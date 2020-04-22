Политолог Сергей Михеев в интервью изданию Украина.ру рассказал о том, какую модель развития должна избрать Россия после того, как пандемия коронавируса закончится

- Сергей Александрович, сейчас в ученом сообществе идут споры о том, имеет ли новый коронавирус лабораторное или искусственное происхождение. Допускаете ли вы умышленное создание COVID-19? Или эти слухи — очередная конспирологическая теория?

— Мы не можем это знать. Смешно, когда журналисты, политологи начинают говорить: «Да, он был создан так, или нет, он появился так». Есть какие-то слухи, подозрения, мы можем их обсуждать, но глупо было бы говорить, да или нет. Возможно, мы никогда этого не узнаем.

Ясно только то, что параллельно с вирусом есть проблема достаточно сомнительных исследований генома человека, которые потенциально опасны.

- Кто же, по вашему мнению, извлекает экономическую и политическую выгоду из того, что происходит в мире в связи с пандемией коронавируса?

— Пока трудно сказать, кто извлекает выгоду, потому что все в той или иной степени теряют в этой ситуации. Пытаются запускать проекты, которые их спасают или разрушают конкурентов, но это больше напоминает хаотическое движение, какую-то гонку… Человечество бежит, как в колесе, каждый пытается обогнать другого, а на самом деле все бегают по замкнутому кругу.

«Россия начинает восстанавливать социальную справедливость» — Михеев о выступлении Путина © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Американцы пытаются разрушить Китай, китайцы пытаются воспользоваться ситуацией, чтобы завоевать новые позиции. Евросоюз расшатывается, а в каждой стране на более низком уровне идет какая-то своя политическая игра. Все это носит характер безумия. Кто конкретный бенефициар, трудно пока определить.

- А можно ли уже сейчас, хотя бы приблизительно, обрисовать контуры будущего мира? Что изменится в отношениях государств и обществ, для отдельной личности после того, как пандемия закончится?

— Психопатов уже явно стало больше по всему миру и в России в том числе. Во-первых, в связи со всей информационной шумихой вокруг вируса, во-вторых, с этим карантином и самоизоляцией. Потому что человек, сидящий дома и подверженный этому шквалу информации, если ему не хватает достаточной силы воли, его психика начинает расшатываться.

Коронавирус в Европе: угроза массовой безработицы, «масочный режим» ввели в большинстве земель ФРГ, отменены фестивали пива и быков © РИА Новости, Николай Филяков | Перейти в фотобанк

Страдает идеология экономики развлечений, мы видим, как пострадал туризм. Идеология того, что нужно обязательно куда-то летать, что-то смотреть и все такое прочее, рухнула в одночасье, и я думаю, что очень немногие смогут из этого кризиса вылезти, потому что спрос будет восстанавливаться постепенно и неизвестно, когда восстановится полностью.

То есть структура экономики многих стран будет меняться. Но что будет в мире — это вторично, важно, какой вывод для себя сделает Россия.

Коронавирус как информационный феномен

Нужно создать другую экономику, а под это подтянется инфраструктура, развитие инфраструктуры потребует новой индустриализации. Ну и цифровая экономика тоже здесь пригодится. Люди, ратующие за новую индустриализацию и цифровую экономику, спорят друг с другом, а на самом деле, если в России население расселить более равномерно, то тут дистанционная цифровая экономика пригодится.

Ну а во-вторых, нужно приходить к тому, чтобы как можно больше товаров конечного потребления производить в стране и как можно меньше зависеть от внешних рынков.