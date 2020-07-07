В 1920 году советско-польская война завершилась поражением большевиков на подступах к Варшаве. Это событие в польской историографии было названо "Чудом на Висле". О причинах поражения Красной армии и его последствиях рассказал изданию Украина.ру писатель Вячеслав Бондаренко

- Вячеслав, поскольку вы специально изучали этот период, почему Красная армия в 1920-ом проиграла полякам, а у Белой армии в Крыму в том же году выиграла? Неужели русские были слабее поляков?

— Сравнивать польскую и крымскую кампании можно лишь очень условно. Разгром белого Крыма был для Красной армии задачей относительно простой — нужно было всего лишь сконцентрировать на небольшом участке обладающие крупным численным перевесом войска, а потом задавить и без того измотанных и деморализованных белых человеческой массой и техникой. Так и произошло в ноябре 1920-го, если не считать того, что белых даже не «задавили», а вынудили эвакуироваться.

А советско-польская война была длительным, сложным процессом, происходившим на растянутом фронте, затрагивающим интересы разных народов, это была борьба двух армий, примерно соответствующих друг другу по численности и мотивированности.

Кроме того, Войско Польское тогда фактически представляло собой международный военный проект, в котором участвовали французские и американские добровольцы и военные инструкторы. Например, Польша получила от Франции больше пушек, винтовок и самолетов, чем белые.

- Почему барон Врангель и прочие белые командиры не воспользовались польско-советской войной и на начали наступление?

— Почему не воспользовались? Как раз воспользовались, причем не раз. В сущности, все крупные наступления белых на юге и были возможны потому, что основные силы Красной армии были скованы Польшей. Так, феерически быстрое взятие белыми Украины летом 1919-го шло параллельно с наступлением поляков в Белоруссии и восточной Галиции. И заканчивались успехи белых как раз тогда, когда на польском фронте наступало затишье.

Так, в августе 1919-го РСФСР подписывает с Польшей перемирие — и все высвободившиеся войска бросает против Деникина, результатом чего становится отход белых на юг и фактический конец Вооруженных Сил Юга России в прежнем виде. Год спустя Врангель тоже вывел свои войска из Крыма именно в тот момент, когда его «запирала» единственная слабая 13-я советская армия, прочие были в Польше. И это наступление было очень успешным, Северная Таврия всего за неделю стала «белой».

Когда в Москве решили, что победа над Варшавой близка, приоритетным стал южный фронт, но тут произошло «чудо на Висле», и это вновь оттянуло развязку для белого Крыма. Лишь заключив с Пилсудским второе перемирие, красные смогли навалиться на Врангеля всеми силами и выдавить Русскую армию с полуострова.

- С чем связано то, что Антанта не помогла тогда белым?

— Уже весной 1920-го, в начале белого Крыма, все понимали, что он обречен и рано или поздно будет раздавлен. Поэтому англичане с самого начала предупредили Врангеля о том, что помогать ему не станут. Франция помогала, но объемы этой помощи не могли повлиять на ситуацию настолько, чтобы она обернулась в пользу белых.

Страны Антанты уже тогда начинали прагматично выстраивать взаимовыгодные отношения с Советской Россией. Белый же Крым в их глазах был заведомо проигрышным проектом. К тому же затеянные Врангелем военные операции лета 1920-го в любом случае имели тактическое, а не стратегическое значение.

- Сражались ли белые в составе польской армии?

— Да, такие части известны. Прежде всего это Пинско-Волынский добровольческий батальон, сформированный в конце 1918-го в Пинске (тогда он входил в состав Украинской Державы Скоропадского) как местная офицерская дружина. Он играл довольно весомую роль в боевых действиях на белорусском фронте. Его чины носили русскую форму, единственным отличием был польский орел на тульях фуражек. Но осенью 1919-го батальон был признан в Варшаве «небезопасным» как «слишком русский» по духу (притом что в нем, помимо русских, служили и поляки), расформирован, а его офицеры и солдаты размещены в польских лагерях. Впоследствии их перевезли в Крым, где батальон в апреле 1920-го был расформирован окончательно.

