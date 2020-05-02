Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев указом прекратил полномочия депутата сената Дариги Назарбаевой – дочери бывшего главы государства Нурсултана Назарбаева. Что это – зачистка власти от коррупционеров или постороннее вмешательство в политику страны, в интервью Украина.ру рассказал эксперт Российского общества политологов Андрей Серенко

- Андрей, как вы считаете, с чем связано такое решение Токаева? Почему именно сейчас? Время не самое простое…

— Безусловно, это важный политический шаг, важный политический «зигзаг» в казахской политике, потому что Дарига Назарбаева является ключевым маркером той многоходовой комбинации, которая получила название «транзит власти в Казахстане». И по тому, как дальше будет развиваться ситуация, можно будет говорить об этой «многоходовке».

Очевидно, что эта комбинация планировалась изначально, и в своей время выбор [Касым-Жомарта] Токаева в качестве преемника [Нурсултана] Назарбаева многими, естественно, расценивался как сугубо технический. Никто всерьез не рассматривал Токаева в качестве абсолютно самостоятельного президента и руководителя государства. После первой «многоходовки», или «зигзага», когда ушел Назарбаев и на смену ему пришел Токаев, бытовало мнение, что править страной будет не Токаев, а, скорее всего, некий политический консорциум с участием Дариги Назарбаевой. Да и пока Нурсултан Абишевич жив и здоров, он никуда не уйдет.

Токаев прекратил полномочия спикера Сената Дариги Назарбаевой © РИА Новости, Владимир Вяткин | Перейти в фотобанк

Я думаю, сейчас очень важно смотреть, на какую должность идет Дарига Нурсултановна. Есть, конечно, разные варианты, например, самый невероятный на сегодня — полное исключение из политики. Это, на мой взгляд, совершенно немыслимое решение, потому что если бы такое решение было принято, то Токаева можно было бы считать абсолютно самостоятельным и независимым президентом, каковым он на самом деле сегодня вряд ли является.

Поэтому, я думаю, что ее уход из сената — это не уход из политики, разумеется, это, скорее всего, перемещение на какую-то иную должность. По тому, какой она будет, можно будет судить о том, насколько семья Назарбаевых будет продолжать вмешиваться в социально-политическую и социально-экономическую ситуацию в стране.

Есть версии, что Дарига Назарбаева может стать премьер-министром Казахстана. Это может означать, что через Даригу Назарбаев будет активнее вмешиваться в текущую социально-экономическую деятельность исполнительной власти. Не просто влиять на президента, а будет более активно воздействовать на деятельность правительства. И, соответственно, это будет более серьезный шаг, потому что в должности спикера сената Дарига постоянно рассматривалась в качестве возможного преемника Токаева, случись там какая-то оказия. Насколько я помню, по конституции Казахстана именно председатель сената исполняет обязанности президента в случае, если действующий президент прекращает их исполнять.

Но ситуация настолько активно и стремительно меняется в регионе Центральной Азии, и в Казахстане в том числе, что сейчас уже как-бы не до этих правовых юридических полутонов. Сложная экономическая ситуация, стремительное воздействие коронавируса, который везде обваливает бизнес обостряют социальные проблемы. Сейчас уже не до правовой казуистики.

Видимо, Назарбаев понимает, что сейчас пришло время для более активного вмешательства его семьи в оперативную деятельность правительства.

- То есть это исключительно решение Назарбаева?

— Без всяких сомнений. Ни одно решение в отношении Дариги Назарбаевой Токаев не может принять, если он не решил полностью порвать с Нурсултаном Абишевичем. Немыслимая ситуация пока что.

- Чем же Назарбаеву не угодил Токаев?

— На самом деле у любого живого президента, который своими глазами наблюдает преемника, включается «комплекс злой свекрови»: растила-растила я мальчика, а потом отдаю какой-то тетке. А та все не так делает — и блины не так печет, и борщ варит неправильно, и вообще она какая-то не такая. Кого ни выбери — все будут плохие.

Токаев может быть абсолютно адекватным человеком. Но, когда вы были главой страны, а сейчас сидите в президентской библиотеке — да, вас все «облизывают» и говорят, какой вы классный и замечательный, но у вас нет прежних полномочий — вы начинаете более придирчиво рассматривать деятельность преемника. Возникает мысль: тому ли вы ее передали?

Амбиции и подмоченная репутация. Эксперт Мамырайымов объяснил, почему Назарбаев прекратил полномочия дочери Дариги © Platon.asia Дмитрия Медведева при Владимире Путине, когда тот уходил в премьер-министры и Медведев был президентом. Поэтому, я думаю, вот эта ревность предшественников по отношению к преемникам всегда будет очень активным фактором, который всегда будет оказывать влияние на политическую ситуацию, особенно если есть взрослая, сильная, умная, амбициозная дочь. Сам Бог велел передать власть.

Мы скоро, скорее всего, будем наблюдать второй этап, в ходе которого будет рождаться второй, альтернативный, полюс влияния — это должность премьер-министра, и, конечно, Дарига ее займет. Думаю, на какую бы должность она сейчас ни села, это будет альтернативный полюс влияния в стране.

- Недавно выяснилось, что у Дариги Назарбаевой в 2019 году арестовали недвижимость в Лондоне на более чем $100 млн, которую оформили через три офшора. Как вы считаете, эта ситуация как-то ее пошатнула? Повлияла на политическую репутацию?

— Я думаю, что почти ко всем постсоветским лидерам, которые последние 25 лет формировались как отдельные удельные постсоветские князья, отношение везде одинаковое — скорее негативное. При этом ни в одном восточном режиме никогда всерьез общественное мнение не воспринимали. Здесь имеют значение только реальные силы и реальные полномочия.