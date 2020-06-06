Протесты в США против полицейского произвола могут привести к ограничению свобод на законодательном уровне, считает украинский политолог Кость Бондаренко

В США уже две недели не прекращаются массовые акции протеста темнокожего населения, вспыхнувшие после того, как в Миннеаполисе (штат Миннесота) погиб Джордж Флойд, задержанный белыми полицейскими.

- Константин Петрович, как вы считаете, бунты цветного населения в США имеют стихийный характер или направляются политическими силами?

— Конечно, они имеют стихийный характер. Время от времени в США возникают подобного рода бунты и выступления. С другой стороны, обе основные политические партии сегодня думают о том, как они смогут использовать эти выступления. Поэтому сегодня предпринимаются достаточно слабые действия по их локализации.

Более того, пока что из-за попустительства властей, скорее, имитации бурной деятельности, эти бунты охватили большую часть страны.

Америка осталась в одиночестве: бывшие союзники предпочитают помогать другим © REUTERS, Brendan McDermid

Республиканцы прекрасно понимают, что чем больший размах у этих выступлений, тем больше шансов на то, чтобы в результате подавления этих протестов отмобилизовать белое население, из которого состоит электорат Республиканской партии.

Думаю, на то, что это движение не подавляют достаточно четко, влияет близость выборов и желание использовать этот фактор в избирательной кампании.

- А может ли Дональд Трамп попытаться переключить внимание общественности на внешние проблемы, например, на противостояние с Китаем и Ираном?

— Внешние проблемы — это элитарные игры, которые мало понятны простому американцу, рядовому избирателю. Внешняя политика уже лет 40 не является элементом избирательной кампании в США. Поэтому я думаю, что, скорее всего, это будет два параллельных процесса.

- Дональд Трамп нередко эпатирует публику своими публичными заявлениями и сообщениями в Twitter. Как бы вы оценили его как политика?

— Он максимально рациональный человек. Он человек, который знает, что делает. Когда он эпатирует публику, это элемент его имиджа и его политики.

- Политика Трампа антироссийская по сути или он старается найти оптимальный баланс во взаимоотношениях Москвы и Вашингтона?

— Я не думаю, что Трамп, предпринимая те или иные шаги, думает о России. Это может быть одним из элементов в его игре, но нельзя сказать, что Трамп просыпается утром и думает, что сделать для России или как ее использовать.

- А что кроется за предложением Трампа расширить Большую семерку за счет России и других государств?

— Трамп предложил лишь пригласить еще четыре страны к участию в саммите, но это не значит включить эти страны в Большую семерку.

На любой саммит Большой семерки приглашаются и другие государства в качестве не постоянных, а ситуативных участников в зависимости от того, какие вопросы обсуждаются и какой политический момент диктует те или иные действия.

Что касается предложения пригласить Южную Корею, Индию, Австралию и Россию, то здесь четко видно, что Трамп пытается создать коалицию против Китая.

- На ваш взгляд, смогут ли нынешние протесты изменить внутриполитическое устройство в США?

— Вряд ли, потому что внутриполитическое устройство продиктовано федеративным устройством с достаточно широкими полномочиями штатов и сложившейся двухпартийной системой. Вряд ли эти протесты могут повлиять на сложившиеся веками отношения.

Если же говорить о возвращении к Патриотическому акту 2001 года (федеральный закон США, который даёт правительству и полиции широкие полномочия по надзору за гражданами. — Ред.), то это вполне возможно.

Протесты могут послужить возвращению к этому закону, провозглашенному Джорджем Бушем после трагических событий 11 сентября 2001 года, а не к Акту свободы (федеральный закон 2015 года, запрещающий спецслужбам США вести за американскими гражданами электронную слежку. — Ред.), провозглашенному Бараком Обамой.

Таким образом, может произойти ужесточение внутреннего регламента и ограничение свобод.

- Уместны ли в этом случае какие-либо аналогии с Евромайданом на Украине в 2014 году?

— Все бунты носят один и тот же характер, такого праздника непослушания или полного нигилизма. По крайней мере, во время майдана 2014 года при всех его злодеяниях и нелицеприятных явлениях не было мародерства.

Магазины не грабили, и не было массового нарушения прав частной собственности. Плюс ко всему Майдан действительно носил политический характер. В данной ситуации мы пока что видим массовое выступление, которое носит антиистеблишментовский и даже расистский характер.

- На ваш взгляд, прогнозы о том, что США угрожает распад на ряд государств, — это чистой воды конспирология или здесь есть рациональное зерно?

— Естественно, что рано или поздно Соединенные Штаты распадутся. Все государства распадаются, на их основе возникают новые государства. Это нормальный исторический процесс. Когда это произойдет, не знаю, но вряд ли под влиянием нынешних событий.