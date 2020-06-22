Белорусы перешли некий психологический барьер. Они устали бояться, и они готовы ломать существующую систему. Сейчас даже самые здравые идеи Лукашенко не воспринимаются народом, - считает политолог Вадим Самодуров

— Вадим, в Белоруссии президентские выборы. Многие российские эксперты говорят, что на этих выборах нет пророссийских кандидатов. А может, Лукашенко, что о нем бы ни говорили, и есть самый что ни на есть пророссийский кандидат, ведь как бы то ни было, а Белоруссия находилась и находится при нем в российской орбите?

— Вечный поиск и вечная проблема «пророссийского кандидата» всегда сводится к одному простому казусу: «Искали лояльных, а спрашивают как с умных». Каждый раз, делая ставку на «пророссийского кандидата», Россия получает в итоге нечто совершенно противоположное тому, что рассчитывала получить.

Самый яркий и памятный пример — это, наверно, Янукович. Янукович был самым «пророссийским кандидатом». В итоге именно в пору его правления Украина трансформировалась во врага России, а русофобские настроения внутри братского украинского народа окончательно оформились, обрели институциональную завершенность. И все мы прекрасно помним, что произошло в 2014 году и как повел себя «пророссийский кандидат».

Но не будем забывать и о том, как ликовала «вся Россия», когда в Америке избрали «пророссийского» Трампа. Чем это обернулось, все тоже, наверно, поняли. Потенциально вполне лояльный России Трамп вынужден теперь делать всё, чтобы доказать, что он американский президент, а не ставленник Кремля. В итоге и Россия кроме санкций ничего не получила, и Трампу мы подложили огромную свинью своими идиотскими ура-патриотическими заявлениями и играми в «пророссийского кандидата».

На мой взгляд, с темой «пророссийского кандидата» нужно заканчивать навсегда. Потому что это абсолютно ущербная стратегия, ведущая в тупик. России необходимо менять подходы к выстраиванию долгосрочных связей и с ближайшими соседями, и с «большими» западными партнерами. Нужно учиться играть более сложные «шахматные» партии, выстраивать отношения не с одним кандидатом, таком образом заведомо делая себя заложниками, а работать на перспективу, приобретать друзей в разных лагерях, искать стратегических союзников и строить с ними долгосрочные отношения.

Стратегия «пророссийского кандидата» изжила себя. Это позавчерашний день. И этот подход нужно выкинуть на помойку.

Что касается ситуации в Белоруссии, то, если мы хотим, чтобы Беларусь продолжала оставаться в российской орбите, было бы правильно понять, чего хочет белорусский народ. И если мы считаем, что Лукашенко является человеком, который обладает необходимыми качествами и ресурсами для того, чтобы быть нашим партнером, думаю, что было бы правильно прислушаться и к тому, что он хочет от России.

Потому что есть очень странное ощущение, что Россия не только не заинтересована в том, чтобы Лукашенко был нашим союзником, но и всячески отталкивает его от себя. При этом, не имея никаких других союзников в Беларуси.

- Что было сбы Белоруссией, если там победил бы прозападный кандидат? Вообще такое возможно?

— Оппозиционные настроения в Беларуси очень сильны.И белорусское руководство, на мой взгляд, сделало всё, чтобы настроить общество против себя. Недооценивать опасность нынешней ситуации — очень глупо. Это может привести к полномасштабному гражданскому противостоянию. И совершенно непредсказуемо, какие силы могут на этой волне выйти на поверхность и начать решать судьбу страны.

При чем здесь «прозападный" или «непрозападный» кандидат? Украинские нацисты, например, они вполне самостоятельные, непрозападные. Однако, это не делает их лучше и никак не влияет на тот раскол, который есть, как внутри украинского общества, так и между братскими славянскими народами. Развешивание ярлыков — это не политика. И уж тем более не стратегия. В конце концов, кого из белорусских политиков, имеющих какой-то потенциал в публичной политике, можно назвать «прозападным». Виктора Бабарико? Светлану Тихоновскую? А в чем их «прозападность»?

