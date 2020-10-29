Очевидно, что воскресные акции уже не столь масштабны, как летние, но у них уже сложился воинственный авангард, способный "запулить каменюку", и, судя по всему, их ещё не всех вычислили, считает белорусский журналист Вячеслав Шарапов

- Вячеслав, сработал ли ультиматум Тихановской?.

— Ультиматум Тихановской не сработал, эффект, которого ожидала оппозиция, не достигнут. Скорее, это была попытка оценить протестный потенциал, что вовсе не говорит о том, что проблемы снимаются и власть может успокоиться, это, скорее, некая передышка, а настроения в массах мало изменились.

- Как вы оцениваете воскресные (25 октября) акции оппозиции? Они удались?

— Воскресные акции уже стали чем-то привычным для белорусской столицы. Насколько они многолюдны, любой желающий может оценить по публикациям в сети и сделать собственные, объективные выводы.

Очевидно, что они уже не столь масштабны, как летние, но у них уже сложился воинственный авангард, способный "запулить каменюку", и, судя по всему, их ещё не всех вычислили.

Удалась ли последняя акция? Не думаю. Ни общенациональной забастовки, ни массовых протестов не получилось, но появляется тревога по поводу провокаций и диверсий, что в текущей ситуации может сдетонировать и привести к очень серьезным последствиям.

- А студенческие акции?

— Студенты всегда и везде были аккумуляторами протеста, здесь нет ничего нового. Их, конечно, можно "постричь и в армию!", но это скорее лишь добавит общественного раздражения и вряд ли поможет действующей власти, как увольнения рабочих за то, что они публично высказывают свою позицию (если это носит мирный характер). В нынешних условиях вряд ли имеет смысл как с экономической, так и с политической точки зрения разбрасываться толковыми специалистами.

- Способна ли власть что-то конструктивное предложить оппозиции, кроме дубинок?

— Белорусская власть уже давно сложилась в плотную вертикаль со своими определенными традициями, также давно устоялась стабильная телевизионная картинка: чиновники с озабоченными лицами сидят и что-то записывают, либо распекаются по месту их деятельности.

Какое при этом чувство возникает у народа? Народ давно хочет видеть на совещаниях и живую дискуссию, и наличие в команде президента людей инициативных и способных генерировать идеи, это не исключает и того, кто обладает правом последнего, решающего слова, но запрос на смену традиционных подходов вызрел уже давно.

Рискну предположить, что сложившаяся властная система оттого и не может пока предложить чего-то иного, кроме силовых решений. Красиво отчитываться в документах, быть удобным для вышестоящего — это одно, но сегодня необходимы совсем иные подходы и методы.

- Кто те, кто принимают участие в протестах? Это одни змагары?

— В протестах принимают участие не только змагары. В основной своей массе, это люди, которых "образовал" интернет, с собственной реакцией на то, что они видят в стране в последние годы. Они мало погружены в тонкости геополитического устройства, легко поддаются на идеи рыночного саморегулирования и тяготеют к антилукашенковской политике.

Что удивительно, среди них немало пожилых людей, которые хорошо помнят "прелести" начала 90-х, в том числе и белорусские банды под управлением уголовных авторитетов, которые во многом определяли тогдашнюю жизнь страны.

- Серьезен ли идеологический раскол в белорусском обществе?

— Очевидно, что раскол в обществе не носит географического характера, он проходит ровно по линии того, что тот или иной человек получает от государства. Понятно, что чиновники и силовые структуры зарабатывают значительно больше учителя или молодого врача, настроения в среде мелкого частного бизнеса тоже понятны.

То есть Бисмарк, который утверждал, что в основе любого конфликта содержится "вопрос о бифштексе", и в этом случае оказался прав.

- Почему в провинции нет выступлений?

— В областных и районных городах Беларуси жизнь течет совсем по-иному. Там чистенько, всё давно упаковано в паттерны родственных и приятельских отношений, все друг друга знают и убеждены в том, что столица сама решит все вопросы.

Люди думают о хлебе насущном, не очень умеют себя развлечь и во всем проявляют минимум инициативы. Скоро в Беларуси состоится 6-е Всебелорусское народное собрание, на которые будут делегированы представители регионов, вот и посмотрим, кто представит на нем белорусскую глубинку и какие предложения от нее там прозвучат!