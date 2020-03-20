Политолог, член президентского Совета Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру опроверг мнение о том, что Россия якобы обязана поддерживать Белоруссию, несмотря на ее недружественность

- Богдан, некоторые даже российские политологи считают, что Россия должна предоставлять скидки и преференции Белоруссии, потому что она наш союзник. Вы согласны с этим утверждением?

— Что касается Белоруссии, то я много раз говорил, что руководство этой страны никак не проявляет себя в качестве реального союзника России. По оценкам ряда экспертов, белорусское руководство стремится выйти из Союзного государства и экономические отношения с РФ вести в рамках ЕАЭС. Печаль этой оценки в том, что именно белорусский президент изначально был инициатором интеграции и создания Союзного государства, сейчас же он прикладывает все усилия к его распаду.

Я внимательно прочитал в издании Украина.ру интервью одного из защитников этой идеи, Ермакова, и не увидел там аргументов. Нет ни цифр, ни фактов, ни чего-либо конкретного.

Прежде всего, возникает вопрос: как можно считать союзником России того, кто постоянно её «стращает», и, как считает Ермаков, «правильно делает»? Шантаж по отношению к союзникам — это нормально? Помимо всего прочего, Лукашенко не только «стращает», но и совершает определённые действия, не укладывающиеся в рамки союзных отношений между нашими странами. В частности, в Белоруссию прибыла группа британских десантников для проведения совместных учений «Зимний партизан», о чем писала Украина.ру, а участие Белоруссии в учениях НАТО в Европе «Defender 2020» не состоялось лишь из-за отмены этих учений по причине пандемии коронавируса. Сейчас объектом шантажа становятся российские военные объекты в Вилейках и Ганцевичах, которые Лукашенко упорно называет «военными базами». Ради красного словца. Почему Лукашенко не защищает от коронавируса Белоруссию © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Наши разногласия ясны в таком вопросе: если, по мнению Ермакова, шантажировать Россию с белорусской стороны допустимо и правильно, то почему Россия не может оказывать аналогичное или иное давление на Белоруссию и на президента Лукашенко? Не является ли подобный дисбаланс в отношениях откровенным презрением к собственному государству и его гражданам? Да ещё и с обязательством содержать белорусских шантажистов.

Кроме того, это унижение «суверенной и независимой Республики Беларусь», которая, как заверяет её руководство, способна самостоятельно создавать государственность. В поддержке нуждаются инвалиды, нищие и убогие, жертвы природных катаклизмов. Получается, Тимофей Ермаков видит Белоруссию именно в таком образе. В отличие от него Лукашенко говорит о равноправии в отношениях, о взаимовыгодном сотрудничестве — и это правильно, выгода должна быть взаимной, а не паразитической.

- Ермаков говорит о негативном украинском опыте, «мы давали скидки и сами повели себя не очень хорошо».

— Совершенно непонятно, где же мы повели себя «не очень хорошо» по отношению к Украине. В чём? В том, что предоставили кредитную линию «живыми деньгами» в 15 млрд долларов? Она вполне сравнима с объёмом кредитов Украине со стороны МВФ. В том, что мы были против пресловутой евроинтеграции (как и украинское правительство Азарова, кстати), защищая свои государственные и национальные интересы?

Белоруссия получила преференции от России на суммы гораздо большие: 106 млрд долларов только по нефтегазовым поставкам за 10 лет. Все попытки опровергнуть эти цифры разбились в 2020 году. Например, всего лишь снижение дотирования белорусского нефтеперерабатывающего комплекса со стороны России и закупки Белоруссией так называемой альтернативной (то есть не российской) нефти по реальным, мировым ценам привели к падению ВВП в январе и обесцениванию местной валюты. Золотовалютные запасы республики сократились за январь-февраль на 600 млн долларов, что весьма значительно для небольшой страны.

- Ермаков утверждает, что белорусы отличаются от западных украинцев в лучшую сторону.

— Он признаётся, что не понимает, что такое «литвинская идентификация» и почему граждане Белоруссии, разговаривая по-русски, считают себя литвинами и ходят под бело-красно-белыми флагами. Думаю, что если копнуть глубже, окажется, что Ермаков вряд ли понимает, что такое идентичность вообще — национальная или какая-либо иная. Не стоит использовать термины, точного значения которых не понимаешь. Идентичность и идентификация — понятия не тождественные.

Западная Украина сейчас враждебна не из-за вливания польской или иной «чужеродной» крови. В XIX-ХХ вв. в Галиции существовало мощное русофильское движение, которое утопили в крови в 1914-1916 годы в первых в Европе концлагерях Терезин и Талергоф. Этим природным «западенцам», часто униатам, кровь никак не мешала чувствовать своё единство с Россией и считать себя русскими.

Нация — это не кровь, а самосознание. В год 75-летия победы над нацизмом важно об этом помнить.

- В Белоруссии все говорят по-русски, поэтому там не будет украинского сценария. Как вы считаете?

