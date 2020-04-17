Какие процессы идут во фракции «Слуга народа» и кто может стоять за разоблачением «российского агента» в рядах СБУ, генерал-майора Валерия Шайтанова? Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог Андрей Золотарев

- Андрей Владимирович, как вы считаете, примут ли депутаты «антиколомойский» закон? И усугубит ли это раскол в рядах "Слуг народа"?

— Принятие этого закона является критически важным для того, чтобы МВФ хотя бы говорил об очередном транше. Без нового транша, совершенно ясно, Украину ждет дефолт. Поэтому закон будет принят в самое ближайшее время.

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- На этой неделе СБУ разоблачила «российского шпиона» в своих рядах. Им оказался генерал-майор Валерий Шайтанов. А Антон Геращенко позднее заявил, что Шайтанов готовил покушение на Авакова. Как вы думаете, почему эту спецоперацию провели именно сейчас? Доведут ли это дело до конца?

— Дело в том, что все эти сеансы разоблачения заканчиваются таким же пшиком, как и в деле Бабченко. Особенно учитывая профессиональные кондиции и склонность СБУ к провокациям. Скорее всего, мы увидим достаточно быстрый приговор.

Но учитывая то, что опубликовано, все выглядит, мягко говоря, странно. Генерал СБУ говорит те вещи, которые обычно генералы, а даже полковники и майоры, не говорят. Любой человек из СБУ и из правоохранительной среды знает, что можно и что нельзя говорить. Поскольку прекрасно понимает, что иногда и стены могут слышать.

Золотарев: Выход из карантина как выход из голодовки — об этом надо думать уже сейчас © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Грицака. Кроме того, Шайтанов проводил операцию по задержанию Геннадия Корбана, а это человек, который никогда ничего не забывает. Учитывая его финансовые возможности и психологические особенности, вполне мог бы организовать частный заказ.

- На днях исполнилась шестая годовщина с начала так называемой АТО. Как вы считаете, повлияет ли ситуация вокруг эпидемии коронавируса в стране на конфликт в Донбассе?

— Дело в том, что в ситуации с коронавирусом то, что происходит на Донбассе, ушло на глубокую информационную периферию. Хотя там, с той и другой стороны, продолжается конфликт низкой интенсивности.

Прошедший обмен можно приветствовать. Когда стороны не могут сделать крупных шагов навстречу друг другу, пусть делают хотя бы вот такие шажочки. Но, судя по всему, каких-либо кардинальных изменений в ситуации на Донбассе не произойдет.