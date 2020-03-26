Почему деолигархизация по польскому или российскому сценариям пока невозможна на Украине? Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Сергей Белашко

В начале минувшей недели президент Зеленский встретился с украинскими олигархами и попросил у них деньги на борьбу с коронавирусом. Речь идет о сумме в полмиллиарда долларов.

— Сергей, на ваш взгляд, почему Зеленский в целом пошел на такой шаг? Это вынужденная мера?

— Зеленский уже не впервые совершает такие шаги. Он собирает олигархов и говорит, теперь я здесь главный, давайте Украинушку спасать. Это такой эпический сюжет, и Зеленский как эпический герой не может такой жест не использовать.

Но во что это выльется практически… Каждый из этих олигархов может Зеленского по два раза купить и с выгодой перепродать. Единственный, который сказал «хорошо, я дам денег», — это Ахметов. Потому что у него такая модель общения с верховной властью, и она эффективна. Он дает деньги, и ему дают то, что он хочет. Мировой экономический кризис. Справка © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

- А что же он попросил взамен в этот раз?

— Насколько я понимаю, это была 65-процентная пошлина на поставляемый из России энергоресурс. То есть суть такая: у Коломойского есть энергоемкие предприятия, а у Ахметова есть шахты, электростанции, и он заинтересован в том, чтобы продавать все это нажитое непосильным трудом по хорошей цене. Коломойский не хочет покупать по цене Ахметова и начал покупать напрямую в России.

После того как Зеленский стал президентом, Коломойский получил такую возможность за то, что был его спонсором. Многие предприятия Коломойского получили возможность покупать в России дешевый уголь, электроэнергию, газ.

- Как вы можете прокомментировать информацию о том, что олигархи получили под свое кураторство разные регионы страны? Например, Игорю Коломойскому досталась Запорожская область.

— Ну а что Коломойский будет делать в Запорожской области, если мэр Запорожья — человек Рината Ахметова? Фактически в Запорожье переехал ДТЭК из Донецка.

Коломойскому дали Запорожье, потому что Днепропетровскую область отдали Виктору Пинчуку. Потому что Пинчук имеет большее влияние на Зеленского, его поддержка считается более значимой, капиталоемкой.

Ахметову больше интересен Мариуполь. Вот и получается Днепропетровск — Пинчуку, Мариуполь — Ахметову, а Запорожье — Коломойскому, уважили старика.

К этим смотрящим я отношусь скептически. Ведь везде есть свои региональные элиты. Мне сложно представить, что Коломойский приедет в Запорожье и будет вызывать к себе мэра, губернатора. "У картишек нет братишек". Зеленский раздал вотчины, но согласятся ли на это местные элиты, большой вопрос © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

- Можно ли говорить о том, что никакой реальной деолигархизации в стране не будет?

— Откуда ей взяться, какие есть реальные предпосылки к этому? Есть две модели деолигархизации. Либо, как в России, появляется сильная власть, которая удаляет олигархов от власти, и они либо становятся или политическими диссидентами, или просто крупными предпринимателями, которые не определяют государственную политику. То есть как Михаил Ходорковский или как Владимир Потанин. Каждый делает свой выбор.

Или когда вмешиваются некие внешние силы, как в Молдавии. То есть когда Владимиру Плахотнюку сказали все, чудак, сваливай из страны, теперь мы будем здесь строить демократию. Есть вариант, когда общественная система перерастает олигархию, как это произошло в Польше.

Выросло много независимых бизнесов, которые нивелировали статус олигархов. Их не стало по экономическим причинам. То есть, грубо говоря, можно было на мебельном производстве, не влезая в политику, зарабатывать больше, чем олигархи в 90-е, спекулировавшие активами.

В украинских реалиях я не вижу предпосылок ни для одной из этих моделей. То есть внешним игрокам сейчас не до того, им проще использовать олигархов в своих интересах. У Зеленского нет ресурсов, а украинская экономика дышит на ладан.