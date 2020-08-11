Президент Белоруссии Александр Лукашенко после этих выборов окажется более слабой фигурой, потому что общественная атмосфера в Белоруссии сложилась не в пользу нынешней системы, считает ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский

- Олег, на ваш взгляд, можно ли считать прошедшие в воскресенье выборы главы государства успешными для действующего президента?

— Успешными их считать трудно. Во-первых, довольно сильно ухудшилась общественная атмосфера в Белоруссии. И в первую очередь, надо обратить внимание не столько на активность оппозиции, сколько на настроения людей, которые голосовали за Лукашенко. Белорусизация последнего времени и открытая конфронтация с Москвой в последние месяцы сильно повлияла на их отношение к Лукашенко, к белорусской системе. Если это не будет исправлено в ближайшее время, то наверняка перемена общественных настроений станет тяжелой проблемой для нынешней власти.

Майдан не прошел. Лукашенко удалось удержать ситуацию, но гарантий на будущее нет © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Многовекторность хромает, так как сильно испорчен прозападный вектор и провосточный. Так что говорить о том, что все получилось именно так, как хотел Лукашенко, вряд ли можно.

- Лукашенко в понедельник выступил с очередным эмоциональным заявлением и назвал протестующих овцами, которыми управляют из-за рубежа. Могут ли подобные заявления еще больше обострить отношения власти с внутренней оппозицией?

— Отношение к Лукашенко в обществе от этого явно не улучшится, потому как общество в целом и оппозиция хотели бы видеть к себе уважение. Это нормально для любой страны, любой политической системы.

Вот как раз респекта белорусской власти в отношении общества сейчас белорусам явно не хватает. Такие заявления лишь провоцируют белорусов занять более неприемлемую к власти позицию, потому что оскорблять значительную часть населения своей страны — явная ошибка для любой власти.

- Следует ли ожидать, что противостояние между властью и оппозицией на улицах белорусских городов обострится еще больше?

— Беспорядки, которые были в ночь с воскресенья на понедельник, не производят впечатления грамотной, хорошей подготовки, они не имели большого размаха, который мог вылиться в сокрушение системы. Поэтому я не жду каких-то результатов от выступлений, беспорядков, которые ожидаются сегодня вечером. Хотя основные выступления намечены именно на вечер понедельника. Тем не менее несомненно, что они будут большими и будут подавляться очень жестко. Поэтому западные партнеры Минска будут вынуждены реагировать.

- А признает ли в итоге Запад итоги выборов в Белоруссии?

— Запад несомненно заявит о крупных нарушениях в процедуре демократии. Но, несмотря на это, Запад все равно будет иметь дело с нынешней белорусской властью. Несомненно, на Западе оценят жесткую риторику, которую избрал Лукашенко в отношениях с Россией в последнее время, и то, что он принципиально не желает идти на те интеграционные предложения, которые сформулированы Москвой.

Так или иначе, определенный уровень сотрудничества сохранится и частично нормализация отношений Белоруссии с Западом будет сохранена.

- Изменятся ли отношения между Киевом и Минском?

— Нет, отношения между Киевом и Минском развиваются по восходящей, у них активное сотрудничество. Киев активно поучаствовал в предвыборной кампании Лукашенко в том ключе, в котором Лукашенко и проводил эту кампанию.

Лукашенко и призрак Майдана. Эксперты о выборах в Белоруссии © AP, Sergei Grits

Поэтому отношения между Киевом и Минском будут и дальше развиваться в максимально позитивном ключе.

- А как сложатся отношения России и Белоруссии на фоне антироссийских заявлений Лукашенко накануне выборов?

— Принципиальных перемен не произойдет. Россия по-прежнему будет требовать, чтобы Белоруссия пошла на интеграционные предложения, сформулированные в декабре 2018 года. Но возможно, в конкретику этих предложений будут вноситься коррективы.

Несомненно, что Лукашенко после этих выборов окажется более слабой фигурой, потому как общественная атмосфера в Белоруссии сложилась не в пользу нынешней системы. Нанесен удар по отношениям Белоруссии и Европы, поэтому у России есть основания вновь настойчиво предлагать интеграцию. Но радикальных перемен не произойдет. Собственно, Лукашенко и пошел на обострение отношений, понимая, что потерять Россию в нынешних обстоятельствах все равно не сможет, поэтому у него есть возможность сделать риторику более жесткой.