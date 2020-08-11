- Олег, на ваш взгляд, можно ли считать прошедшие в воскресенье выборы главы государства успешными для действующего президента?

— Успешными их считать трудно. Во-первых, довольно сильно ухудшилась общественная атмосфера в Белоруссии. И в первую очередь, надо обратить внимание не столько на активность оппозиции, сколько на настроения людей, которые голосовали за Лукашенко. Белорусизация последнего времени и открытая конфронтация с Москвой в последние месяцы сильно повлияла на их отношение к Лукашенко, к белорусской системе. Если это не будет исправлено в ближайшее время, то наверняка перемена общественных настроений станет тяжелой проблемой для нынешней власти.

Майдан не прошел. Лукашенко удалось удержать ситуацию, но гарантий на будущее нет
Майдан не прошел. Лукашенко удалось удержать ситуацию, но гарантий на будущее нет
© РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк
Кроме того, Лукашенко явно намеревался усилить многовекторный характер своей внешней политики за счет сокращения российского вектора и усиления западного вектора. Судя по беспорядкам и по жесткой реакции на них, официальным властям в Европе, да и в Америке, придется отложить возможности улучшения отношений. В ближайшее время Белоруссия услышит довольно жесткую критику в свой адрес, особенно с европейской стороны.

Многовекторность хромает, так как сильно испорчен прозападный вектор и провосточный. Так что говорить о том, что все получилось именно так, как хотел Лукашенко, вряд ли можно.

- Лукашенко в понедельник выступил с очередным эмоциональным заявлением и назвал протестующих овцами, которыми управляют из-за рубежа. Могут ли подобные заявления еще больше обострить отношения власти с внутренней оппозицией?

— Отношение к Лукашенко в обществе от этого явно не улучшится, потому как общество в целом и оппозиция хотели бы видеть к себе уважение. Это нормально для любой страны, любой политической системы.

Вот как раз респекта белорусской власти в отношении общества сейчас белорусам явно не хватает. Такие заявления лишь провоцируют белорусов занять более неприемлемую к власти позицию, потому что оскорблять значительную часть населения своей страны — явная ошибка для любой власти.

- Следует ли ожидать, что противостояние между властью и оппозицией на улицах белорусских городов обострится еще больше?

— Беспорядки, которые были в ночь с воскресенья на понедельник, не производят впечатления грамотной, хорошей подготовки, они не имели большого размаха, который мог вылиться в сокрушение системы. Поэтому я не жду каких-то результатов от выступлений, беспорядков, которые ожидаются сегодня вечером. Хотя основные выступления намечены именно на вечер понедельника. Тем не менее несомненно, что они будут большими и будут подавляться очень жестко. Поэтому западные партнеры Минска будут вынуждены реагировать.

- А признает ли в итоге Запад итоги выборов в Белоруссии?

— Запад несомненно заявит о крупных нарушениях в процедуре демократии. Но, несмотря на это, Запад все равно будет иметь дело с нынешней белорусской властью. Несомненно, на Западе оценят жесткую риторику, которую избрал Лукашенко в отношениях с Россией в последнее время, и то, что он принципиально не желает идти на те интеграционные предложения, которые сформулированы Москвой.

Так или иначе, определенный уровень сотрудничества сохранится и частично нормализация отношений Белоруссии с Западом будет сохранена.

- Изменятся ли отношения между Киевом и Минском?

— Нет, отношения между Киевом и Минском развиваются по восходящей, у них активное сотрудничество. Киев активно поучаствовал в предвыборной кампании Лукашенко в том  ключе, в котором Лукашенко и проводил эту кампанию.

Лукашенко и призрак Майдана. Эксперты о выборах в Белоруссии
Лукашенко и призрак Майдана. Эксперты о выборах в Белоруссии
© AP, Sergei Grits
Сейчас говорят, что якобы СБУ подставила Лукашенко (в ситуации с задержанными россиянами. — Ред.), но Лукашенко не так легко подставлять, тем более такой топорной работой. Лукашенко — опытнейший политик, он прекрасно понимал, что делает и на какие заявления и шаги идет в сложившейся ситуации.

Поэтому отношения между Киевом и Минском будут и дальше развиваться в максимально позитивном ключе.

- А как сложатся отношения России и Белоруссии на фоне антироссийских заявлений Лукашенко накануне выборов?

— Принципиальных перемен не произойдет. Россия по-прежнему будет требовать, чтобы Белоруссия пошла на интеграционные предложения, сформулированные в декабре 2018 года. Но возможно, в конкретику этих предложений будут вноситься коррективы.

Несомненно, что Лукашенко после этих выборов окажется более слабой фигурой, потому как общественная атмосфера в Белоруссии сложилась не в пользу нынешней системы. Нанесен удар по отношениям Белоруссии и Европы, поэтому у России есть основания вновь настойчиво предлагать интеграцию. Но радикальных перемен не произойдет. Собственно, Лукашенко и пошел на обострение отношений, понимая, что потерять Россию в нынешних обстоятельствах все равно не сможет, поэтому у него есть возможность сделать риторику более жесткой.

 

 