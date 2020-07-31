Политические итоги недели для издания Украина.ру подвел глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко

- Владимир Вячеславович, Нацсовет по ТВ и радиовещанию лишил лицензии на эфирную трансляцию оппозиционный телеканал «Киевская Русь». На ваш взгляд, почему на Украине продолжают лишать слова неугодные режиму СМИ?

— На самом деле речь идет лишь о грубом нарушении лицензионного соглашения.

- Можно ли говорить о предвзятости со стороны властей к телеканалу из-за его оппозиционности?

- Во-первых, это маргинальный телеканал, один из самых малорейтинговых. У нас оппозиционных каналов много. Главный пророссийский оппозиционер владеет сразу тремя телеканалами. Их пока никто не закрывает, хотя голосов и требований, чтобы разобрались с телеканалами Медведчука, очень много. Но пока их никто не закрыл, поэтому говорить о какой-то предвзятости в данном случае, я считаю, нет оснований.

Тем более речь идет не о лишении лицензии, а последнем предупреждении. Пока, насколько я понимаю, приостановка лицензионного соглашения.

- Что же в таком случае на акции протеста журналистов против цензуры и наступления на свободу слова у здания Нацсовета делали боевики из «Нацкорпуса»?

— Это спрашивайте у них. На самом деле у нас редко бывает, что, когда собираются сторонники одного политического лагеря не приходят противники. Причем чаще всего речь идет именно о радикалах, когда собираются сторонники одной маргинальной политической силы, тут же появляются их противники из другой маргинальной политической силы.

Вот когда более массовые акции, их что-то не видно, видимо, опасаются. Так что ничего нового здесь нет, это было, есть и, наверно, будет. Хотя правоохранителям надо более жестко и эффективно разбираться со всеми нарушениями, когда речь идет о применении физической силы.

Но это характерно, к сожалению, для разных политических лагерей.

- Может быть, давление властей на телекнал КРТ вызвано деятельностью таких оппозиционных журналистов, как Руслан Коцаба, Василий Муравицкий и других…

— Еще раз отмечу, речь идет о маргинальном телеканале, абсолютное большинство украинцев и не подозревает о его существовании и о существовании этих журналистов.

В Киеве националисты напали на журналистов телеканала КРТ. У телеканала отобрали лицензию на вещание © Андрей Гожый

- На этой неделе место Леонида Кучмы в Трехсторонней контактной группе занял Леонид Кравчук. Повлияет ли это на ход переговоров и реализацию Минских соглашений?

— Конечно, нет, потому что ход переговоров и переговорную позицию определяет не глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. Ее определяет президент страны и люди, которые осуществляют ведение переговоров.

В последнее время главным переговорщиком де-факто был Алексей Резников. И ситуация не поменяется.

Леонид Макарович Кравчук будет выполнять статусную роль. Он первый президент Украины, он очень опытный человек. Он будет выполнять роль политического патриарха в переговорном процессе. Но реальную содержательную роль в переговорах будет играть Алексей Резников и представители Украины в подгруппах.

- В Белоруссии задержали более 30 граждан России. Власти страны обвинили их в подготовке теракта. Насколько справедливым выглядит требование Украины выдать тех из них, кто участвовал в боевых действиях на стороне народных республик? Ведь в рядах украинской армии тоже сражались наемники из разных стран?

— Нет наемников, есть добровольцы. Во-вторых, среди задержанных есть граждане Украины, об их выдаче идет речь, об их экстрадиции. Украинская сторона просит выдать тех, кто воевал против своего государства и подозревается в военных преступлениях.

- Как эта история может повлиять на отношения Белоруссии, России и Украины?

- На отношения Украины и Белоруссии это никак не повлияет. Отношения Украины и Белоруссии определяются другой логикой, логикой добрососедских отношений, логикой развития экономических отношений.

На отношения Белоруссии и России этот инцидент повлияет гораздо сильнее. Что касается отношений Украины и России, то они давно системно и надолго испорчены российской агрессией. Захватом Крыма и войной на Донбассе. В этом плане этот инцидент никак существенно не повлияет на двусторонние отношения. Единственное, что может произойти, если Белоруссия выдаст часть задержанных, их могут использовать в очередной процедуре обмена.