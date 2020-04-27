Политолог Талгат Мамырайымов в интервью изданию Украина.ру рассказал, как жители Казахстана относятся к различным теориям о происхождении коронавируса, эпидемия которого охватила весь мир

- Талгат, кто сейчас, по вашему мнению, извлекает политическую и экономическую выгоду из происходящего в мире вокруг пандемии коронавируса?

— Мне кажется, все человечество извлечет выгоду. В первую очередь, я имею в виду, что пандемия снизила ущерб от вредной деятельности человека для окружающей среды. Природа более свободно стала дышать, и мы будем жить в более чистом мире после пандемии.

Из-за карантина в Казахстане семьям приходится жить на 100 долларов – Мамырайымов © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Пандемия ухудшила социально-экономическое положение многих слоев населения в разных странах, поэтому возросла значимость продовольственной безопасности.

- Сейчас ученые спорят о происхождении коронавируса, одни утверждают, что он был создан в лабораториях, другие настаивают на его естественном происхождении. Как вы относитесь к подобного рода теориям, для чего они создаются и кем распространяются?

— Пандемия показала, что тотальный карантин очень выгоден разным режимам для решения внутренних проблем. Может, поэтому возникают такие теории заговора. Как показали последние научные исследования, вирус имеет эволюционную природу, то есть он вряд ли возник в каких-то лабораториях, поэтому такие разговоры больше относятся к теориям заговора.

- А в Казахстане какую версию считают официальной?

— Теории заговора имеют большую популярность во всем мире. Более всего они популярны на постсоветском пространстве, в силу исторических причин, в первую очередь, сталинских репрессий. Советский человек стал хитрым и изворотливым, это раздвоенная личность. Он одновременно может принимать одну и другую истину, для него вообще нет доминирующей истины. Такого типа человек доминирует в нашей стране.

Эксперт Мамырайымов: Если режимы Средней Азии не будут меняться в условиях пандемии, их ждет крах © Platon.asia

- Талгат, а как бы вы оценили деятельность Всемирной организации здравоохранения? Действительно ли она играет важную роль в борьбе с пандемией или стала инструментом в чьих-то руках?

— Международные структуры уже давно являются инструментом в чьих-то руках в зависимости от конъюнктуры, начиная с Организации объединенных наций. Поэтому сложно говорить об объективности таких структур. Но тем не менее Всемирная организация здравоохранения, как бы то ни было, направляется этосом врачебной науки, в первую очередь.

Казахстанский эксперт Мамырайымов: Борьба с коронавирусом нашей власти выгодна политически © Platon.asia Гиппократа. Я не думаю, что медики, которые управляют Всемирной организацией здравоохранения, беспринципные существа, которые нацелены только на прибыль.

Я не имею в виду все международные организации, я говорю о тех организациях, которые основываются на таком этосе.

- Насколько сильно пандемия коронавируса изменит мир в будущем?

— Очень много было жестких уроков в прошлом, через которые прошло человечество. Первая мировая война. Вторая мировая война, концлагеря, репрессии Пол Пота, Сталина. Но человечество не стало более гуманным, милитаризация усилилась в разы. Не уверен, что формат международных отношений изменится в сторону смягчения, а международные конфликты урегулируются. Мне кажется, наоборот, возрастет конкуренция на торговых рынках. Соответственно, конкуренция приведет к политическим конфликтам с вытекающими последствиями.