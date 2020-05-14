Принятие Верховной Радой так называемого «антиколомойского закона» означает фактический отказ Киева от проведения более независимой политики в отношениях с Международным валютным фондом, рассказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев в интервью изданию Украина.ру

Политолог Молчанов: Зеленский пошел на поводу международных компаний и теряет поддержку народа © Facebook, Денис Жарких - Вадим Юрьевич, как вы считаете, можно ли теперь поставить точку во всей этой истории?

— Я не думаю, что в этой истории поставлена точка. Еще может быть подано обращение в Конституционный суд относительно конституционности этого закона. Потому что в ходе обсуждения документа и когда на руках уже был окончательный текст, юристы отмечали, что ряд статей этого закона противоречат Конституции.

Таким образом, сам закон значительно повышает роль Национального банка Украины (НБУ), что выходит за рамки конституционных полномочий НБУ. Поэтому я думаю, что история будет продолжаться.

Коломойский, несмотря на то что ему компенсируют поражение в споре о возвращении ПриватБанка преференциями в других жирных проектах и отраслях, человек упорный и настойчивый.

Для него важна не столько финансовая компенсация, сколько признание того, что успешный, как он утверждает, банк был незаконно у него отобран. Ему нужна сатисфакция. Ему нужно признание того, что это решение было несправедливо.

Он этот закон воспринимает не просто как невозможность вернуть активы, а как победу Порошенко и как индульгенцию всем действиям президента, которые предпринимал он и Гонтарева в банковской системе страны в 2015-2018 годах. Так что эта история, безусловно, будет продолжена.

— Может ли Коломойский оказать какое-то давление на Зеленского?

— Вряд ли будет какое-то давление. Вся эта ситуация под надзором международных финансовых институтов, и тут возможности у Зеленского очень ограничены, поскольку на кону финансовая помощь со стороны МВФ, а Украина сильно нуждается в кредитах, особенно сейчас, в период карантинных ограничений.

Конечно, отношения между ними будут испорчены. Коломойский очень разочарован, учитывая, что он провел Зеленского через всю избирательную кампанию и привел к победе. Вопрос также в том, что может предложить Зеленский Коломойскому в других сферах экономики в качестве утешительного приза, чтобы как-то компенсировать его обиду.

- Вы ранее говорили, что Киев может договориться с МВФ о реструктуризации долга. Может, принятие закона увеличит эти шансы?

— Нет, принятие закона как раз означает отказ от подобных попыток. Нужно было бы пойти другим путем и по-другому действовать. А принятие этого закона означает, что Зеленский пошел по более легкому пути в отношениях с МВФ.

Он посчитал, что внутренние трудности, в частности, с Коломойским, менее рискованны для него и страны, нежели отказ от принятия этого закона под нажимом МВФ.

- Насколько сейчас велико влияние олигархов на власть в Украине по сравнению с президентством Петра Порошенко?

— Влияние олигархов увеличивается. Порошенко сам был олигархом, и в этом смысле была такая однополюсная олигархия. Да, были другие олигархи, но они все-таки не могли действовать самостоятельно вне контроля со стороны Порошенко.

В данном случае это напоминает олигархический плюрализм и консенсус, в рамках которого Зеленский не может действовать самостоятельно как олигарх. Тем более что он не олигарх.

Поэтому он вынужден маневрировать между Ахметовым, Пинчуком, Коломойским, тем же Порошенко, аграрным олигархом Косюком и рядом олигархов поменьше.

- А может ли Зеленский опереться на народную поддержку в борьбе с олигархами и международными кредиторами?

— Тут вопрос, кто сильнее. Конечно, народ в некоторой степени является кредитором, поскольку он доверяет политику ресурсы и инструменты власти. Это тоже своего рода кредит. Но МВФ — кредитор более прагматичный. Речь идет не просто о политическом доверии, а о финансовой помощи, в которой сейчас отчаянно нуждается Украина и Зеленский.

Кто в этой ситуации обладает большей властью? МВФ, частные международные кредиторы или народ, который избирает украинских политиков? Вопрос риторический.