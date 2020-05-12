Политолог Руслан Бизяев в интервью изданию Украина.ру рассказал, чем закончится история с мэром Черкасс Анатолием Бондаренко, выступившим с критикой карантинных мер, а также поделился своими соображениями относительно местных выборов

Анатолий Бондаренко. Биографическая справка © Facebook, Анатолій Бондаренко - Руслан, можно ли историю с Бондаренко считать законченной? Приведет ли она к смене региональной политики Зеленского и его команды?

— Я не думаю, что эта история закончилась. Она закончится с результатами местных выборов. Собственно говоря, она и началось задолго до карантина, и закончится она тоже после карантина, то есть осенью этого года.

Приведёт ли она к изменению региональной политики? И да, и нет. Да, потому что будет продолжена административно-территориальная реформа. Децентрализация очень туго идет в оставшихся областях (Киевская, в Черкасской были проблемы). То есть модуль самой децентрализации, на мой взгляд, нужно менять.

Поэтому, естественно, проблемы останутся. Недаром наш мэр Анатолий Васильевич Бондаренко еще в январе этого года написал обращение к Зеленскому о том, что давайте мы сами будем выбирать губернатора и судей. То есть этот процесс будет идти, но не думаю, что конкретно в Черкасской области он повторно приведёт к острому конфликту.

- Многие мэры также выступили с критикой карантинных мер. Насколько она конструктивна и обоснована?

— Во-первых, выступили не все меры, а только пять: Садовый, Филатов, Бондаренко, Марцинкив и мэр Чернигова Атрошенко. Согласитесь, это не все мэры. Кличко не выступил, Кернес поступил по-своему, Труханов поступил по-своему. И я бы не назвал это системной фрондой.

Это скорее внутриполитические разборки внутри каждой из областей, а карантин — только причина и повод это использовать. Я читал статью в Deutsche Welle по этому поводу, и они достаточно спокойно отреагировали на эту ситуацию. Не было такого запала, который был у нас в СМИ.

Безусловно, то, что озвучивает Анатолий Васильевич, имеет место быть. Никто не понимает, почему может работать «Велюр», и не может работать другой магазин. Или почему в одном случае надо действовать так, а в другом — иначе.

Но здесь надо сделать так, чтобы у нас с водой не выплеснули ребенка и не началась атаманщина. Когда в один прекрасный момент Анатолию Васильевичу, например, что-то не понравится в документах по Донбассу, и он скажет, что Черкасская область не будет выполнять планы Зеленского. Вот это самая большая опасность.

Вот если не доходить до этого, а сфокусироваться на вопросах местного самоуправления, то тогда можно конструктивно работать.

- Как бы вы оценили перспективы «партии мэров», если таковая вообще возникнет?

Регионы против Киева. Выдержит ли Зеленский борьбу с «партией мэров» © president.gov.ua

Поэтому сейчас перспектив у «партии мэров» я не вижу. Может, летом ситуация поменяется, в зависимости от того, как мы выйдем из карантина. Но пока что я очень осторожно и скептически оцениваю перспективы возникновения данной партии.

А если она возникнет, то возникнет исключительно с целью выиграть местные выборы каждому конкретному из ее участников. Несмотря на то что у мэров есть амбиции стать политиками общеукраинского уровня, я на эти амбиции смотрю очень осторожно. Там и так сейчас протолкнуться негде от желающих.

- Насколько в целом эта ситуация опасна для власти Зеленского, или ничего страшного не произошло?

— Нельзя сказать, что не произошло ничего страшного, потому что мы имеем публичный конфликт между президентом и рядом мэров. Тут все зависит от того, какой будет финал у этой истории. Конец — делу венец. Мы видим конфликт, но пока не понимаем, чем он закончится.

В любом случае Зеленскому необходимо будет принимать решения и определенным образом реагировать на эту ситуацию, потому что в противном случае он проиграет местные выборы и создаст себе огромную проблему. Если ты не контролируешь ситуацию на местах, ты не контролируешь ничего.

- Говорят, что Зеленскому всё равно нет альтернативы, поэтому ему нет смысла особенно задумываться о местных выборах…

— Я думаю, что в Офисе президента все же задумываются о местных выборах. Но сейчас просто не время. Дело в том, что кампания будет достаточно скоротечная, всего 60 дней, а по факту дней 45. Пока Зеленский и все остальные свои карты придержат и не будут выкладывать их на стол.

Вообще говорить о местных выборах, которые пройдут аж в октябре, пока, на мой взгляд, преждевременно. Во-первых, еще не сформирована законодательная база. А во-вторых, все политические игроки будут выкладывать свои карты на стол где-то между 25 августа и 5 сентября.

Вот тогда начнется самое интересное, касающееся местных выборов. Мы увидим, кто идёт, кого из кандидатов поддерживают, почему поддерживают, кто выдвинулся, кто не выдвинулся. Для примера возьмём Киев. Кто выдвинулся от «Слуги народа»? До сих пор непонятно.

Я думаю, ответ на вопрос будет в начале сентября. Ведь это будет один из ключевых регионов, столица. Это будет один из пунктов повестки местных выборов. То же самое касается ситуации в Одессе, Харькове, по большому счету и по Львову с Днепром, как его сейчас называют.