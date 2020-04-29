Политолог Иван Скориков прокомментировал изданию Украина.ру подписание Путиным закона, который вводит упрощенный механизм получения российского гражданства. Теперь для этого не нужно отказываться от гражданства другого государства. Закон вступит в силу в конце июля 2020 года

- Иван, разъясните, пожалуйста, в чем прогрессивность закона, подписанного Путиным?

— С прошлого года Россия наконец перестала ставить вопрос предоставления своего гражданства в зависимость от других стран.

В 2019 году Госдума сняла абсурдное требование для категории «носителей русского языка», заключающееся в предоставлении справки о выходе из гражданства от иностранного государства. Эти бумажки многие страны не выдавали просто из-за отсутствия такой нормы в их внутреннем законодательстве, а некоторые — из-за политической нецелесообразности, как та же Украина.

Теперь же новыми поправками в закон "О гражданстве", предложенными правительством, принятыми Думой и подписанными 24 апреля президентом, претендентам на российское гражданство вообще не нужно отказываться от иностранного гражданства как такового. Это, безусловно, прорыв, который затронет десятки тысяч людей.

Однако касаются нововведения только тех, кто уже как-либо легализован в России, имея вид на жительство или РВП, находится здесь либо собирается перебраться на постоянку, но, увы, новый закон никак не затрагивает наших соотечественников за рубежом.

Поправку, предлагающую получение гражданства России без отказа от имеющегося иностранного и обязательного переезда в Россию для наших соотечественников, подготовленную депутатами Затулиным, Калашниковым и Тайсаевым, коллеги-парламентарии отклонили. Причина — отсутствие согласия от курирующего вопрос в администрации правового управления.

- А почему его нет?

— А при нашей вертикали власти — это де-факто вето. О причинах можно догадываться. Возможно, это просто вопрос политической субординации, ведь все важнейшие изменения по вопросам гражданства обычно вносятся президентом или правительством. Возможно, это организационный вопрос, ведь внутри России вопросами гражданства и миграции занимается МВД — внутреннее министерство, а здесь миллионы людей — за рубежом.

Возможно, и геополитический. О последнем подробнее. Фактически ведь предложенная Затулиным с коллегами по Комитету по делам СНГ и связям с соотечественниками норма уже практикуется. По тому самому указу президента Путина в отношении жителей ДНР и ЛНР. Они почти уже год оформляют сначала гражданство народных республик, а затем — российское, не отказываясь при этом даже от украинского и не переезжая в РФ. А ведь как важно было бы распространить эту практику на находящееся в более сложном, чем ЛДНР, положении непризнанное Приднестровье, не имеющее общей границы с Россией.

Только представьте, если б поправку Затулина приняли и распространили на всех соотечественников — это был бы величайший прорыв, возвращение долга России перед всеми нашими людьми, оказавшимися вне родины не по своей воле. Ведь после распада СССР и ранее, в разные волны эмиграции, Россия ушла от них, выгнала их, — а не наоборот.

Предположите, решили бы киевские власти, нынешние или будущие, преследовать и уничтожать несогласных русских и русскоязычных, будь на территории Украины сотни, а может, и миллионы граждан России? Саакашвили им всегда напомнит пример Осетии и Абхазии. А какой бы мягкой силой России на Западе выступили наши немцы Поволжья, уехавшие в Германию от нищеты 90-х, или забайкальские казаки, очутившиеся после Гражданской войны в Австралии.

- Этого не понимают люди, которые тормозят принятие поправок Затулина?

— Среди принимающих решения находятся те, кто опасается проблем, начни мы раздавать паспорта соотечественникам во всем мире. И не только проблем с Западом и их постсоветскими моськами — хуже и так некуда. А как раз-таки проблем с нашими союзниками, прежде всего Белоруссией и Казахстаном, где проживают миллионы желающих стать россиянами. Та же Белоруссия, опасаясь сепаратистских настроений, давно и жестко борется с «вторыми паспортами», которые там запрещены.

Выдавливание русских из Северного Казахстана является планомерной государственной политикой. С моей точки зрения, именно эта боязнь осложнений отношений с нашими соседями тормозит разрушение преград на пути соотечественников в Россию. И хочется предостеречь горячие головы, пугающие русское большинство тем, что мы хотим раздать паспорта в том числе миллионам среднеазиатских мигрантов. Речь именно о соотечественниках, то есть тех, у кого нет другой государственной национально-культурной субъектности, кроме как в России. Это русские, татары, чеченцы, коряки, но не англичане, китайцы, таджики или даже украинцы.

- Но все-таки есть хоть какой-то повод для оптимизма у вас?

— Да. Смотреть в будущее с оптимизмом позволяет то, что в недавно принятых поправках в Конституцию, наконец, появилось слово «соотечественник» и четко прописана поддержка со стороны государства в осуществлении прав, обеспечении защиты и интересов наших соотечественников. А ведь еще в 1999 году законом «О государственной политике по отношению к соотечественникам за рубежом» было дано обещание предоставить живущими за пределами России соотечественникам право получения российского гражданства без переезда в Российскую Федерацию в упрощенном порядке.

Возвращать долги нужно было еще вчера. Неравнодушным парламентариям нужно снова и снова пробивать стену на пути соотечественников к российскому гражданству очередными законопроектами, а общественникам важно активизироваться на информационном фронте, чтобы не дать замолчать поднятую "русскими поправками" в Конституцию тему прав русских и русскоязычных в России и за рубежом.

— Как ни странно, даже спустя 30 лет в странах бывшего СССР живут граждане, у которых единственным документом является паспорт гражданина СССР. Этот закон поможет им получить паспорт гражданина России?

— К сожалению, в нашем законодательстве до сих пор существуют абсурдные непреодолимые нормы. Существует такая интересная категория людей, как так называемые «граждане СССР», родившиеся в Советском Союзе, но не получившие гражданства. Часть из этих «партизан» живет не в России, а в бывших советских республиках, ныне независимых национальных государствах. И спустя 30 лет после 1991 года их остается не так уж и мало.

Новый закон снимает для них требования об обязательном трехлетнем проживании в России, но все равно фактически они по-прежнему не могут получить гражданство. Для заявления им нужно иметь какой-либо документ от иностранного государства, удостоверяющий личность, то есть либо паспорт негражданина, как в Латвии и Эстонии, либо документ лица без гражданства.

Это притом что Конституционный суд РФ однозначно говорит, что граждане СССР автоматически становятся гражданами Российской Федерации. Но на практике работает эта норма только внутри России. Да и в Россию «граждане СССР» из республик не могут никак попасть, не имея действительных документов для пересечения границы. Получать же гражданство стран пребывания или официальный статус неграждан «граждане СССР» не хотят по морально-политическим мотивам.

- Что получили граждане Украины благодаря этому закону?

— Новыми поправками сделаны послабления для граждан Украины, Белоруссии, Казахстана и Молдавии, у которых есть вид на жительство в России. Они теперь могут подавать заявление на гражданство без соблюдения срока проживания в стране. В ситуации закрытых границ из-за пандемии коронавируса это очень своевременная мера.

По понятным причинам культурно-интеграционного характера сроки оседлости оставили для граждан закавказских и среднеазиатских республик. Хотя на соотечественников, в первую очередь русских, из этих республик, нужно было также распространить поблажки. Вообще вся проблема заключается в том, что наши законы до сих пор не разделяют миграцию и репатриацию и крайне неохотно выделяют соотечественников среди иностранцев.