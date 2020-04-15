На время карантина в странах Евросоюза утверждены программы кредитования разного вида бизнеса и соинвестирование в предпринимательство, а также налоговые каникулы и помощь как сокращенным работникам, так и тем, кто остался на работе, но с уменьшенной зарплатой и рабочими часами

Но помощь не может длиться долго. Украинским мигрантам, даже тем, которые уже много лет живут в странах ЕС, придется сложнее, чем коренным гражданам.

На вопросы о влиянии пандемии на жизнь и ценовую политику отвечает Ольга — менеджер по продажам, которая почти 30 лет проживает в Германии (Констанц, федеральная земля Баден-Вюртемберг на юго-западе страны).

- У нас режим карантина не жесткий, но, я бы сказала, он держится на сознательности и солидарности населения, которое следит за самоизоляцией. За нахождение на улице вместе более двух человек штраф 100 или 200 евро. Но, честно говоря, не помню, чтобы эта мера применялась.

Что касается трат, я с начала карантина кроме продуктов вообще ничего не покупаю. Таков мой лимит, я все посчитала и поняла, что больше себе позволить не могу. В апреле я тренируюсь жить на урезанную зарплату — это на 300 евро меньше. А я ведь привыкла, что мне надо заплатить за то и за это. Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 21:00 14 апреля

Цены на продукты питания за время карантина поднялись где-то на 10%. Но коренные немцы это почувствуют позже, так как они бережливые и у них много запасов. К тому же, у них есть здесь родители, наследство, собственная недвижимость или выплаченная ипотека. Им, по сути, кризис пока не страшен. А вот я, как среднестатистический работник-«продажник», арендующий жилплощадь, этот кризис почувствую. У меня будут проблемы.

Если бы не государство, мою зарплату сократили бы на 50%. Схема государственной помощи бизнесу по компенсации потерь от карантина длится год. К примеру, сотруднику вполовину урезают зарплату, и, чтобы потери для наемного работника не были такими большими, государство из этих утерянных 50% платит наемной силе 60%. Тогда минус в зарплате получается 20-25%.

Работодатель устанавливает такую процедуру на три месяца, а по их истечении биржа труда, где предприятие берет госпомощь, смотрит на общую ситуацию и прибыль компании. Если ситуация не улучшилась, биржа до 12 месяцев продолжает помогать. Если за это время компания не справится со сложностями, она должна будет закрыться. В крайних случаях поддержку продлевают до 24 месяцев. Если и в эти сроки компания не выкарабкается, госпомощь заканчивается. Союз рушимый: коронавирус вскрыл слабые места Евросоюза © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Так вот, если бы не госпомощь, я бы пошла на «социалку», поскольку не смогла бы погасить счета. Не говоря уже о деньгах «на жизнь». В то же время мне и так светит уменьшение заработной платы, так как моя фирма еще до пандемии и ограничений была в кризисе. Мне надо, самое позднее, в сентябре искать новую работу.

У нас во время пандемии система такая: если у человека есть симптомы вирусной пневмонии, ему нужно позвонить лечащему врачу, и тот направляет больного туда, где делают тест на COVID-19. Там потенциальный пациент еще раз проходит проверку врачей, и если они действительно выявляют конкретные симптомы, гражданину делают лабораторный тест.

Минздрав велел врачам не направлять людей на тест при легких симптомах коронавируса. Такие граждане должны сидеть дома в самоизоляции 14 дней, чтобы не перегружать систему здравоохранения, ведь один тест стоит 250 евро. К слову, у меня на работе уже двое коллег заболели. Но они сидят дома.

Человеку разрешают пройти тестирование только при тяжелом протекании болезни — например, стабильно высокая температура на протяжении многих дней. И, как я уже сказала, в больнице его ждет второй раунд на доступ к тесту. Словом, «как будете умирать — звоните».

А быстрые тесты уже признали неэффективными, и я не знаю, насколько они сейчас практикуются. Но меня удивляет, что никто не приводит статистику по обычному гриппу вместе с коронавирусом?