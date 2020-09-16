История с «отравлением» оппозиционера Алексея Навального все больше напоминает игру в испорченный телефон: в то время как Россия находит несостыковки в деле, Европа разворачивает информационную кампанию против РФ. Что ждет Навального на родине и добились ли «отравители» своего, в интервью Украина.ру рассказал политолог и экономист Александр Дудчак

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо в самолете, выполнявшем рейс Томск — Москва, борт был экстренно посажен в Омске. Российские врачи пришли к выводу, что у Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови, а как следствие — кома.

Позднее блогера по просьбе супруги перевезли самолетом в Германию в клинику «Шарите», где у него якобы выявили отравление «Новичком». При этом Берлин отказался предоставить доказательства и называть лаборатории, где выявили отравляющее вещество.

- Александр, как вы считаете, удалось ли организаторам «отравления» Навального достичь своих целей?

— Пока об этом говорить рано, процесс еще не закончен. Я имею в виду то, что Россия совершенно обоснованно потребовала от немецкой стороны материалы и то, что Навальный против этого — это, вообще-то, его личное дело.

Если речь идет об обвинении государства в таких преступлениях — что значит, он «против»? Должно проводиться расследование и должны быть предоставлены веские доказательства всего того, в чем Россию обвиняют. Так что пока говорить о том, что цели достигнуты, нельзя. Но то, что удар нанесен по российско-немецким отношениям — да, это уже, пожалуй, удалось, если это было среди целей.

Ну а вообще скорее бы Навальный выздоравливал и возвращался в Россию, потому что там его ждет камера. Думаю, что в этом случае правоохранительные органы будут действовать исключительно в соответствии с буквой закона. Нарушение режима, который был предписан Навальному, было и неоднократно. Сколько это можно терпеть? Так что подождем его возвращения, может, он еще даст показания здесь.

- Насколько, по вашему мнению, была эффективной реакция российских властей?

Девять вопросов и ни одного ответа: Россия спросила ЕС о нестыковках в ситуации с Навальным © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк Сергей] Лавров отменил встречу — это тоже, в общем-то, был оправданный шаг — сколько можно терпеть это хамство со стороны партнеров?

- Связываете ли вы ситуацию с Навальным и происходящие в Белоруссии?

— Связь есть хотя бы в том, что идет очень массированная кампания, просто добавляются новые эпизоды и открываются новые участки фронта. Но — «собаки лают, караван идет», будем так говорить.

- Как бы вы оценили дальнейшие политические перспективы Навального в случае его возвращения в Россию?

— Из Навального будут лепить страдальца. Но для начала ему нужно выздороветь и вернуться, а там — ну, будет, наверное, вести переписку в соответствии с распорядком какого-либо учреждения, где он будет отбывать давно заслуженный срок.

- Как вы считаете, что в целом показывает эта история? Может ли Россия сотрудничать с Европой, или она все же находится под диктатом США и каких-то собственных предубеждений?

— Вся эта история показала в очередной раз, что нужно восстанавливать всеми возможными способами экономический суверенитет, чтобы не зависеть от мнения кого бы то ни было и чтобы влияние санкций было минимально — тогда отпадет желание вводить какие-либо санкции.

Германский кризис имени Навального © REUTERS, Courtesy of Instagram @NAVALNY Меркель. Она показала, что рассчитывать на то, что предложение со стороны России, абсолютно выгодное всем сторонам, — это не гарантия того, что этим предложением воспользуются. Тот же «Северный поток-2».

Проблема во всем поколении политиков, в частности в Германии. Почему-то никто не говорит, что Меркель надоела и ей пора уходить — действительно засиделась в своем кресле и надоела своими действиями, наносящими вред и Германии в том числе. Это поколение должно уйти, а кто придет ему на смену — тоже большой вопрос, потому что США, в отличие даже от России, занимаются профилактикой — заранее выращивают поколение политиков, различные структуры, неправительственные организации формируют, которые в целом позволяют выстраивать политическую линию государства задолго до смены власти.

Этого не хватает Украине, России и Белоруссии.