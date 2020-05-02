Участник событий 2 мая одессит Игорь Немудрук воюет в ДНР уже шестой год. До этого в родной Одессе он с друзьями попытался организовать подполье, но в итоге, по его словам, получился детский сад. Тогда он и уехал в Донецк. Он считает, что к трагедии 2 мая одесское сопротивление привели разобщенность и политическая наивность

- Игорь, почему одесситы проиграли 2 мая на своем поле? Почему одесская дружина оказалась в центре города в этот день?

— Причин поражения одесситов в той битве несколько: а) разобщённость антимайдановских организаций, несогласованность действий. И то, что Одесская дружина ушла в центр города, на Греческую площадь — следствие этой разобщённости; б) нерешительность лидеров;

в) наша наивность. До этого дня мы верили, что разногласия в украинском обществе можно решить цивилизованными способами, в частности, федерализацией Украины. И не готовы были убивать.



- Как вы оказались в ДНР? Чем занимаетесь? Что вам нравится в дончанах и в Донецке?

— Я приехал в Донецк в конце февраля 2015 года. До этого мы пытались организовать в Одессе подполье, но… Без опыта, без связи с "Большой землёй" это было похоже на детский сад. А на Донбассе в это время гремели важнейшие бои.

В период со 2 мая и до приезда в Донецк я единственное, что сделал, это написал книгу об этом событии. Решил, коль не получается подполье, то надо сделать хоть что-то, что в моих силах. Так родилась повесть "Поле Куликово". С тех пор воевал, служил (и сейчас служу) в армии ДНР.

- Чему научились в воюющем Донецке?

— В Дом профсоюзов 2 мая я вошёл наивным, мирным человеком, а вышел человеком воюющим. И всё вокруг, и бытовые моменты и глобальные, я с тех пор рассматриваю через призму военной логики.

И, кстати, очень настоятельно советую и всем россиянам, и одесситам переключить своё восприятие мира на такую же логику. Поверьте, многие вопросы станут проще, а многие проблемы окажутся и не проблемами вовсе. Одесситы же живут тут по-разному. Кто-то устроился на мирную работу, кто-то продолжает воевать. Есть и такие, кто перегорел за эти долгие годы стоячей войны. Но все мы продолжаем верить в нашу победу и возвращение в Одессу. У нас есть организация "Фронт Одесского сопротивления"

- Что вам нравится в дончанах, среди которых вы сейчас живете?

— В дончанах мне нравится стойкость и упорство, с которым они отстаивают своё право на существование.

- Адаптировались одесские эмигранты в Донецке? Чем занимаются? Держитесь ли вы вместе? Проводите ли вы совместные мероприятия в ДНР? Как отметите в Донецке эту печальную дату в этот раз?

— В этом году из-за карантина массовых мероприятий не будет. 2 мая мы, одесситы, идём к Камню и там помянем погибших в Одессе земляков и соратников. Камень — это закладной камень, заложенный 2 мая 2018 года во время митинга-реквиема на Аллее Славы в Парке Ленинского Комсомола в Донецке. Тогда было сказано, что на этом месте Республикой будет поставлен памятник, а после освобождения Одессы город Донецк передаст этот памятник городу Одессе.

- Верите ли вы в то, что при Зеленском трагедия 2 мая будет расследована, а убийцы будут наказаны?

— Как и при Порошенко, так и при Зеленском, как, впрочем, и при любом другом "лидере" нацистской Украины адекватного расследования не будет. Да это и правильно, по большому счёту. Это государство совершило это преступление, и расследовать оно его не может и не должно. Это как если бы году в 1943-44 ожидать от Гимлера расследования преступлений СС в концлагерях.

Придёт время, и это преступление будут расследовать победители. История знает Нюрнбергский трибунал, будет и ещё один трибунал. Я верю, что он войдёт в историю под именем Одесский. Ну а эти — парубии, аваковы, турчиновы и прочая шваль — пусть боятся нашего возвращения. И внимательно всматриваются в глаза украинцев. Сейчас где-то ходит тот человек, который выбьет табуретку из-под их ног, приводя решение Одесского трибунала в исполнение.