Все маленькие американские компании по добыче нефти воют. Они уже добыли свою нефть, но им приходится ее продавать, если считать галлонами, дешевле, чем пиво. Для них это катастрофа. Немецкий политолог Александр Рар прокомментировал изданию Украина.ру переговоры России, США и Саудовской Аравии по нефти

В четверг, 9 апреля, должны состояться российско-американско-саудовские переговоры по сокращению добычи нефти. У всех сторон — свои интересы, но, по прогнозам экспертов, все стороны готовы договариваться. В том числе США, поскольку нынешняя низкая цена на нефть подрывает их сланцевую отрасль.

- Александр, насколько сегодня, в период начавшегося мирового экономического кризиса, важны эти переговоры?

— Очень важны, потому что если будет успех на переговорах по нефти, то можно будет начать переговоры и по другим сложным вопросам мировой политики. Просто падение цен на нефть плохо отражается на всех. Сейчас нет тех, кто мог бы получить профит, поспекулировав на этом, как раньше.

Пришло время, когда нужно всем вместе тушить пожар. И тут очень важно, что три главных государства в мире, которые отвечают за нефтедобычу — Россия, США и Саудовская Аравия — понимая свою ответственность перед мировой экономикой, начали переговоры между собой.

- Кто сейчас больше всего страдает от нефтяного кризиса, а кто получает выгоду?

— Выгоду не получает никто, так как спад экономики виден всем. Но тут надо сказать, что эта ситуация по-разному бьет по тем или иным странам. В Америке из-за сильного падения цен фактически исчезает средний бизнес, который занимается добычей нефти. Это маленькие компании, которых очень много в Америке. Они просто качают нефть.

Нефть ведь очень сложная добыча. Торговать нефтью — это не то же самое, что торговать пивом. Когда продаешь пиво, то можешь налить из бочки пять стаканов, а потом сидеть и ждать, когда придут другие клиенты. Добыча нефти — это непрерывный процесс.

Я сейчас читаю американскую прессу. Так там все маленькие компании по добыче нефти воют. Они уже добыли свою нефть, но им приходится ее продавать, если считать галлонами, дешевле, чем пиво. Для них это катастрофа. Вообще закрытие нефтяных компаний — это катастрофа.

В России и Саудовской Аравии добычей нефти занимаются большие, стратегические компании. Им переносить кризис легче, чем маленьким американским компаниям.

Сейчас все ждут того, что экономика в мире начнет выходить из кризиса, и тогда снова будет нужна нефть. Цены на нее возрастут.

- Если договоренность о сокращении добычи будет достигнута, как это отразится на экономиках постсоветских стран? Например, дорогая нефть выгодна России, Казахстану и Азербайджану, поскольку они являются нетто-экспортерами, и не выгодна Грузии и Украине

— Сейчас от падения цен на нефть выигрывают потребители, а не производители. Но мы ведь видели за последние 10 лет и взлеты цен на нефть и их падение. К этому мировая экономика уже привыкла.

Тут вопрос должен стоять по-другому: до какого уровня должна подняться нефть или упасть. Не думаю, что сейчас будет сильнейший рывок до тех цен, которые были 10 лет назад. Но тут надо четко подчеркнуть, прогнозируя цены на нефть: никто ничего не знает. Просто кризис, вызванный коронавирусом, новый в человеческой истории. Прежние законы тут не работают. Тут нет никаких специалистов, которые могли бы точно предсказать, что будет.

- Если переговоры будут сорваны и сделку ОПЕК+ заключить не получится: насколько критична цена в 25 долларов за баррель для экономики России?

— Россия уже стояла перед такими вызовами в 90-е, но с теми годами лучше не сравнивать. Тогда российской экономики фактически не было. Сейчас все-таки она есть. Поэтому сравнивать не будем.

У России есть очень большая финансовая подушка, которая вряд ли есть у Саудовской Аравии. Валютные резервы — это большая сила России. Они помогут России избежать экономической катастрофы.

Но вряд ли цены на нефть могут катастрофически упасть. Китай снова начинает возобновлять свое производство. В некоторых развитых странах экономика начнет работать, а для этого нужна будет нефть. Цены пойдут вверх.