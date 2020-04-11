Сотрудник биржевой компании рассказал изданию Украина.ру о текущей ситуации в Варшаве, где карантин изменил привычный ход жизни

Сергей Хроненко, уроженец Николаева, ныне сотрудник компании по торговле ценными бумагами в Варшаве

- Насколько жесткий карантинный режим в вашем городе?

— Карантин формально очень жёсткий, можно выходить из дому только в случае необходимости — магазин, работа или прогулка с домашним питомцем. Но поляки — народ не особо законопослушный, занимаются на тренажёрах на открытом воздухе, сидят на лавочках возле подъездов и ездят на велосипедах явно не за покупками.

Хотел бы отметить, что ограничительные меры, которые ввели в Польше, явно неконституционные и по факту носят рекомендательный характер. Если полиция и выпишет штраф, то оспорить его проще простого — естественно, до того момента, пока правительство Польши не решится ввести чрезвычайное положение. Но у государства на это нет денег — потому что при ЧП государство обязано обеспечить граждан, компенсировать их потери и т.д. Как по мне, полиция это всё прекрасно понимает, и я ещё не слышал, чтобы кого-то оштрафовали за нахождение на улице — ибо нужно доказать, что человек не идёт в магазин.

- Какая эмоциональная атмосфера? Чего люди больше всего боятся, чем недовольны?

— Атмосфера очень тяжёлая, очень много людей осталось без работы, и соответственно — без денег. Не так страшен вирус, как государство, которое тебя бросило в самый тяжёлый момент, многие поляки чувствуют это на себе. Совсем скоро будут президентские выборы, и я думаю, что будет чудом, если президент Дуда пройдёт на второй срок. Ещё раз отмечу: люди не так боятся болезни, как голода, который реально может их ожидать. Президент Польши Дуда может проиграть президентские выборы этой весной - опрос © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

- Как обстоят дела с работой и зарплатой?

— Лично у меня с работой всё хорошо, я работаю на одну из самых крупных биржевых компаний. Мы работаем онлайн, а из-за того, что люди во всём мире остаются дома и сидят за компьютерами, у нас пик по всем показателям. С зарплатой также без изменений, так как я работаю на основании постоянного трудового договора — просто так уволить меня не могут.

Не могу сказать того же самого о моих знакомых: у многих свои фирмы, которые сейчас стоят, кто-то работал по договору подряда, по которому у работодателя нет обязательств, и люди теперь сидят без денег.

- Заметен ли рост цен?