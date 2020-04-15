Глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко в интервью изданию Украина.ру рассказал, чего добиваются украинские парламентарии, вынося на обсуждение изменение регламента Верховной Рады

Внеочередное заседание Верховной Рады состоится в четверг, 16 апреля. По словам председателя фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, одним из вопросов будет борьба с «правкотерроризмом» — когда рассмотрение законов затягивают правками.

- Владимир Вячеславович, на ваш взгляд, как далеко может зайти изменение регламента Рады под нужды конкретной политической силы? Не грозит ли это авторитаризмом?

— Под нужды конкретной политической силы регламент хотели поменять осенью прошлого года, но тогда было серьезное сопротивление этому, и даже внутри фракции не было единства на этот счет, поэтому тема была закрыта.

Фесенко: Абсолютное большинство фракции «Слуга народа» сохраняет лояльность Зеленскому © Facebook Владимира Фесенко

Еще раньше это проявилось по земельному закону, а теперь по так называемому антиколомойскому. Если это дает хотя бы относительный эффект, то технологию можно использовать и дальше.

Я писал об этом и выдвигал предложения по изменению регламента, потому что это единственный системный способ, что называется, на корню подрубить использование такой технологии. Так что это не под интересы политсилы, а для того, чтобы спасти законодательный процесс, работу Верховной Рады.

Но понятно, что малые фракции не хотят, чтобы был перекос в пользу парламентского большинства, нужно искать компромисс.

Например, чтобы ликвидировать технологию спамовых поправок, нужно в случае выдвижения более тысячи поправок по тому или иному законопроекту вводить процедуру ускоренного рассмотрения этих самых поправок.

В случае с "антиколомойским" законом можно задействовать процедуру разового использования ускоренной процедуры [принятия закона]. Но я не сторонник того, чтобы эту технологию стали использовать регулярно, это как вирус, который переводит весь украинский парламентаризм в палату реанимации. Проблему нужно решать системно. Этот проблема всего парламента.

- Может ли украинская политическая система перейти к авторитаризму?

— Была попытка мягкого авторитаризма при Кучме. Мы знаем, чем это закончилось. Была попытка формирования авторитарного режима по российскому образцу при Януковиче. Поэтому я не вижу риска авторитаризма для украинской политической системы.

Та же тема поправок. Тут вопрос поставлен манипулятивно, нет необходимости использовать это в интересах одной политической силы, это общая проблема украинского парламентаризма. Это нужно для нормальной работы украинского парламента, и тут можно найти взаимоприемлемый компромисс.

И очень хорошо, что сейчас проявляется возможность искать этот компромисс.

Фесенко: 16 тысяч поправок к «антиколомойскому» закону — это грязная политтехнология © Facebook Владимира Фесенко

Есть и прямо противоположная точка зрения, что все, нет никакого большинства, в Украине политический кризис, Зеленский и «Слуга народа» потеряли власть… Это две крайности, которые не отвечают действительности. Система у нас остается конкурентной, а то, что президент и правящая партия вынуждены договариваться со своими оппонентами, — это нормально и хорошо для демократии, потому что один из ее признаков — согласование интересов.

- Видны ли сейчас главные цели и стратегия Зеленского на посту президента? Чем он хочет запомниться и что реально сможет сделать?

— Любой президент хочет войти в историю, не только Владимир Зеленский. Что касается Зеленского, чем он может войти в историю, это зависит от итогов его правления.

Я абсолютно точно знаю, на 99%, что Зеленский не планировал выиграть президентские выборы.

Фесенко: Зеленский может уволить главу Офиса президента Ермака в двух случаях © Facebook Владимира Фесенко

Так получилось, он стал президентом, не планируя это. Была определенная популярность, был запрос, он попал на волну. И раз стал президентом, он хочет выполнить некую миссию, поэтому для него войти в историю — не самоцель.

Но из того, что произошло за этот год, есть целый ряд вещей, из-за которых он войдет в историю. Первое — это то, что считается всеми непопулярным, но решение стало историческим — это земельная реформа. Но не только этим, а, например, отменой депутатской неприкосновенности. Еще не вечер, у него не завершился первый год президентства, поэтому есть шансы отметиться и по другим направлениям.