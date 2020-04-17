Главный редактор газеты «Горожанин» (г. Днепр) Виталий Теплов в интервью изданию Украина.ру рассказал, как город живет в условиях карантина и есть ли шанс у промышленных гигантов крупнейшего научно-промышленного региона Украины вернуться к работе после окончания эпидемии коронавируса

- Виталий, карантин на Украине и в Днепре в частности приобретает новые черты. Местным властям особенно сложно сохранить его в преддверии пасхальных праздников. Как вы оцениваете эффективность и разумность карантинных ограничений в Днепре в последнее время?

— На самом деле законодательно закрепленных карантинных ограничений нет, все они носят рекомендательный характер. Для того чтобы реализовать действительно серьезные меры, нужно принять решение о введении чрезвычайного положения, а вот этого-то как раз ни центральная, ни местная власть не хочет.

В результате наш карантин больше похож на игру с запугиванием. Хотя на большинство населения это действует, и реально на улице стало гораздо меньше людей.

Особый случай — это пасхальные праздники. Местные власти развернули широкую информационную компанию, для того чтобы отговорить верующих собираться в храмах и провести этот праздник онлайн. И это, на мой взгляд, очень правильно.

На самом деле власти больше ничего сделать не могут, и все эти перекапывания дорог к храму и закрытие входов в церкви — не более чем пиар-акции, игра властными мускулами и откровенный цирк.

- Все чаще в СМИ и соцсетях появляются рассуждения и прогнозы о том, как украинская экономика будет выходить из карантина. Как вам кажется, каковы перспективы в данном вопросе у Днепра и области, как одного из самых развитых промышленных регионов Украины?

— Очевидно, что промышленность региона имеет самые печальные перспективы после окончания всей этой истории с эпидемией и карантином.

Нужно понимать, что будущее почти всех наших предприятий зависит даже не от решений украинских или, тем более, местных властей. Все они работали практически полностью, ну на 90% точно, на экспорт, а значит, возможность сбывать продукцию у них напрямую зависит от состояния мировой экономики. А делать какие-то прогнозы о том, какой будет мировая конъюнктура, дело совсем уж неблагодарное.

— Не могли бы вы рассказать, что конкретно происходит на промышленных гигантах Днепра?

— Все крупные предприятия воспользовались ситуацией с эпидемией и встали на длительные ремонты, ну или по крайней мере заявили о таких намерениях.

Как пример можно привести завод имени Петровского: непосредственно перед карантином даже объявляли о наборе рабочих после долгого простоя, а теперь, когда все экспортные контракты повисли — они, толком не успев начать работать, вновь остановились. И возникают большие сомнения, будет ли смысл у них открываться вообще. «Шрамы на теле мировой экономики». Планета погрузилась в кризис © РИА Новости, Александр Кондратюк | Перейти в фотобанк

Какой бы то ни было государственной программы для поддержки таких крупных экспортно ориентированных предприятий фактически нет. Власть ограничивается лишь набором громких лозунгов о поддержке национального производителя, но дальше слов дело не идет.

- Побочным, но долговременным последствием кризиса, связанного с эпидемией, наверняка будет безработица. Каковы сейчас тенденции на рынке труда в регионе и как, по вашему мнению, будет меняться специфика трудовой занятости в области?

— Проблема в том, что сейчас увидеть реальные масштабы безработицы что вооруженным, что невооруженным взглядом невозможно, поскольку сейчас в той или иной степени мы все безработные.

Косвенно судить о реально работающих на промышленных предприятиях можно по транспортному трафику. Так как введены серьезные ограничения на работу общественного транспорта, то предприятия чаще всего занимаются перевозкой рабочих самостоятельно, а для этого в органах местной власти нужно получать специальные разрешения.

Так вот, мэрия Днепра озвучивала цифру выданных транспортных разрешений на уровне 115-120 тысяч, то есть примерно столько реально работающих горожан сейчас есть на наших заводах.

Другое дело — те, кто работают удаленно, здесь узнать хотя бы приблизительный уровень занятости невозможно.

Сейчас говорить об уровне безработицы преждевременно, вот когда это все закончится — тогда мы узнаем настоящий масштаб проблемы и сможем подсчитать количество потерявших работу.

- Мэр Днепра Филатова накануне Пасхи отличился очередными эпатажными заявлениями и решениями, как, к примеру, сооружение преград для верующих перед храмами. Как вам кажется, это больше эмоциональные поступки или все «фирменный» стиль градоначальника?

— Наверное, можно говорить о склонности господина Филатова к экстравагантным поступкам, но горожане давно к такому стилю уже привыкли.

Поэтому все эти земельные работы у храмов всерьез не воспринимаются, так как делаются исключительно для личного пиара властей и стремления показать крутость мэра.