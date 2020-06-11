Массовые протесты в США и других странах мира, вызванные убийством в Штатах чернокожего американца Джорджа Флойда, могут иметь глобальные последствия для миропорядка, считает экономист, член Российской академии наук Руслан Гринберг изданию Украина.ру

- Руслан Семенович, сейчас во многих странах мира, не только в США, проходят массовые протесты. Как вы считаете, случайно ли они совпали с окончанием карантина?

— Раздражение у людей накапливалось везде еще до коронавирусной эпидемии и было вызвано ростом социального неравенства и распространением бедности, я уж не касаюсь расовых проблем.

А когда стали ослабевать карантинные ограничения, все это раздражение стало выплескиваться.

У Кеннеди есть такое выражение: если вы не допускаете мирную революцию, получите насильственную.

- А каковы причины роста социального неравенства и бедности в последние годы?

— Все это несправедливое общественное устройство вызвано доминированием неолиберального тренда в мировой политике за последние 40 лет.

Поэтому нельзя сказать, что совпадение начала протестов с окончанием карантина случайно: здесь не только эмоции, но и реальные основания.

- Почему эти протесты стали такими массовыми и глобальными — ведь американские полицейские постоянно убивают чернокожих, но ни разу это не затрагивало Европу?

— Дело в том, что запрос на справедливость связан не только с материальным расслоением общества, но и с отсутствием социальных лифтов, и с другими вызовами.

Понятно, что раздражение накапливалось, но свою роль сыграла и предвыборная президентская кампания в США, борьба сторонников универсальных ценностей со сторонниками правого популизма.

Протесты в США: страна балансирует на грани хаоса и насилия © REUTERS, Lindsey Wasson

Да, в США появился чернокожий президент, образованные чернокожие стали средним классом, но, к сожалению, их мало, поэтому здесь совпадение двух факторов — расслоения экономического и расслоения по расовому принципу.

Ну а на фоне карантина из-за пандемии коронавируса все эти факторы сдетонировали.

- Как вы считаете, какая составляющая проблемы неравенства чернокожих в США более существенна — расовая или экономическая?

— Мне кажется, тут пропорции не важны, важно то, что это два существенных фактора.

Кстати, сыграло свою роль и то, что на протяжении 15-20 лет доходы образованных белых падали в реальном выражении — это тоже является источником социальных протестов.

Все эти факторы в примерно равной степени подогревали ситуацию — и проблема нарушенного достоинства, и проблема материального расслоения.

- Как вы считаете, чем могут закончиться эти протесты, во что это выльется?

— Понятно, что эти протесты рано или поздно закончатся, но какие выводы будут сделаны, пока неясно.

Во многом это будет зависеть от того, кто победит в США на выборах президента. Но нужно понимать, что Америка расколота, и победа может оказаться пирровой.

- А если взять более масштабно: не только для США, но и для мира в целом?

— Мы живем в глобальном мире, в одной большой деревне, и налицо кризис мультикультурализма, поэтому я думаю, что если удастся сохранить демократические институты, то будут сделаны выводы в пользу ограничения человеческого эгоизма.

В США и других странах мира продолжаются марши протеста против полицейского насилия © REUTERS, Terray Sylvester

Сейчас борются два тренда: один — на сохранение демократических устоев, другой — на усиление авторитаризма.

Если насилие не прекратится, то автократический тренд усилится, а закон и порядок пойдут по нисходящей.