Во время пандемии коронавируса COVID-19 мы продолжаем расспрашивать людей из разных городов и стран о том, как у них проходит карантин, с какими трудностями они сталкиваются, есть ли рост цен на товары и продукты

В Российской Федерации карантинные меры не такие жёсткие, как в Украине. И все же россияне опасаются, что из-за них они могут потерять работу или существенные прибавки к зарплатам.

Юлия — организатор светских мероприятий (Санкт-Петербург)

Чрезвычайную ситуацию никто не объявлял и, следовательно, никакого жесткого карантина у нас нет. Атмосфера в городе мне видится спокойной, роста цен я не замечаю. Но при этом я знаю, что все боятся потерять бизнес, работу, зарплату. И это — гораздо страшнее, чем заболеть. Поскольку все, кто работал на «белом» окладе, в принципе остаются при деньгах. Но это только для 60% населения, а многих отправили в отпуск за свой счёт. Малый бизнес похоронили. Людей ждет безработица.

Владимир — врач, журналист, писатель (Санкт-Петербург)

Карантинный режим у нас средней жесткости и основан больше на добровольном сидении по домам. Жесткий карантин только у прибывших из-за границы и у тех, кто контактировал с заболевшими. Легкие формы люди переносят дома под G-мониторингом. Начали работать соцслужбы. Пенсионерам за 60 лет запрещены передвижения в городе и на транспорте. Остальные могут гулять с собачками, ходить в ближайший магазин и аптеку, выносить мусор. Например, я гуляю с собакой два раза в сутки вокруг дома.

Эмоциональная атмосфера в среднем нормальная. Я не учитываю психов, истероидов и откровенно асоциальных типов — они есть везде. В магазинах все в масках, соблюдают дистанцию. Сами обрабатывают ручки дверей в подъездах и кнопки лифтов. Дворники, кстати, тоже это делают. Я бы отметил достаточную самодисциплину петербуржцев.

Неуверенность и нервозность, конечно, присутствуют. Люди боятся потерять работу пока даже больше, чем заразиться. У многих кредиты, ипотека. Многие работают в малом и среднем бизнесе и тоже боятся. Но государство старается помогать.

В апреле с работой и зарплатой пока нормально. По крайней мере, всем моим знакомым выплатили в начале месяца. Снижений нет. В частных предприятиях есть снижения по больничным листам, но это всегда было так.

Если подытожить, то с работой в Питере пока все в порядке. Пока ее почти никто не потерял. Зарплаты прежние. Конечно, снизились доходы у тех, кто напрямую зависит от пребывания в городе, в том числе и на маленьких производствах. Все офисы работают на «удаленке». Полагаю, результаты карантина мы ощутим в мае.

И еще. Сейчас прекратились поиски новых кадров, смена работы почти невозможна. Люди стараются держаться той работы, которая у них есть. Все зависит от ее надежности. Каждый сам по себе. Как из Запорожья во время пандемии исчезло государство © Украина.ру

Рост цен, правда, уже есть. Но пока незначительный. Базовые продукты не дорожают, но по понятным причинам подскочила гречка. Ну а имбирь, маски, лимоны и прочее дорожают из-за всеобщей неопределенности. Ну да, люди делают деньги на общем горе. Но погоды это не делает. Предполагается, что цены вырастут ввиду усложнения и удорожания логистики. Вот допьем французское, итальянское и испанское вино по старой цене, и потом придется привыкнуть к другим ценам.

Ольга — топ-менеджер крупного российского туроператора (Москва)

Самоизоляция в связи с карантином продлена до 30 апреля. По моим ощущениям, люди уже устали сидеть дома и на этой неделе больше стали выезжать. Что касается ограничений, лично я с ними не сталкивалась (передвигаюсь на личном авто), но мои коллеги пару раз натыкались на ДПС-ников, которые их останавливали и просили предъявить документы. Расспрашивали, куда они направляются, зачем. Но жесткого запрета на перемещения нет. Конечно, если ты не болен и не находишься на официальном карантине как приехавший из-за границы.

Царит атмосфера непонимания: люди больше всего боятся остаться без денег, потому что бизнес остановился практически во всех сферах. Если в ближайшее время ситуация не нормализуется, многие могут остаться без работы. Этого боится малый и средний бизнес.

Зарплату должны получить все, таково постановление президента РФ, однако бонусная составляющая вряд ли может быть выплачена в связи с невозможностью достижения KPI («Key Performance Indicators» — числовые показатели деятельности предприятия. — Ред.) из-за остановки бизнеса. В разных сферах разный уровень бонусов. Зачастую это 50% от окладной части. До осени мы их вряд ли увидим.

На некоторые виды товаров и услуг (топливо, авиабилеты на возвратные рейсы из-за границы) рост цен уже проявился. Но товары первой необходимости (хлеб, молоко и другие) не подорожали.