— Да, в Белоруссии позиции русского языка сильны. Даже по исследованиям Gаllup, русский язык родной для 92% жителей Белоруссии. Тогда тем более непонятна кампания властей по «белорусизации», включающая в себя уничтожение русскоязычной топонимики, насыщение националистическим контентом интернета и образования, переписывание истории и искусственное расширение использования «беларускай мовы». Всё это недавно подтвердил официально украинский суд, отказав организатору обучения на белорусском языке Дмитрию Коноплянникову в статусе политически преследуемого на основании того, что в Белоруссии проводится политика «белорусизации».

Вот цитата из постановления суда: «До 2014 г. тех, кто пытался говорить на белорусском языке, власть воспринимала как оппозиционеров. Однако теперь в стране наблюдается «мягкая белорусизация». На телевидении и на улицах появилась социальная реклама с призывом говорить на белорусском языке. Появились пресса и книги на белорусском языке. Из приведённой информации по стране происхождения заявителя следует, что его взгляды относительно образования на белорусском языке не так уж и неприятны для действующей власти в Беларуси и вовсе не представляют угрозы существованию этой власти, поэтому считать уголовное преследование заявителя политически мотивированным неуместно». Суд ошибся: в Белоруссии давно издаются большими тиражами газеты и журналы на белорусском языке. Например, «Звязда», которую ещё и навязывают как подписное издание бюджетникам. Молчание ягнят. Почему русские в Белоруссии позволяют себя притеснять? © РИА Новости, Андрей Александров | Перейти в фотобанк

В Белоруссии, как и на Украине, проводят «Дни вышиванок». Там не преследуют националистов, призывавших «резать русню» или оскорблявших российского президента и Россию в целом. Этого не делают и в Грузии, но эта страна хоть не пытается в лице своего руководства изображать из себя «союзника» и требовать преференций и дотаций.

Например, прославившегося русофобскими призывами и порнографическими картинками белорусского блогера Эдуарда Пальчиса освободили в зале суда — на день его рождения. Подвергли гнусной травле пророссийских публицистов Шиптенко, Павловца и Алимкина — они провели 13 месяцев в заключении. Еще раньше травле, увольнению и прочему «буллингу» подвергли витебского литератора и чиновника Андрея Геращенко. Кстати, Алимкин схож по воззрениям с Тимофеем Ермаковым, но при этом он очень хорошо видит изнутри, что происходит в Белоруссии и во что превращается сейчас белорусское государство.

В церемонии перезахоронения польского террориста-русофоба Калиновского в Литве принимали участие не только «змагары», но и представители официального Минска. Причём не мелкий клерк, а вице-премьер Игорь Петришенко. Ещё ранее глава МИД объявил польских повстанцев, мечтавших о восстановлении Речи Посполитой в границах 1772 г., Домейко, Костюшко и все того же Калиновского, «национальным достоянием» Белоруссии «знаменитыми земляками».

Сотрудники МИД активно взаимодействуют с русофобскими организациями — Atlantic Council, Jamestown Foundation, Rand Corp и другими. В прошлом году Лукашенко выступал на шабаше этих господ в Минске. Белоруссия так и не признала Крым российским (юридически не признаёт российских границ), а до этого не признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Союзники так себя не ведут.

Вывод один — белорусская власть давно солидаризировалась с оппозицией, у них уже одна идеология, общий пантеон «героев» и ряд общих целей. И их мы должны считать союзниками, поддерживать на миллиарды долларов? И при этом соглашаться с лозунгами «Расія — дзярмо»? Мы себя вообще уважаем?

В Белоруссии уже доходит до физического насилия в адрес сторонников Русского мира. Например, Сергея Лановенко избили около минского торгового центра. И дело возбудили только потому, что известный публицист Евгений Константинов предал этот инцидент огласке.

Уже на детей нападают средь бела дня только за то, что те носят георгиевскую ленточку. Если раньше этим промышляли маргинальные «змагары», то в 2018 году зафиксирован такой поступок сотрудницы госорганизации, ответственной за воспитание детей. В белорусских газетах открыто воспевают гитлеровских пособников в год 75-летия Победы. Всё это происходит из года в год, об этом много пишут, но власти Белоруссии и их агенты влияния в России делают вид, что ничего такого нет.

- Но в Белоруссии люди чтут память о Великой Отечественной войне, там культ партизан…

— В Белоруссии происходит смена поколений. Для не помнящего единой страны поколения активно формируется новая историческая память, а это — базис идентичности. Бренд или "высокая политика"? Почему в Минске снова отказались от «Бессмертного полка» © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Если проанализировать учебники по истории для средней и высшей школы, мы увидим, что периоды истории Великого Княжества Литовского, Речи Посполитой подаются позитивно, а в составе Российской Империи — негативно. Происходит «белорусизация», модернизация истории, когда история искусственно удревняется и границы нынешнего государства переносятся в древность. Институт истории НАН Белоруссии выпустил в прошлом году «Историю белоруской государственности», где древнерусские земли названы «белорусскими». Но это еще полбеды — в этом труде всерьёз начала белорусской государственности видят в эпохе, когда на территории нынешней Белоруссии, да и в целом Европы жили неандертальцы.

