Верховная Рада проголосовала за так называемый «антиколомойский закон», принятие которого было одним из требований Международного Валютного Фонда. Как это повлияет на ситуацию в стране, изданию Украина.ру рассказал политолог Кирилл Молчанов

Коронавирус и классики литературы. Незнайка Зеленский и его слуги народа из Цветочного города © Facebook, Yuriy Kostyuk - Кирилл, как вы думаете, это окончательное решение вопроса, или еще будут попытки соблюсти какой-то баланс между интересами олигарха и интересами Международного валютного фонда?

— Да не будет никакого баланса. Коломойский проиграл битву за Зеленского. Миф о том, что Зеленский якобы марионетка Коломойского развенчался очень быстро. Реально власть в стране держат «соросята».

Диктат МВФ усиливается. Соответственно, они и дальше будут гнуть свою линию и выставлять всё новые требования. Они уже сказали, что им не нравится редакция принятого закона о земле, и потребовали ее поменять.

Так что МВФ, словно шулер, будет выдвигать новые и новые требования, а реальных денег не будет. Сначала Зеленский говорил о 10 млрд, потом о 8, а сейчас уже сказали, что за этот год обещают 3,5. Я думаю, что эта сумма станет еще меньше.

Скорее всего Украина все же получит один транш, а для второго будут выдвигаться все новые требования. Вот такая безрадостная картина для Зеленского.

- А если без транша, то может ли сейчас Зеленский воспользоваться ситуацией с коронавирусом и договориться с фондом об отсрочке или реструктуризации?

— Теоретически может, но не хочет или не желает. Министерство финансов уже выбрало тактику, чтобы взять новый транш и отдать старые долги. В этой парадигме ситуация и будет двигаться. Хотя экс-министр финансов Уманский собирался реструктуризировать долг. Я не исключаю, что по этой причине его и сняли, потому что эта идея не подходит МВФ.

- Как вы считаете, насколько сейчас велико влияние олигархов, того же Ахметова или Коломойского?

— Влияние Ахметова усиливается, у Коломойского падает. Ахметов всегда был любимым олигархом всех президентов, и при Януковиче, и при Порошенко, а теперь и при Зеленском. У него есть свои люди в правительстве, его влияние усиливается. А влияние Коломойского, наоборот, падает.

- Возможно ли, чтобы Зеленский освободился от влияния олигархов. И ставит ли он перед собой такую цель?

— Он может получить независимость от олигархов, но тогда он будет полностью зависим от западных кредиторов и МВФ. Я не уверен, что это для него лучший вариант, поскольку все равно придется идти на уступки. Ставка на транснациональный капитал всегда будет более проигрышной, чем ставка на национальный капитал.

Хотя мне кажется, что Зеленский будет пытаться как-то балансировать, но в целом он решил сдать свои позиции в пользу МВФ, западных кредиторов и транснационального капитала.

- А может ли он опереться на народную поддержку в борьбе с олигархами и международными кредиторами?

— Да не может. Он уже почти год как президент и не реализовал ни одного из своих предвыборных обещаний. Поэтому уровень поддержки будет только падать. Это окно возможностей им было утрачено.