский намного меньше говорит о Путине в публичной плоскости, также реже упоминает РФ в негативном контексте, хотя в последнее время стали намного больше появляться вот эти обертоны.

Украинцы не доверяют своим политикам, а Путин в Украине, независимо от того, как его оценивают россияне, у многих ассоциируется с образом государственного деятеля, который вернул управляемость, покончил с хаосом 90-х, который принес некоторую стабильность. Почему среди украинцев, как я говорил, популярен Лукашенко? Это пример хозяйственника, такой образ у него сложился.

- А какие события, по вашему мнению, серьезно повлияли на историю современной Украины?

— Я думаю, что сильно повлияли на историю Украины майданы; открытый вопрос — со знаком «+» или «-». Судя по последствиям, это скорее «минус», потому что это потери территорий, потери людей и конфликт.

Как Украина планирует использовать опыт Карабаха в небе Донбасса © Public domain

Еще, я думаю, повлияла длительная экономическая депрессия в 1990-х годах и избрание той модели социально-экономического развития, которая привела к тому, что за 30 лет Украина не смогла достигнуть даже показателей 1991 года.

Кроме того, я думаю, повлияло принятие Конституции в 1996 году, но, конечно, она в большей мере осталась по части прав и свобод декларативным документом.