Пересмотр памяти рано или поздно должен был привести к пересмотру и того, что казалось незыблемым — памяти о Великой Отечественной войне. Уже и Лукашенко говорит, что отечественные войны «не наши», а генералы и чиновники кивают — мол, согласны.

В Белоруссии третий год подряд запрещают шествие «Бессмертного полка» и георгиевские ленточки. И в этом году запретили. Чиновники годами противодействуют регистрации белоруской общественной организации «Бессмертный полк» — на прошлой неделе её учредители дали пресс-конференцию, рассказав, как это происходит.

И не стоит ссылаться на то, что там проходит акция «Беларусь помнит» — люди прекрасно понимают, что им навязывается чиновниками, а что исходит от толщи народной: «Александр Лукашенко весной 2018 года публично пообещал оказать содействие шествию хранителей народной памяти в следующем году. На деле накануне 9 мая 2019 года координаторы «Бессмертного полка» в Белоруссии столкнулись с противодействием местных чиновников».

Всё это говорит о том, что наши расхождения углубляются. Не с белорусским народом, трудолюбивым и братским, а с властями и президентом формально союзной республики, которые сделали ставку на «мягкий национализм» ради сохранения власти.

- А что насчёт населения Белоруссии? Верно ли, что оно опасается российского хаоса?

— Население Белоруссии в целом позитивно относится к интеграции с РФ, выступает за союзные отношения и не боится никаких поглощений. Большинство совершенно спокойно восприняло бы «вхождение в РФ шестью областями». После возвращения Крыма в состав РФ сильный всплеск пророссийских настроений вынуждены были даже признать и озвучить западные СМИ.

В Россию в прошлом году выехало на работу более миллиона граждан Белоруссии. От чего же они бегут — от «чистых и вылизанных» городов? Белоруссия начала закупать картофель в России, требует компенсаций за наш «налоговый манёвр», покупает российскую нефть в Финляндии «без премии» и при этом выделяет 660 тыс. долларов на строительство флагштока в Витебске. Наверное, это самое необходимое сейчас, ведь все проблемы уже решены.

Граждан Белоруссии волнуют низкие заработки и пенсии, нищенские пособия, фантастические налоги, повышение цен на топливо, на продукты, сокращение зарплат под предлогом введения новых методик расчёта, огромная скрытая безработица и прочие проблемы, с которыми не в силах справиться представители нынешней элиты.

Смешно сказать: в Белоруссии запретили повышать зарплаты сотрудникам концерна «Газпром Трансгаз Беларусь» до уровня российских. Как вы думаете, что выберут граждане Белоруссии — бюджетники, силовики, армия? Повышение зарплат до уровня российских или лубок на тему «суверенитет и независимость»?

Мифом является и «городской покой и благолепие». Люди, живущие в Белоруссии, очень хорошо знают, насколько лживыми являются все эти утверждения о благополучии. Они публикуют в сети фото разрушенных и десятилетиями не ремонтирующихся зданий, мёртвых деревень и другой реальности, малоинтересной певцам «белорусского чуда».

Ермаков пишет о «двух капитализмах», что, в общем, верно, и означает разрушение мифа о Белоруссии как о заповеднике «народного» или «рыночного социализма», как выражается Лукашенко. Капитализм отрицает равенство, которое возводят на пьедестал левые. Капитализм апеллирует к конкуренции — социальной и любой, в том числе между государствами.

Крайне несправедливо требовать от России как от государства равноправия в отношениях с Белоруссией: наши страны несопоставимы по всем параметрам — по площади, по видам и объёмам ресурсов, экономической и военной мощи, по степени влияния в мире. Уравниловка и низведение России до уровня Белоруссии была бы крайним умалением российской роли в мире.

Сторонники политики «позитивной дискриминации» считают, что мы должны поддерживать все национальные окраины, все не-русские этносы и нации. Но эта логика привела к распаду СССР, к упадку и разделению русского этноса между новыми государствами и т.д. Мы не одиноки в этом горе — итоги «позитивной дискриминации» наглядно представлены в современной ЮАР, её элементы представлены в ряде стран Запада.

Нас пытаются убедить в некоей аксиоме — «Россия и русские всегда должны». Мы постепенно начинаем отходить от этой логики, подвергаем обоснованному сомнению ложную аксиому.

России всё менее интересной становится Белоруссия.

В этом нет никаких двойных стандартов — те же подходы Москва старается применять и к Украине, и к Молдавии, и к среднеазиатским или прибалтийским бывшим окраинам. Так же поступали западноевропейские страны в отношении бывших колоний. Упрекнуть Россию получится разве что в излишней мягкости, учитывая бракоразводные истории западных учителей.