Сможет ли Киев выполнить новые требования Международного валютного фонда (МВФ), как отразится на Украине предвыборная гонка в США и как повлияют переговоры в формате ОПЕК+ на ход экономического кризиса? Публицист и радиоведущий Армен Гаспарян подвел политические итоги недели с изданием Украина.ру

МВФ против Коломойского © скриншот с видео "Радіо Свобода" - Армен, на этой неделе стали известны новые требования Международного валютного фонда для предоставления очередного кредита Украине. Теперь МВФ хочет принятия урезанного госбюджета и закона о запрете возвращения банков. Но на неделе Верховная Рада не собралась на внеочередную сессию, а к «антиколомойскому» закону подали более 16 тысяч правок. Как вы считаете, сможет ли Украина выполнить требования Фонда?

— Ну, во-первых, я с самого начала говорил, что подобного рода требования последуют, потому что [президент Украины Владимир] Зеленский постарался обмануть МВФ. То есть закон принят, но совсем не в том виде, в каком требовалось Международному валютному фонду. Соответственно, там очень быстро ознакомились с результатами и потребовали от Украины выполнения в том виде, о котором они с ними договаривались, что абсолютно логично.

Если Украина хочет получать кредиты МВФ, соответственно им придется выполнять требования заказчика, а иначе не получится.

- Станут ли, например, поправки препятствием?

— Да вы понимаете, дело-то не в поправках. А дело в том, что МВФ очень-очень давно сформулировал весь пакет требований. А попытки всеми этими поправками, ссылками на то, что у нас сейчас сложное положение, у нас сейчас коронавирус и т.д., и т.д. затормозить процесс в случае с МВФ не работают. Потому что Украине кредит нужен здесь и сейчас: если тебе так нужны эти деньги, значит, тебе нужно экстренно принимать соответствующие меры. Разговоры все эти в пользу бедных, абсолютно.

- Соответственно, и попытки протолкнуть нужные решения путем нарушения регламента и последующей отмены Конституционным судом тоже не сработают?

Бизнес и политика. Что общего и в чём различия кандидатов в президенты США — Трампа и Байдена © AFP, TIMOTHY A. CLARY, Robyn BECK

Для меня очевидно, что Зеленскому крайне некомфортно в этой ситуации. Для него вообще все это стало таким неожиданным бонусом к избранию президентом. Он же не подозревал, что [экс-президент Петр] Порошенко всю эту историю закрутил. А выполнять приходится Зеленскому.

Он пытается какими-то мерами погасить этот пожар, причем на двух фронтах: и на фронте с МВФ, и на фронте внутреннем. Потому что он же там обещает референдум, хотя нет закона о референдуме на Украине, и т.д. Просто ничего не выходит.

Здесь ситуация патовая. Лучшее, что может сделать Зеленский для страны, — это вспомнить, как поступил герой его фильма Голобородько (имеется в виду Василий Голобородько, которого Зеленский сыграл в сериале «Слуга народа». — Ред.). Подкинуть это все в воздух и сказать: «Идите вы в жопу с вашими кредитами». Но даже это он сделать не может.

- Станет ли принятия закона о банках причиной для открытого конфликта с бизнесменом Игорем Коломойским?

— У Зеленского с этой точки зрения ситуация вообще очень плохая, потому что у Коломойского сейчас очень тесный альянс с [главой МВД Арсеном] Аваковым. Сила сейчас на Украине вся завязана под Авакова. Плюс там есть усилия Петра Алексеевича Порошенко, который устроил сейчас масштабнейшую пиар-акцию в медиа о том, что это не президент, а недоразумение.

Зеленскому очень сложно. Он пытается между всех огней проскочить, но это ж нереально: на какой-то из этих мин ты все равно подорвешься. И весь вопрос только, на какой из них и выживешь ли ты: отделаешься контузией или падешь смертью храбрых?

Нефтяные игры с ОПЕК. При посредничестве Трампа © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк - На этой неделе в США потенциальный кандидат от демократов Берни Сандерс вышел из предвыборной кампании. Соответственно, кандидатом от Демпартии станет Джо Байден с его внушительным и скандальным украинским бэкграундом. На ваш взгляд, повлияет ли предвыборная гонка в США на Украину?

— [Действующий президент США, кандидат от республиканцев Дональд] Трамп будет додавливать историю с компроматом на Байдена. Другой вопрос, насколько сейчас это все актуально для Соединенных Штатов, потому что сейчас на первом месте коронавирус, который помимо всего прочего несет серьезные имиджевые потери. Причем всем: что Трампу, что Байдену. Потому что Трамп говорит о том, что медицина не справляется из-за того, как с ней поступали демократы. А Байден кричит, что при нас-то такого не было, а это все случилось уже непосредственно при зраднике Трампе.

Фактор Украины здесь, конечно, будет иметь место, но уже не думаю, что настолько ключевое. Потому что, помимо коронавируса, еще рецессия мировой экономики и много чего есть. Но как лишнюю карту в этой колоде вполне могут и использовать однажды.

- В четверг, 9 апреля, прошли переговоры по нефти формата ОПЕК+. За 10 часов стороны договорились сократить добычу в мае-июне суммарно на 10 миллионов баррелей в сутки, однако для вступления сделки в силу требуется согласие Мексики. В целом участники переговоров пошли на существенные уступки. На ваш взгляд, как эти переговоры и их результат повлияют на начавшийся экономический кризис?

— Я думаю, что сегодня договор ОПЕК+ будет заключен. Потому что те события, которые произошли за последний месяц, потрясли всех, и теперь из этой ситуации надо выходить. Поэтому договор подпишут, будут стараться стабилизировать мировую экономику, потому что и без того ситуация очень хреновая с коронавирусом — убытки будут жесточайшие.

О сытых и спокойных годах теперь можно надолго забыть по итогам даже того, что уже произошло. И это при том, что значительная часть стран-локомотивов мировой экономики еще не вышли даже на состояние пика эпидемии коронавируса. Понятно, что у Трампа там свои взгляды на это, но он еще две недели назад даже, наверное, в кошмарном сне не мог себе представить, что произойдет. То, что он радуется, что чуть-чуть на спад пошло в Нью-Йорке, ну, извините, а остальная страна?

Мировой экономический кризис. Справка © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

Про постсоветское пространство мы тут вообще молчим, потому что это отдельная номинация в этом гран-при. Поэтому надо садиться всем вместе, договариваться, вырабатывать стратегию и решать, как выходить из кризиса.