Нужно отказаться от этих позднебрежневских подходов к внешней политике. Россия должна быть в хорошем смысле прагматична в своих отношениях с другими странами, в том числе с ближайшими соседями. А в Белоруссии давно зреет нарыв. Потому что ожидания белорусов с каждым годом все меньше совпадают с тем, какую политику проводят власти, и с тем, что происходит в стране. Это нужно понимать. И учитывать. К сожалению, в Белоруссии все идет к тому, что Россия снова может наступить на украинские «грабли».

- Зачем Лукашенко арестовывать кандидатов в президенты типа Бабарико? Они что, реальные кандидаты на победу?

— Проблема Александра Григорьевича Лукашенко в том, что, будучи объективно очень сильным и крепким руководителем и хозяйственником, и достаточно опытным и умелым политиком, он совершенно не чувствует факторов времени, объективных изменений и трансформаций, которые происходят с миром, с цивилизацией и его собственным народом.

В третьем десятилетии XXI века нельзя заморозить одну отдельно взятую страну в состоянии позднего Советского Союза. Это модель, обреченная на разрушение. Зачем Лукашенко арестовал Бабарико? Нет никакого рационального объяснения этому. Это просто проблема разрушительных, негативных установок, которые не дают руководству Беларуси возможности видеть на шаг вперед и смотреть на ситуацию шире. По сути, Лукашенко и КГБ собственными руками укрепляют оппозицию, создают ей политический вес, обеспечивают ей симпатии и доверие населения.

- Как Россия должна реагировать на такие аресты?

— А как можно на что-то реагировать, если у тебя нет стратегии и нет понимания, что для тебя хорошо, а что плохо, кто друг, а кто просто попутчик? Отношения между Россией и Белоруссией с каждым годом все больше строятся с позиции взаимного шантажа и торга. Что Россия может сказать об арестах белорусской оппозиции, если даже по стратегически важным вопросам отношений между нашими странами, являющимися между прочим участниками союзного государства, России сказать нечего?

Россия что-то ответила на фактический захват «Белгазпромбанка»? Это демонстрирует полную ущербность российской внешней политики, основанной на закулисных переговорах и договоренностях первых лиц. США и Евросоюз экстренно выдали осуждающие заявления, разошедшиеся 19 июня по белорусским, российским и зарубежным СМИ. Европарламент дежурно пригрозил санкциями, как будто это способно остановить Лукашенко.

В тот же день он подтвердил готовность прибегнуть к ранее анонсированным самым крайним мерам, подчеркнув — «чего бы мне это ни стоило». Западу есть что сказать по поводу арестов белорусской оппозиции. России — нет. Потому что Запад в отличие от России кропотливо выстраивает отношения со всеми игроками, работает над подготовкой элит и системными трансформациями.

- Насколько реальна угроза Майдана в Белоруссии? Может, это все преувеличение?

— Белорусское общество демонстрирует сильнейшую психологическую усталость от режима Лукашенко, который правит более четверти века и собирается править дальше. Это обстоятельство куда важнее внешней легитимности (с которой у белорусского президента тоже начинаются проблемы). Политика запугивания и репрессий больше не срабатывает.

Показательно, как вечером 18 июня, а затем и вечером 19 июня в центре Минска прошли массовые акции протеста: граждане выстраивались в очереди как будто для сдачи подписей за альтернативных кандидатов. Лишь у некоторых была замечена националистическая символика, что было весьма симптоматично. Если вечером 18 июня акция охватила центр Минска, то пятничные «цепи протеста» растянулись во всех областных центрах Белоруссии и даже в райцентрах.

МВД задерживало мирно протестующих десятками. Формально предъявить гражданам нечего — для сдачи подписи за выдвижение кандидата не требуется разрешения властей. Белорусы перешли некий психологический барьер. Они устали бояться, и они готовы ломать существующую систему. Сейчас даже самые здравые идеи Лукашенко не воспринимаются народом. И это опасно, потому что когда у людей перестает работать инстинкт самосохранения, это может иметь очень разрушительные последствия.