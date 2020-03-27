Музыкальный театр времен коронавируса. Беседа с директором Донецкой муздрамы Волковой

Сегодня, 27 марта, отмечается международный профессиональный праздник всех работников театра. Этот праздник традиционно проходит под девизом «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами»

Странные времена наступили в связи с пандемией коронавируса: театры есть, а зрителей нет. Треть населения планеты держит карантин, в надежде справиться с проблемой распространения болезни. Донецкий государственный академический музыкально-драматический театр имени Марка Бровуна, так же как и многие театры мира, вынужден был перенести все репертуарные спектакли, запланированные на ближайшее время.

Донецкий зритель не просто обожает ходить в театр, донецкий зритель готов выстаивать предлинные очереди в кассу, чтобы приобрести заветный билетик. И вот такая беда. Донецкая муздрама, активно работавшая даже в чёрные первые военные годы, 20 марта закрыла свои двери для зрителя. Рыжий зал, переживший множество аншлагов, опустел, но донбассовцы надеются, что уже в апреле он зазвучит благодарными аплодисментами. Я побеседовала с Натальей Волковой, художественным руководителем донецкой муздрамы, которая пообещала, что в праздничный день коллектив театра не оставит зрителей без подарка — телевизионной версии криминально-музыкальной комедии «Игроки», которую донбассовцы смогут увидеть на одном из местных каналов.

- Наталья, помните ли вы тот момент, когда впервые попали в театр? Какое впечатление он произвёл на вас?

— Я — театральный ребенок. В детстве много времени проводила на папиной работе. Тот самый первый момент, наверное, и не вспомню. Закулисье — это всегда волшебство. Мне очень нравилось бывать в разных цехах и общаться с теми, кто создавал театральное чудо: костюмерами, бутафорами, декораторами. Могла часами там просиживать! А потом видеть на сцене результаты этой работы, наблюдать за игрой актёров… Это настоящая магия, которую создают люди, влюблённые в театр. Они стали моей второй семьей. Всемирный день поэзии: Анна Ревякина о стихах из народа и для народа © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

- В чём феномен донецкого военного театра? Откуда все эти аншлаги?

— Хочу отметить, что до 2014 года посещаемость театра тоже была достаточно высокой. Но война, конечно, внесла свои коррективы. Когда за окном стреляют, людям хочется найти отдушину. Ею для донецких зрителей стал наш театр. Можно сказать, что в самые сложные военные годы мы тоже боролись, только за здоровый и позитивный досуг жителей города, а также за процветание театрального искусства в Республике. Многие зрители неоднократно благодарили за то, что несмотря ни на что мы продолжаем работать и выпускать премьеры. Порой для людей, сидящих в зале, оторваться от жестокой реальности хоть на пару часов было неимоверным счастьем. Мы стали творческими санитарами, которые всегда были рады духовно помогать всем жителям Республики.

- Давайте немного поговорим о театральной арифметике. Сколько за годы войны спектаклей было подготовлено? Какие из работ вы лично считаете удачными?

— Отсчёт идёт с первой премьеры военного периода, которая состоялась 27 июня 2015 года. Тогда театр представил зрителю спектакль на Малой сцене, посвящённый творчеству Петра Лещенко, «Дарю любовь» в постановке Игоря Рыбчинского. Уже 25 октября того же года вышел первый спектакль на Большой сцене. Это была музыкальная комедия-водевиль «Ханума» А. Цагарели. Работа российского режиссера Владимира Бородина. Всего же за годы войны — с июня 2015 по март 2020 года нами было выпущено 50 премьерных постановок.

В 2015 г., с июня по декабрь — четыре; в 2016 г. — восемь; в 2017 г. — одиннадцать; в 2018 г. — семнадцать; 2019 г. — девять; в 2020 г. (по 19.03.2020) — пока одна.

Мы работали над формированием сбалансированного репертуара, наполняя его современными произведениями и классикой, спектаклями по пьесам отечественных авторов и зарубежных. Самое главное для нас, чтобы драматургия была крепкая, интересная и поднимала злободневные темы.

