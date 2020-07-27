Издание Украина.ру поговорило с Народным артистом Украины, кино- и театральным актером, телеведущим и преподавателем Владимиром Горянским, чтобы выяснить, как переживает коронакризис театральное сообщество и киношники. Выяснилось, что дела идут ни шатко, ни валко

Кому повезло, те играют в редких спектаклях и имеют счастье сниматься в кинопроектах, но кому-то коронавирус обрушил все планы: нет работы — нет зарплаты. Еще хуже обычным работникам театра. Кризису конца-краю пока не видно, а государство не спешит с поддержкой. Коронавирус и будущее Украины: как спасать страну? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

- Владимир Викторович, как в эти дни «работается» украинским актерам театра и кино?

— Было бы правильнее спросить, как не работается украинским актерам театра и кино. А «не работается» непросто, потому что эстрада, театр, массовые мероприятия, к сожалению, во время карантина простаивают. Театры сейчас все почти в отпуске, так как карантинный отпуск перешел в календарный.

- Одесский театр «Маски», созданный известной в Украине и России комик-труппой, недавно просил финансовой помощи у поклонников своего творчества, чтобы покрыть убытки от простоя. Как ваш театр (Киевский театр драмы и комедии на левом берегу Днепра) справляется с кризисом? Помогает ли государство?

- Когда еще не было планового отпуска, но был карантинный, работникам урезали премии и оклад на 40%. Таким образом, люди стали получать голую и сокращенную зарплату — копейки. Это очень осложнило жизнь самым простым сотрудникам театров: костюмерам, реквизиторам, осветителям и другому обслуживающему персоналу. Это просто катастрофическая ситуация, и я не знаю, как эти люди выживают.

Актеры получили только 60% от зарплаты и отпускные. Никакой государственной помощи актерам, как в Европе или Америке, здесь нет. В США, например, актеры получают нормальное пособие или зарплату на время простоя. Как и что будет дальше у нас — неясно.

Сейчас нашим актерам действительно сложно, так как не каждый задействован в съемках. Кому-то помогают родители, а у кого ничего нет, пережидают ситуацию, как-то пытаются выжить, ждут окончания отпуска, чтобы выйти на работу, чтобы хоть какая-то зарплата была.

- Мне известно, что какие-то спектакли время от времени проводятся, но только на открытых площадках.

— К счастью, да. Сейчас театр вернулся к своим истокам, ведь театр начинался с площади, с улицы, где актер расстилал коврик и выступал. И сегодня спектакли разрешены на открытых площадках, и это очень интересная форма: мы и зрители получаем дополнительные, новые эмоции и ощущения.

- Что вы скажете насчет онлайн-спектаклей? Вы думали над тем, чтобы провести хотя бы один виртуальный спектакль?

- Это полная глупость. Это уже что-то другое, но не театр. Я даже не рассматриваю этот вопрос, поскольку среди нас, думаю, нет наивных: разве кто-то будет смотреть, тратить время на онлайн-спекталь, если можно и так в интернете найти много шикарных фильмов и смотреть их когда удобно? Театр ведь — это живое общение, живой зритель и живые артисты, это обмен энергиями здесь и сейчас, это эмоции здесь и сейчас именно в зале. В Голландии не сработал «интеллигентный» карантин. Опыт для Украины © AP, Peter Dejong

Онлайн-концерты и онлайн-спектакли — это суррогат живого взаимодействия. Например, на концерте или на представлении вы не можете, как дома, отвлечься от действа и пойти, к примеру, на кухню готовить еду. Дома нет атмосферы зала, стадиона, театра. Это совершенно другие ощущения и другой звук — все другое. Да, в условиях карантина онлайн-показы могут являться неким выходом, но это все — иной замысел.

- Как обстоят дела с предложениями по рекламе, корпоративами, кинопроектами?

- Корпоративы практически не проводятся, Что же до кино, то оно активизировалось — идут съемки «Москаля» и «Вуйок» (киносериалы «Последний Москаль» и «Великие Вуйки». — Ред.), где я сейчас снимаюсь, есть какие-то предложения в новых проектах, но пока это все на уровне проб. Продолжает сниматься телевизионная продукция. Так что здесь, слава богу, ситуация более-менее лучше.

- На киносъемках действуют карантинные правила: маски, социальная дистанция?

— Вы знаете, на площадке должно быть ограниченное количество людей, а перед съемками группа проходит экспресс-тесты на коронавирус. На некоторых телеканалах есть такая норма, на «Интере», например. Естественно, те, кто за кадром, находятся в масках. В общем, какие-то меры выполняются, так как никто не хочет второй волны заболеваемости — ее никто не выдержит.

- По вашим наблюдениям, количество кинопроектов сократилось из-за пандемии или пока остается на прежнем уровне?

- Мне сложно об этом судить. Вроде бы что-то снимается, но что снимается — не знаю, увидит ли зритель готовый продукт, тоже не знаю. Хочется надеяться, что это будут не зря потраченные нервы и силы.

- Какие у вас прогнозы касательно нового театрального сезона?

- Когда я вижу, что на рынках и в общественных местах люди не носят маски, это настораживает. Это беспечное отношение к карантинным ограничениям может привести к тому, что все эти ограничения продлятся еще долго. Поэтому что-либо планировать сейчас очень сложно, так что прогнозы по театральному сезону у меня пессимистичные.

- Как вас изменила пандемия? Как используете высвободившееся время — больше отдыхаете, больше встречаетесь с друзьями?

— Я воспринимаю карантинный период как творческий отпуск — без паники и суеты. Я думаю, это прекрасная возможность для творческих людей сойти с гонки за ролями, деньгами, зрителем. Для актеров это время — прекрасная возможность отдохнуть от игры и зрителя. Знаете, наверное, здесь уместна аналогия с холодильником. Его иногда нужно размораживать, потому как если этого не делать, продукты начинают портиться.

Карантин — это время подумать, что ты будешь делать и интересно ли это тебе вообще, а не паниковать в «Фейсбуке» и не надоедать людям своими постами, нагоняющими страх.

И потом, многие из-за карантина стали больше проводить время за городом. Люди увидели, что вокруг нас — прекрасная природа, небо, птицы, солнце. Мы же этого не видим, потому что просыпаемся и сломя голову бежим куда-то. Природа нам дала шанс остановиться и подумать, что же мы делаем и с ней, и с собой. Мировые СМИ: «Изменчивый» Зеленский, волонтёры против вируса и проблемы белорусского бизнеса © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

- Может быть, у вас за это время возникли новые идеи каких-то проектов?

- Безусловно, какие-то идеи есть. Я занимаюсь преподавательской деятельностью в Киевском национальном университете культуры и искусств, и в этом направлении у меня есть много идей, которые я хочу реализовать. Надеюсь, студенты уже не онлайн будут заниматься.

- Кстати, как вам процесс онлайн-преподавания?

- Это ужасно. Хотя бы потому, что само по себе актерское мастерство преподавать дистанционно нельзя — это тоже обмен энергиями, людям нужно находиться рядом друг с другом, чувствовать и слышать друг друга. Это коллективное творчество, партнерство, диалоги. Как это можно сидеть и переключать друг на друга Zoom или работать в виде видеороликов? Вот теорию да, можно начитать. Но практику, показать пример актерской игры — это не начитаешь. Онлайн-преподавание, конечно, опыт интересный, но я предпочитаю живое общение.