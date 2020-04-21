Политолог Сергей Белашко в интервью изданию Украина.ру рассказал, кто на самом деле является электоральной базой «Оппозиционной платформы» и почему украинцы перестали интересоваться войной в Донбассе

- Сергей, сможет ли «Оппозиционная платформа» пополнить свой электорат теми, кто разочаровался в отсутствии мира в Донбассе?

— Люди разочаровываются не только и не столько миром или войной. Война в Донбассе стала для большинства украинцев абстракцией, как война в Йемене, в Сирии. Те, кого эта война непосредственно не касается, например переселенцы из Донбасса, не замечают всего этого. Но люди больше замечают разрушение медицины, деградацию образования, рост цен, ложь и глупость власти. Это является более значимым фактором для определения электоральных настроений.

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Таких по Украине около 15%, которые считают, что независимость Украины лучше ликвидировать, присоединиться к России или расчленить страну на несколько государств. Не имея возможности получить свое политическое представительство, эти люди ушли во внутреннюю эмиграцию. Сейчас Медведчук и Рабинович пытаются их из этой эмиграции вытащить и убедить, что есть шанс на то, что они будут услышаны и представлены. Скорее, как это ни парадоксально, избиратели уходят от Зеленского к Порошенко.

- Условно майданная оппозиция: «Евросолидарность», «Батькивщина» Тимошенко, «Голос» Вакарчука. Могут ли они рассчитывать на условный «реванш сил Майдана»?

— Силы Майдана как являлись политической идеологической основой существующего режима последние шесть лет, так ситуация никоим образом и не поменялась. Реванш возможен после поражения, силы Майдана никакого поражения не понесли. Вся эта публика, Зеленский, Гончарук, Шмыгаль — это все люди Майдана, которые либо сами участвовали во всех этих событиях, либо поддерживали их финансово и морально.

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- Могут ли стать оппозицией откалывающиеся от власти группы: в первую очередь «соросята» и «люди Коломойского»?

— А зачем? Они и так являются силой. Зачем им добровольно отказываться от своей силы и пытаться конкурировать с Шарием, с Ляшко, политическими силами, которые не прошли в парламент? А они прошли в парламент, они вошли в правительство, они представлены в органах исполнительной власти. У «соросят» и у «коломойцев» все хорошо.

- Может ли выйти на политическую сцену кто-то из новых деятелей? Например, Олег Сенцов?

— Ели вам кто-то говорит о политических перспективах Сенцова, то воспринимайте это как анекдот. Вы не сможете назвать и двух фильмов этого «известного» режиссера, потому что он всего один, и снят, грубо говоря, на колене…