В Российской Федерации карантинные меры не такие жёсткие, как в Украине. И все же россияне опасаются, что из-за них они могут потерять работу или существенные прибавки к зарплатам.

Юлия — организатор светских мероприятий (Санкт-Петербург)

Чрезвычайную ситуацию никто не объявлял и, следовательно, никакого жесткого карантина у нас нет. Атмосфера в городе мне видится спокойной, роста цен я не замечаю. Но при этом я знаю, что все боятся потерять бизнес, работу, зарплату. И это — гораздо страшнее, чем заболеть. Поскольку все, кто работал на «белом» окладе, в принципе остаются при деньгах. Но это только для 60% населения, а многих отправили в отпуск за свой счёт. Малый бизнес похоронили. Людей ждет безработица.

Владимир — врач, журналист, писатель (Санкт-Петербург)

Карантинный режим у нас средней жесткости и основан больше на добровольном сидении по домам. Жесткий карантин только у прибывших из-за границы и у тех, кто контактировал с заболевшими. Легкие формы люди переносят дома под G-мониторингом. Начали работать соцслужбы. Пенсионерам за 60 лет запрещены передвижения в городе и на транспорте. Остальные могут гулять с собачками, ходить в ближайший магазин и аптеку, выносить мусор. Например, я гуляю с собакой два раза в сутки вокруг дома.

Эмоциональная атмосфера в среднем нормальная. Я не учитываю психов, истероидов и откровенно асоциальных типов — они есть везде. В магазинах все в масках, соблюдают дистанцию. Сами обрабатывают ручки дверей в подъездах и кнопки лифтов. Дворники, кстати, тоже это делают. Я бы отметил достаточную самодисциплину петербуржцев.

Неуверенность и нервозность, конечно, присутствуют. Люди боятся потерять работу пока даже больше, чем заразиться. У многих кредиты, ипотека. Многие работают в малом и среднем бизнесе и тоже боятся. Но государство старается помогать.

В апреле с работой и зарплатой пока нормально. По крайней мере, всем моим знакомым выплатили в начале месяца. Снижений нет. В частных предприятиях есть снижения по больничным листам, но это всегда было так.

Если подытожить, то с работой в Питере пока все в порядке. Пока ее почти никто не потерял. Зарплаты прежние. Конечно, снизились доходы у тех, кто напрямую зависит от пребывания в городе, в том числе и на маленьких производствах. Все офисы работают на «удаленке». Полагаю, результаты карантина мы ощутим в мае.

И еще. Сейчас прекратились поиски новых кадров, смена работы почти невозможна. Люди стараются держаться той работы, которая у них есть. Все зависит от ее надежности.

Каждый сам по себе. Как из Запорожья во время пандемии исчезло государство
Каждый сам по себе. Как из Запорожья во время пандемии исчезло государство
© Украина.ру

Рост цен, правда, уже есть. Но пока незначительный. Базовые продукты не дорожают, но по понятным причинам подскочила гречка. Ну а имбирь, маски, лимоны и прочее дорожают из-за всеобщей неопределенности. Ну да, люди делают деньги на общем горе. Но погоды это не делает. Предполагается, что цены вырастут ввиду усложнения и удорожания логистики. Вот допьем французское, итальянское и испанское вино по старой цене, и потом придется привыкнуть к другим ценам.

Ольга — топ-менеджер крупного российского туроператора (Москва)

Самоизоляция в связи с карантином продлена до 30 апреля. По моим ощущениям, люди уже устали сидеть дома и на этой неделе больше стали выезжать. Что касается ограничений, лично я с ними не сталкивалась (передвигаюсь на личном авто), но мои коллеги пару раз натыкались на ДПС-ников, которые их останавливали и просили предъявить документы. Расспрашивали, куда они направляются, зачем. Но жесткого запрета на перемещения нет. Конечно, если ты не болен и не находишься на официальном карантине как приехавший из-за границы.

Царит атмосфера непонимания: люди больше всего боятся остаться без денег, потому что бизнес остановился практически во всех сферах. Если в ближайшее время ситуация не нормализуется, многие могут остаться без работы. Этого боится малый и средний бизнес.

Зарплату должны получить все, таково постановление президента РФ, однако бонусная составляющая вряд ли может быть выплачена в связи с невозможностью достижения KPI («Key Performance Indicators» — числовые показатели деятельности предприятия. — Ред.) из-за остановки бизнеса. В разных сферах разный уровень бонусов. Зачастую это 50% от окладной части. До осени мы их вряд ли увидим.

На некоторые виды товаров и услуг (топливо, авиабилеты на возвратные рейсы из-за границы) рост цен уже проявился. Но товары первой необходимости (хлеб, молоко и другие) не подорожали.