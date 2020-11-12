Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Пару дней назад кабмин Украины подал в Верховную Раду законопроект № 4327, предлагающий интернировать россиян, то есть заключать граждан РФ в специальные лагеря без суда и следствия. Одним из авторов выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
- Евгений Эдуардович, на Ваш взгляд, зачем премьер Шмыгаль подал этот законопроект? Украина готовится к войне?
— Я полагаю, что временное затишье на линии разграничения как раз и свидетельствует о том, что этот конфликт отложен, но на линии фронта в Донбассе напряжение не уменьшилось. Разные политические заявления как бы в формате Минских соглашений, заявления Кравчука и других украинских политиков как раз и свидетельствуют о том, что они не собираются решать эту задачу.
Минские договоренности и так не соблюдались, а сейчас создаются предпосылки для окончательного развала этого процесса и создания условий для Украины, при которых у нее будут развязаны руки, условно говоря, на донецком направлении.
- Как вы считаете, этот ход был согласован с президентом Зеленским?
— Зеленский тоже является одним из модераторов этого процесса, потому что он является президентом Украины. И в данном случае он имеет отношение ко всем политическим решениям, которые принимаются в стране.
- Хватит ли голосов в Раде, если законопроект дойдёт до рассмотрения?
— Ну, как минимум для жаркого обсуждения хватит. Партия войны сейчас набирает обороты. Потому что международная обстановка на постсоветском пространстве складывается таким образом, что сейчас много очагов — как в Средней Азии, так и в Закавказье, и в Белоруссии. Многие эксперты говорят о том, что действия в Донбассе сейчас отложены на какое-то время для того, чтобы для Украины сложилась благоприятная конъюнктура, где они могут перейти к активным действиям. Никто о мирном процессе на Украине, я имею в виду из нынешних политических деятелей, не говорит. В парламенте у них может быть достаточно высокая поддержка.
Как раз выборы показали, что оппозиция не будет иметь какого-то решающего влияния на политические процессы Украины. Тем более выборы были местные, а в парламенте сил, выступающих за сотрудничество, практически нет — те люди, которые имеют другую позицию, находятся в подавляющем меньшинстве.
- От Зеленского многие украинцы ожидали изменения повестки в стране, чего так и не произошло. Как вы считаете, почему? Президент сам этого не хочет или ему кто-то не даёт этого сделать?
— Он выиграл выборы с большим преимуществом. Он просто продолжает ту политику, которую вел Порошенко. Может быть, сменились акценты, но ключевой задачей было и остается на сегодняшний день дальнейшее отдаление Украины от России, что, собственно, и происходит, сохраняется милитаризация украинского информационного и политического пространства, не созданы предпосылки по ведению диалога по Донбассу. Во всяком случае, все шаги саботировались, и назначение Кравчука, как я уже много раз говорил, конструктива не внесло.
Поэтому я полагаю, что Зеленский продолжает ту же политику, просто изменились методы. Ключевая задача — саботаж Минского процесса.