На вопрос, какие из постановок я считаю наиболее удачными, нет однозначного ответа. Каждый новый спектакль на любой из сцен театра — это маленькая победа и доказательство высокого профессионализма наших режиссеров, актёров и всей постановочной группы. Где-то мы бьём рекорды по высоте декораций, а где-то по количеству пошитых костюмов. Я думаю, объективным ответом на ваш вопрос будет отсутствие билетов на все репертуарные спектакли в кассах театра.

- Сколько на сегодняшний день артистов в труппе?

— В труппе Донецкой муздрамы служит 107 человек. У нас четыре творческих подразделения: 36 артистов драмы, 24 вокалиста, 25 артистов балета и 22 — оркестра. Однако на сегодняшний день это разделение чисто формальное. Специфика МДТ имени Марка Бровуна такова, что наши вокалисты и танцоры исполняют сложнейшие роли, драматические артисты — замечательно поют и танцуют, а музыканты и концертмейстеры являются полноправными участниками сценического действия. На сегодняшний день труппа у нас укомплектована и сбалансирована по всем параметрам. Уверена, нам под силу на самом высоком художественном уровне воплотить любой сценический материал.

- Недавно была открыта ещё одна сцена. Историческая — называю её так. Расскажите подробно о ней.

— Летом прошлого года мы стали обладателями пятой сценической площадки и второго театрального дома МДТ имени М. М. Бровуна — Сцены на Садовом. Поначалу помещение бывшего Театра Тудоровских, пережившее революцию, смену властей, годы не самых позитивных перемен и войну в Донбассе, конечно же, ничем не напоминало первый театр Юзовки, на сцене которого проводились балы и выступали именитые гости. Мы понимали, что предстоит очень много работы по восстановлению и реконструкции здания, а сроки у нас сжатые. Но, к счастью, в нашем театре служат настоящие энтузиасты, люди с большим энергетическим запасом. Народные и заслуженные артисты в перерывах между спектаклями и репетициями, в выходные дни приезжали на Кобозева, 62 и принимали участие в ремонте. Благодаря этой сплоченности и трудолюбию мы смогли открыть Сцену на Садовом 14 декабря 2019 года классическими «Тремя шутками» Антона Чехова.

Да, предстоит сделать ещё многое, но пятая сценическая площадка муздрамы живёт полноценной жизнью. Помимо репертуарных спектаклей, переехавших туда, таких как «Каренин», «Этого не было», «Олеся», «Метод Грёнхольма», «Не все коту масленица», «Там же, тогда же…», «Три поросёнка», «Дюймовочка» и других, мы уже представили там две премьеры — в конце прошлого года игрушечную историю «Путешествие Голубой стрелы» Джанни Родари в постановке Быковского и первую премьеру года нынешнего — хорошо спланированный спектакль «Контракт» режиссёра Маслия. «Одевайся, за тобой пришли родители!» Радости и свершения мятежного Донбасса © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Зрители, побывавшие на Сцене на Садовом, отмечают, что эта площадка даёт невероятное ощущение камерности и сопричастности, но при этом не ограничивается малым числом мест. На сегодняшний день в зале могут расположиться более 200 человек. Есть ещё одна особенность — ширина этой сцены приближена к Основной сцене нашего театра, и потому есть возможность ставить здесь такие зрелищные спектакли, как «Лев зимой».

Существенно облегчилась и жизнь производственных цехов — бутафорского, декорационного, мебельного.

- Театр — сложный организм, требующий круглосуточного внимания. Сложно ли управлять театром? Каковы подводные камни, с которыми приходится считаться?

— Театр действительно сложный организм, но его сила в целостности и, в нашем случае, в сплочённости и сработанности коллектива. Мы долго к этому шли, но сегодня каждый на своем месте, каждый знает свои задачи, нацелен на результат и готов работать, преодолевая трудности, а с ними мы сталкивались уже неоднократно. Мы проверены испытаниями. Что касается меня лично, то я, можно сказать, родилась и выросла в театре, впитывала его культуру с рождения, знаю сильные стороны и тонкости, а потому возможные подводные камни для меня, как правило, предсказуемы. Кроме того, мы строим работу наперед, и умеем это делать достаточно хорошо. Переняли этот метод работы ещё от Марка Матвеевича Бровуна. Планирование всегда оправдывает себя, позволяет формировать перспективную картинку, прорабатывать возможные риски, даёт возможность правильно расставить силы и оставляет при этом некоторый резерв времени, который можно использовать для работы над ошибками.

