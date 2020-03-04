Отношения Москвы и Минска должны выстраиваться не только на прагматических соображениях, главную роль здесь должен играть ценностный ориентир. Об этом сказал в интервью изданию Украина.ру политолог, ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский

Он напомнил, что Россия с конца нулевых годов попыталась восстановить свой статус региональной державы, однако события на Украине в 2014 году эту стратегию подорвали. Между тем, России удалось вернуть себе статус мировой державы.

«Оказалось, что в наше время для мирового статуса совсем не обязательно обладать ещё и региональным», — отметил Неменский, добавив, что это отразилось на отношениях РФ с бывшими союзными республиками, в частности, на отношениях с Белоруссией. Казахстан отказался продавать нефть Белоруссии без пошлины © РИА Новости, Михаил Мокрушин | Перейти в фотобанк

«Интерес Москвы к ней радикально снизился. Да и на Западе на неё уже не смотрят как на последний залог русского величия. В белорусской прессе вой, что Москва якобы пытается её к чему-то принудить. А на деле проблема Минска как раз в обратном. Москва отказалась от прежней модели отношений и предложила сделать выбор — можно жить так, можно иначе, вот такие есть варианты, выбирайте сами. И реально оставила полную свободу в принятии судьбоносных решений», — сказал эксперт, подчеркнув, что «это для прежней линии белорусской политики в отношении России оказалось настоящей катастрофой».

«Если бы был нажим, можно было бы торговаться. А так — непонятно, как быть. Россия, которая не заинтересована в своём региональном статусе, — это для Минска что-то новое, и как с ней быть, там пока не придумали. На этом фоне даже старые козыри прозападной партии заметно потускнели», — пояснил Неменский.

При этом, по его словам, он не хотел бы, чтобы вопрос отношений с Белоруссией решался в Москве «в рамках дилеммы — поддерживать прежний курс на статус региональной державы или нет».

«Здесь должен быть ценностный выбор. Ведь это не просто «одна из республик бывшего СССР, который мы всё равно восстанавливать не собираемся». Это часть нашего народа. И отношения с нею должны строиться вне прагматической логики. Они самоценны», — сказал в завершение политолог.

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