«Белые негры Европы». Как Польша хотела стать колониальной державой © audiovis.nac.gov.pl

Интересное соединение действовало на советско-польском фронте автономно, не входя в структуру Войска Польского — это кавбригада есаула Яковлева, два полка численностью 3200 человек. Их командир есаул Яковлев в 1941-м погиб в Освенциме.

Наконец, в марте 1920-го три недели в состав Войска Польского входила Отдельная Русская Добровольческая армия генерала Бредова, проделавшая ранее тяжелый двухнедельный поход от румынской границы. Это были очень серьезные по меркам Гражданской войны силы — 20 тысяч штыков и сабель. Армия Бредова занимала участок советско-польского фронта в нынешней Винницкой области. Больших боев там не было, к тому же скоро армию начал косить тиф, и ее отвели в тыл. Затем она также была перебазирована в Крым.

Готов был на союз с поляками и Врангель. В октябре 1920-го, когда поляки вторично взяли Минск, он предполагал, во-первых, сформировать в Польше 3-ю Русскую армию, в которую влились бы все находившиеся на тот момент там русские офицеры и солдаты, а во-вторых, в перспективе подчинить свои войска и Войско Польское французскому командованию. Коалиция белых и поляков, плюс армия УНР, по мысли Врангеля, должна была прочно удерживать Украину, Белоруссию, Донбасс и Кубань, а с этих плацдармов действовать дальше против РСФСР.

Но понятно, что такой план был утопическим. Полякам победа белых в Гражданской войне была не нужна, ведь они исходили исключительно из своих национальных интересов, а не из некой «Белой идеи». Врангель тоже собирался использовать поляков по максимуму, не связывая себя с ними никакими политическими соглашениями. То есть речь шла о временном тактическом союзе, а не о прочной коалиции.

- Почему советские, успешно бившие белых, потерпели поражение от поляков? Почему после поражения на Висле не продолжили наступления?

— Проиграли полякам по комплексу причин, но очень простых причин. Хорошо работали польские дешифровщики, благодаря чему Варшава была в курсе всех взаимных коммуникаций красного командования и била в нужные места в нужное время. Хорошо работала пропаганда, мотивируя весь народ на борьбу с красными завоевателями. А те сделали ложную ставку на чувство пролетарской солидарности, на то, что простые поляки восстанут против своей буржуазии.

И главная причина, конечно, — близорукость командования, которое слишком увлеклось, загорелось ленинской идеей быстрого марша к Варшаве, а там и дальше — «через труп белой Польши к мировому пожару». В итоге тылы отстали от передовых частей и — закономерный итог, поражение, 25 тысяч убитых, 60 тысяч пленных, отход назад, тяжелейшее дипломатическое поражение РСФСР в Риге, когда Польше отдали пол-Белоруссии и треть Украины (и это не считая захваченных Польшей у Литвы Вильны и Виленского края).

- Как себя проявил Петлюра и армия УНР?

— С мая 1920-го Петлюра официально считался союзником Польши, хотя договор о взаимной помощи был крайне невыгодным для УНР. Ранней осенью 1920-го Врангель предпринял Заднепровскую операцию, единственной целью которой была попытка соединиться с войсками УНР.

Эта попытка стоила белым больших жертв и была отражена, но даже если бы она закончилась успехом, соединение с украинцами не дало бы Врангелю существенного выигрыша, так как армия УНР откровенно зависела во всем от поляков. И союза с Петлюрой Врангель искал, конечно, не потому, что испытывал к нему симпатию, а потому, что находился в отчаянно тяжелом положении и вынужден был прибегать к любой помощи.

- Остается только констатировать, что позже, в ходе Второй мировой войны и по ее итогам, Советская Россия сумела вернуть себе утраченные территории и что "польская историческая русофоюия" особенно в этой части — абсолютно беспочвенна.