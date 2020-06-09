Политолог Ростислав Ищенко считает это совпадением снятие карантина и начало акций протеста в США и других странах, но при этом убежден, что беспорядки являются частью политтехнологии

Ростислав Ищенко. Биографическая справка © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк - Ростислав Владимирович, как вы считаете, случайно ли совпали окончание карантина и начало массовых протестов?

— Не везде окончание карантина совпало с началом массовых протестов: в некоторых странах карантин не окончился, а протесты начались, а в некоторых карантин давно окончился, а протесты не начались. Так что это не только несовпадение — тут вообще привязки никакой нет.

- Некоторые эксперты делятся наблюдениями о том, что эти изначально антирасистские протесты перерастают в антикапиталистические, и связывают это с усугубившимися из-за карантина экономическими проблемами. Можете согласиться с этим?

— Я этого не наблюдаю. По всему миру происходят столкновения двух идеологий: лево-либеральной глобалистской, которую в Соединенных Штатах представляет Демократическая партия, и право-консервативной националистической, которую в США представляет [президент Дональд] Трамп.

Есть такой же раскол в Западной Европе: там тоже мы видим протесты, возмущения. Причем понятно, что они имеют общих организаторов. Конкретно — [американского финансиста Джорджа] Сороса. А в Восточной Европе, несмотря на то что структуры Сороса там тоже очень развиты, подобного рода протестов нет, потому что в Восточной Европе придерживаются тех же самых консервативно-националистических взглядов. Там нет почвы.

- То есть можно говорить о том, что у этих протестов не просто стихийное начало, это часть некой политтехнологии?

— У этих протестов могло быть стихийное начало в Миннеаполисе, а все, что за его пределами, — это совершенно очевидная технология. Причем в Соединенных Штатах она направлена на свержение Трампа неконституционным путем, возможно, даже до выборов, или, по крайней мере, на создание такой обстановки, чтобы на выборах он однозначно проиграл.

А если говорить обо всем мире, то это неудачная попытка либерально-глобалистской мировой революции на Западе. Глобалисты начали терять в Западной Европе и США свое влияние, и сейчас это по сути их попытка силовым путем власть вернуть.

Абзалов о массовых протестах: Теперь всё - политика, экономика - будет решаться на улицах © РИА Новости, Владимир Трефилов - Почему неудачная попытка?

— Потому что в таком варианте путча даже если предположить, что они добьются своего и сохранят власть в своих государствах, они потеряют саму идею глобализма. То есть они потеряют механизм выстраивания этой самой глобальной идеи, потому что, подрывая позиции своих собственных консерваторов, они подрывают мощь своих государств. Глобализм все-таки базировался на военно-политической и финансово-экономической роли Запада.

- Почему глобалисты активизировались именно сейчас?

— Потому что сейчас Трамп выигрывал вторые выборы — динамика у него была положительная. А у [кандидата от Демпартии Джо] Байдена была отрицательная динамика — было понятно, что под конец избирательной кампании Трамп задействует еще пару-тройку коррупционных скандалов и добьет его. Соответственно, второй срок Трампа — это начало полной зачистки глобалистов в американских государственных структурах.

И было понятно, что без опоры на Соединенные Штаты глобалисты будут терять власть и в Европейском Союзе, — этот процесс уже начался, как я сказал. Там ведь и свои проблемы — «желтые жилеты», кстати, против [президента Франции Эммануэля] Макрона выступают давно и именно с тех же либерально-глобалистских позиций.

Так что в Европе это началось даже раньше, чем в Соединенных Штатах. Просто это была локальная ситуация, а теперь она захватила и Великобританию, и Германию, и Италию. Но я не думаю, что европейские выступления будут иметь какое-то серьезное продолжение. А в Соединенных Штатах мы имеем дело с попыткой государственного переворота.

- А какие прогнозы у этой попытки?

— Пока неясно. Он может быть подавлен, может не быть подавлен. Пока что Трамп достаточно осторожно действует, я бы даже сказал, в несвойственной ему манере. Некоторые, как вы говорите, эксперты даже предполагают, что его фактически предала американская бюрократия — ему не на кого опереться.

Мы еще посмотрим, как будут развиваться события, потому что до сих пор Трамп демонстрировал способности и умения долго держать туз в рукаве, а потом его выкладывать. Сейчас ситуация выглядит критической для него, но как она будет развиваться дальше, надо увидеть в течение недели-двух.

Протесты в США: страна балансирует на грани хаоса и насилия © REUTERS, Lindsey Wasson

- Можно ли сейчас предположить, что могло бы стать тем самым тузом для Трампа?

— Я не знаю, потому что он так и называется — «туз в рукаве», — что это неожиданное решение. Пока что мы видели попытку воспользоваться армией и увидели, что эта попытка провалилась. Сейчас возникает вопрос, действительно ли Трамп утратил контроль над государственным аппаратом, и если да, то сможет ли его восстановить. Это покажут ближайшие недели.

