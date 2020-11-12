Законопроект об интернировании россиян — это очередной шаг Киева к развалу процесса урегулирования ситуации в Донбассе, считает социолог Евгений Копатько

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

Пару дней назад кабмин Украины подал в Верховную Раду законопроект № 4327, предлагающий интернировать россиян, то есть заключать граждан РФ в специальные лагеря без суда и следствия. Одним из авторов выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Евгений Копатько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

- Евгений Эдуардович, на Ваш взгляд, зачем премьер Шмыгаль подал этот законопроект? Украина готовится к войне?

— Я полагаю, что временное затишье на линии разграничения как раз и свидетельствует о том, что этот конфликт отложен, но на линии фронта в Донбассе напряжение не уменьшилось. Разные политические заявления как бы в формате Минских соглашений, заявления Кравчука и других украинских политиков как раз и свидетельствуют о том, что они не собираются решать эту задачу.

Концлагеря для жителей Крыма и Донбасса: зачем Киеву законопроект об интернировании © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

- Как вы считаете, этот ход был согласован с президентом Зеленским?

— Зеленский тоже является одним из модераторов этого процесса, потому что он является президентом Украины. И в данном случае он имеет отношение ко всем политическим решениям, которые принимаются в стране.

- Хватит ли голосов в Раде, если законопроект дойдёт до рассмотрения?

— Ну, как минимум для жаркого обсуждения хватит. Партия войны сейчас набирает обороты. Потому что международная обстановка на постсоветском пространстве складывается таким образом, что сейчас много очагов — как в Средней Азии, так и в Закавказье, и в Белоруссии. Многие эксперты говорят о том, что действия в Донбассе сейчас отложены на какое-то время для того, чтобы для Украины сложилась благоприятная конъюнктура, где они могут перейти к активным действиям. Никто о мирном процессе на Украине, я имею в виду из нынешних политических деятелей, не говорит. В парламенте у них может быть достаточно высокая поддержка.

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- От Зеленского многие украинцы ожидали изменения повестки в стране, чего так и не произошло. Как вы считаете, почему? Президент сам этого не хочет или ему кто-то не даёт этого сделать?

— Он выиграл выборы с большим преимуществом. Он просто продолжает ту политику, которую вел Порошенко. Может быть, сменились акценты, но ключевой задачей было и остается на сегодняшний день дальнейшее отдаление Украины от России, что, собственно, и происходит, сохраняется милитаризация украинского информационного и политического пространства, не созданы предпосылки по ведению диалога по Донбассу. Во всяком случае, все шаги саботировались, и назначение Кравчука, как я уже много раз говорил, конструктива не внесло.

Поэтому я полагаю, что Зеленский продолжает ту же политику, просто изменились методы. Ключевая задача — саботаж Минского процесса.