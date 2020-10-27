Он рассказал об этом в интервью изданию Украина.ру
- Павел, в воскресенье, 25 октября, истек срок ультиматума Тихановской, которая обещала общенациональную забастовку и акции протеста. Насколько ей удается воплотить в жизнь эти намерения?
— Я массовых забастовок и акций в Минске не вижу. Сейчас в телеграм-каналах разносят картинку о том, как медицинский университет бастует. Я проходил мимо университета, никакой забастовки там не заметил. Просто собрали людей, сделали картинку и сбежали. Забастовка существует только в телеграм-каналах. Поэтому думаю, что пора «Нехте» поддержать забастовку и просто заткнуться.
- А почему это не удается? Выдыхается сам протест, или есть недоверие относительно самой Тихановской?
— Вопрос в самих протестующих. Как в песне поется: «что они не делают, не идут дела», видно в понедельник их мама родила. Невозможно организовать в Беларуси протест на польские деньги. Белорусы жили под ляхами, знают, что это такое, и Польше они не доверяют.
- А делается ли сейчас что-то для того чтобы включить адекватных протестующих в легальный политический процесс?
— Вам самим не смешно от термина «адекватные протестующие»? Протестующие против чего? Против социального обеспечения? Против национальной экономики?
- Я не думаю, что все, кто выходит на улицу, маргиналы или боевики.
— Дело в том, что не все противники власти выходят на улицу. Оппозиция участвует в политическом процессе и участвует в конституционной реформе. А бегают и протестуют только бездельники, которые уже начинают раздражать простых минчан.
- Президент Лукашенко во время телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео пожелал успехов Дональду Трампу. Почему он занял такую позицию?
— Потому что Помпео является помощником Трампа. Кому Лукашенко еще мог пожелать успехов, как не патрону Помпео. Это не позиция, это просто форма вежливости.
- Недавно было создано сразу несколько пророссийских партий. Могут ли они как-то оживить политическую жизнь республики и создать альтернативу сегодняшнему спору «за власть/против власти»?
— Посмотрим, что они о себе заявят. Они новые, судить о них сложно. Сложно предполагать судьбу новорожденного. Понаблюдаем, как они будут себя вести.
- Как, по-вашему, должна выглядеть оптимальная интеграция России и Белоруссии?
— У нас есть Союзный договор. Нужно продвигаться в его выполнении и выполнении всех 33-х дорожных карт, не делать резких движений и скоропалительных выводов на основании того, что кто-то где-то заявляет из-за рубежа.
- Дело в том, что этот договор не исполняется уже 20 лет, и поэтому сейчас начались разговоры о необходимости его пересмотреть…
— Для того чтобы пересмотреть, нужно разобраться, кто и что не выполняет. Сколько лет уже обещают решить вопросы роуминга. Правительство РФ заявило, что они готовы к этому, но отмены роуминга между российскими и белорусскими операторами до сих пор нет. Давайте разберемся, в чем причина. Может быть, кого-то следует наказать за саботаж. Но это вопрос требует спокойного обсуждения в кабинетах, а не в информационном пространстве.