- По текущему состоянию какие можно делать прогнозы?

— Сейчас можно предполагать несколько вариантов развития событий. В самом плохом — Трампу сплетут лапти еще до выборов. В самом хорошем для него случае он упакует своих оппонентов также до выборов. В самом плохом варианте для Америки начнется гражданская война — они сейчас к этому идут.

- В начале июня Трамп заявил о намерении вывести часть американского военного контингента из Германии. Как вы считаете, существует ли некий раскол внутри НАТО? Если да, к чему он может привести?

— У Трампа вообще по отношению к НАТО достаточно жесткая позиция: он считает, что если союзники не хотят платить за альянс, то его можно вообще распустить. То есть Соединенные Штаты не должны одни нести финансовое бремя содержания НАТО.

Плюс сейчас накладываются германо-американские противоречия. Потому что Германия как лидер Европейского Союза в общей тенденции Западной Европы стремится к политической самостоятельности от Соединенных Штатов. Тем более что в экономическом плане США и Западная Европа уже давно стали конкурентами.

Поэтому у Германии с Соединенным Штатами достаточно большой комплекс противоречий, который внешне периодически выражается в таких спорах, какие идут сейчас вокруг «Северного потока-2», когда США и их союзники занимают диаметрально противоположные позиции с ФРГ. То есть у Германии позиция одна, у Соединенных Штатов — другая, а у Европейского Союза в целом — вообще третья.

«Меняют глобальный баланс сил»: Столтенберг назвал РФ и Китай главными угрозами для НАТО © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк - В этом контексте Германия — это Германия или вся Западная Европа? Только у Берлина противоречия с Вашингтоном?

— Не только. Сейчас достаточно активно, но более тонко, пытаясь оставаться на втором плане, ведет борьбу за усиление как своего влияния в Евросоюзе, так и влияния ЕС в мире Франция. У Макрона огромные амбиции — он видит себя преемником [канцлера ФРГ Ангелы] Меркель в качестве лидера Европейского Союза. Причем лидера значительно более динамичного и значительно более европейского, потому что Меркель была из плеяды проамериканских политиков. А Макрон позиционирует себя как независимого проевропейского политика.

Так что тут не только американо-германские противоречия, это нарастающее противоречие между Соединенными Штатами и Европейским Союзом. А Германия в данном случае является квинтэссенцией этого Евросоюза, поэтому большая часть этих противоречий сосредоточено в американо-германских отношениях.

Но надо отметить, что решение Трампа о сокращении военного присутствия в Германии, помимо военно-политической составляющей, имеет вполне прагматичный финансово-экономический аспект. Соединенным Штатам выгоднее сейчас размещать свои войска и базы на территории Польши, которая за это платит. Сейчас 10 тысяч человек выводится на территорию Соединенных Штатов [из Германии], но до этого США разворачивали несколько тысяч человек в Польше, и поляки строили для них военную базу.

Поэтому тут можно говорить, что Соединенные Штаты сокращают свое присутствие на европейском континенте в целом, и это укладывается в общую антинатовскую политику Трампа, но частично они еще просто тасуют войска в Европе.

- Не является ли эта «перетасовка» по переносу войск ближе к России? Генсек НАТО Йенс Столтенберг вчера назвал РФ и ее сотрудничество с Китаем главной угрозой НАТО. Что это значит, что альянс опасается нападения со стороны России?

— НАТО на Россию не нападет, Россия на НАТО тоже нет. А то, что Россия с Китаем для НАТО угроза, так это известно и понятно. Потому что после некоторого сомнения в начале 90-х, когда речь шла о том, что, может быть, блок вообще следует распустить, так как угроза со стороны Варшавского договора и Советского Союза пропала, НАТО стал военно-политическим оружием тех самых лево-либеральных глобалистов по обеспечению их влияния в мире, обеспечению американской гегемонии в мире. Поэтому НАТО принял в свое время решение о том, что зона ответственности НАТО расширяется с региона Западной Европы и Северной Атлантики на весь мир.

Поскольку Россия и Китай, а уж тем более российско-китайское сотрудничество являются как раз тем, что разрушает американскую гегемонию, разрушает планы глобалистов, то, естественно, лидеры НАТО как механизма обеспечения реализации планов глобалистов говорят о том, что российско-китайский союз является угрозой НАТО.

- То есть заявление Столтенберга — не более чем констатация факта?

— Безусловно. То есть, понимаете, жили себе люди в Российской империи — жили, дружили, а потом произошла революция, и одни стали красными, а другие — белыми. И они стали нести друг другу угрозу. Вот точно так же Соединенные Штаты приняли в свое время решение, что они должны нести ответственность за судьбу мира, должны выстроить мир по своему образцу и подобию на основах лево-либеральной глобалистской идеологии.

Но эта идеология была принята не во всем мире, и, в частности, Россия и Китай активно сопротивлялись как влиянию этой идеологии, так и американским планам мировой гегемонии. Естественно, в этом положении американцы несут угрозу нам, а мы — им.