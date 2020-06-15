Конец глобального доминирования США будет означать наступление хаоса по всему миру и усиление борьбы за власть на Украине, считает директор Института политических исследований Сергей Марков

«Неправильная политика части правительства и агрессия Запада» — политолог Марков о вызовах для РФ © РИА Новости, Нина Зотина - Сергей Александрович, получилось так, что протесты на Западе совпали с отменой карантинных ограничений. На ваш взгляд, это естественный выплеск агрессии или намеренные действия неких политических сил?

— Беспорядки в США и в Европе имеют абсолютно разную природу. В США есть реальный институционализированный расизм, который сейчас очень высок, 12% африканского населения. В Европе институционализированный расизм тоже есть, но он направлен не против тех, кто живет много поколений.

Он присутствует только в отношении мигрантов, которые приехали в поисках лучшей жизни и заранее поражены в правах. Они добровольно выбрали эту модель, в то время как афроамериканцам эту модель с институционализированным расизмом выбирать не приходилось. Их судьба заставила жить в таких условиях. Поэтому уровень накала в США и странах Евросоюза отличается на порядок.

Кроме того, в США в этих выступлениях участвуют две группировки. Одна — Демократическая партия, связанная с истеблишментом, а другая — так называемое «глубинное государство», связанное со спецслужбами и бюрократией. Они сейчас просто пытаются совершить государственный переворот и свергнуть Дональда Трампа. Никаких таких попыток госпереворота в странах ЕС не просматривается.

Хотя эти беспорядки внешне похожи (снос памятников расистам), они имеют разную природу, совершенно разный ход развития, и их политическое содержание кардинально отличается. Думаю, что в Европе они немного пригаснут. Там это больше выплеск эмоций, связанный с карантином, и желанием маргинальных слоев население с удовольствием поучаствовать в погромах.

В США же это будет развиваться по нарастающей и быстро прекратится только в том случае, если будет свергнут Дональд Трамп. Есть несколько вариантов его свержения.

- Что это за варианты?

— Первый вариант. Если в августе Республиканская партия заблокирует выдвижение Трампа кандидатом в президенты и выдвинет кого-то другого, например Майкла Пенса, который занимает пост вице-президента у Трампа, но на самом деле предатель. Он спит и видит, чтобы именно его, а не Трампа выдвинули кандидатом в президенты.

Второй вариант. Если они спровоцируют Трампа на какие-то ошибки и какие-то радикальные действия, обвинят его в том, что он расист и убийца, и тогда пойдет массовое неподчинение ему со стороны органов власти и попытка импичмента. С помощью этого массового импичмента и неподчинения они будут требовать, чтобы Трамп подал в отставку.

Третий вариант. Если Трамп не откажется выдвигаться и импичмента не будет, то беспорядки продолжатся вплоть до ноября и выборов. Если объявят о победе Джо Байдена, они сразу прекратятся.

Четвертый вариант: если Трамп победит, они не будут признавать его победу, как это было на Украине в 2004 году. И тогда трудно сказать, когда они закончатся. Они могут перерасти в гражданскую войну. Но эта гражданская война будет необычного типа, когда не будет расколотых территорий, а будет что-то вроде городской герильи с обеих сторон.

- На ваш взгляд, какие силы и страны большего всего выиграли в результате пандемии?

— От пандемии больше всех, безусловно, выиграл Китай, который показал наибольшую эффективность своей общественной системы. Несмотря на то, что с них началась эпидемия и им было тяжелее всего, они сумели справиться с эпидемией. Плюс, Китай многим странам оказал помощь, и теперь им трудно будет участвовать в антикитайской кампании.

Вторая страна, которая выиграла в большей степени, — Россия. В России очень низкая смертность, хотя здесь действует предательская пятая колонна и хочет это всё дискредитировать. Она прямо воет, им хочется побольше смертности. Но все понимают, что в России смертность оказалась ниже и российская система в целом оказалась более эффективной, чем многие системы более богатых и стабильных стран.

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Четвертая группа стран — страны Восточной Европы типа Польши, Венгрии и Австрии. У них смертность и заболеваемость оказалась значительно ниже, чем это казалось ранее. По всей видимости, это связано с тем (как и в России), что были предприняты быстрые действия и что у нас есть всеобщие прививки от туберкулеза.

Никто не знает, с чем это связано (прививка ведь от бактерий, а вирусы и бактерии — это разные миры), но статистика железно говорит, что в странах с всеобщей прививкой от туберкулеза и смертность меньше, и заболеваемость от коронавируса ниже. Это те, кто выиграл.

- А кто проиграл?

— Номер один — это Бразилия. Там высочайший уровень заболеваемости, смертности, явные ошибки президента Болсонару. Дело вообще может дойти до его свержения в результате коронавируса.

Вторая страна — Британия. Это связано с конкретными ошибками, когда они сначала пошли по шведской модели, потом у них обнаружилось большое количество заболевших, и потом они ввели жесткий карантин. Такое шараханье из стороны в сторону никогда не говорит об эффективности.

Третья страна — США. Они с Британией вообще всех поучают, что они самые лучшие. А здесь получается, что такой колоссальный провал у их систем. Я бы даже поставил их на второе место, а Британию — на третье.

Четвертое место — Италия и Испания. Они буквально всем показали, насколько их системы тяжело перенесли пандемию.

- Сейчас говорят о том, что глобальному доминированию США приходит конец. Что может прийти ему на смену?

— Нарастание хаоса абсолютно неизбежно. В этих условиях нужно укреплять обычные вооруженные силы и крепить «мягкую силу», для того чтобы максимально использовать в том числе вооруженные силы.

Мы должны быть готовы к тому, что США уйдут из Украины, и там очень сильно обострится борьба за власть, которая перейдет в силовую фазу. Здесь наибольший шанс имеет группа Арсена Авакова и связанные с ним ультранацистские группировки и часть силовиков, имеющие большой силовой ресурс и серьезно замазанные в военных преступлениях.

То есть в какой-то момент после ухода американцев произойдет перехват власти Аваковым и резкая радикализация украинского режима. Нам нужно быть готовыми к этому. Честно говоря, мне кажется, что мы должны вступить в эту борьбу за власть и подготовить дружественные России вооруженные подразделения, которые могли бы участвовать в этой силовой борьбе за власть.

Чтобы не получилось как в 2014 году, когда американцы подготовили боевиков и захватили власть, а мы были как дураки, и своих боевиков у нас не было.