Хотелось бы уйти от формулировки «управлять театром», в некотором смысле мы все вдохновлены общими идеям, а потому речь идет не столько об управлении, сколько об умении придерживаться общего курса и внутренней стратегии. Пока это нам удаётся. Конечно, творческий коллектив на самом деле не может быть лёгким, но, наверное, некоторые вещи обусловлены взаимным доверием и авторитетом руководителя, что так же важно, как и авторитет всего театра перед лицом зрителя.

- Какая у вас театральная мечта?

— Мне бы очень хотелось, чтобы наше творчество стало более открытым — я имею в виду наступление мира в Республике. Наши многочисленные проекты и планы нередко ограничены обстоятельствами, хотя потенциал позволяет двигаться вперед. Я надеюсь, что вскоре нам дадут «зелёный свет», и тогда будут налажены новые мосты, появятся дополнительные возможности для создания общего с Россией культурного пространства. Наши актёры заслуживают того, чтобы быть услышанными и увиденными, чтобы иметь возможность обмениваться опытом, бывать на фестивалях, повышать авторитет муздрамы. Возможно, не только актеры, но и режиссёры могли бы попробовать свои силы на площадках других театров. Пока мы не всё можем себе позволить. Хотелось бы приглашать театры России и к нам, чтобы разнообразить культурный досуг зрителей Республики. Всё это способствовало бы развитию театра, хотя и теперь, нередко, мы удивляем даже самих себя. И всё же я верю, что очень скоро в нашем календаре появится ещё одна дата, названная восстановлением мира или торжеством справедливости.

- Карантин спутал планы всех театров мира. Но я все же спрошу: какие у вас творческие планы? Какие ещё ноты вы планируете взять, когда мир вернётся к нормальной жизни?

— Да, действительно, на время прекратились показы спектаклей, но это не означает, что творческая жизнь в нашем театре затихла. Репетиции будущих премьер идут на трёх сценических площадках — Большой и Малой сценах, а также на Сцене на Садовом.

Как только мы получим «зелёный свет», то первым делом отыграем премьеру «Ромео и Жанетта» российского режиссера Сергея Бобровского по пьесе Жана Ануя. Сергей Александрович хорошо знаком нашим зрителям по драматической комедии «Вишнёвый сад», завоевавшей немало престижных наград на международных фестивалях. «Ромео и Жанетта» — это история страсти и любви, в неё вложено много смыслов, как драматургом, так и постановщиком. Минимализм на Большой сцене нам, конечно, непривычен, но Бобровский работает прежде всего с внутренним миром героев и хорошо чувствует наших актёров, каждый из них по-настоящему прожил жизнь своего персонажа на сцене.

Вслед за «Ромео и Жанеттой» мы готовим третью премьеру 93-го сезона. На Сцене на Садовом ожидается репертуарная новинка от режиссера Игоря Рыбчинского. На этот раз его выбор пал на пьесу Луи-Мишеля Кола — «Обоюдное согласие», в нашем варианте — «Полная гармония». Игорь Александрович также выступит в роли главного героя. Причем далеко не в первый раз. Как и во всех европейских комедиях хорошего качества, здесь будет над чем посмеяться и о чём погрустить.

На Малой сцене МДТ мы представим моноспектакль с участием заслуженной артистки Украины Татьяны Романюк. Тема, выбранная Татьяной Васильевной, непроста и актуальна для нашего времени. Это история матери, потерявшей самое дорогое, что у неё есть.

Самой же масштабной во всех смыслах постановкой станет спектакль «Сирано де Бержерак» Эдмона Ростана. В нём задействованы как ведущие, так и молодые артисты драмы, вокалисты и балет. Российский режиссер Александр Кладько, с которым наш театр работает впервые, приезжал несколько раз в Донецк для знакомства с труппой, проводил кастинг. Также, начиная с 2019 года, с нашими актёрами занимались очень известные преподаватели по сценическому бою и фехтованию.

Ну и традиционно каждый год мы становимся участниками нескольких фестивалей. Из-за форс-мажорных обстоятельств график немного сдвинулся в сторону осени, но мы обязательно отправимся на гастроли в Россию, чтобы достойно представить нашу Республику.