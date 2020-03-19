На Украине развивается кризис, спровоцированный пандемией коронавируса, однако режиму Владимира Зеленского следует старательно следовать букве и духу закона, чтобы не утратить свою легитимность, рассказала политолог Елена Дьяченко в интервью изданию Украина.ру 19 марта

- Елена, сегодня должно было пройти совещание Кабмина по поводу «транспортного коллапса», вызванного коронавирусом. Почему он все-таки произошел? Насколько он сильно ударит или не ударит по экономике, финансовой сфере и социальным связям? Насколько это все серьезно? Что можно в этой связи сделать, чтобы нивелировать последствия?

— К сожалению, фактажом о последствиях ограничения транспортного сообщения для экономики я не располагаю и от оценок бы воздержалась.

Закрытие метро, остановка рейсовых междугородних пассажирских перевозок — вынужденные и адекватные меры, на мой взгляд.

Весь мир оказался неготовым к новому вирусу, поэтому серьезность его угрозы для цивилизации, нам, вероятно, еще предстоит понять.

Невесёлые будни Украины: коронавирус, земля, МВФ и дефолт © AFP, GENYA SAVILOV | AFP, GENYA SAVILOV | Перейти в фотобанк

Во время карантина их возможности генерировать прибыль очень сужены, но они вынуждены продолжать платить налоги, аренду, кредиты и нести другие расходы.

Им никто не компенсирует потери, никто не предложит отсрочку по налогам или льготное кредитование на время карантина.

Немногие защитные меры, предложенные государством, — отмена на 2 недели налоговых проверок, отмена единого налога для небольших предприятий и запрет на начисление пени по просрочкам уплат налогов — вряд ли можно назвать достаточными.

Принятый парламентом закон о мерах противодействия коронавирусу приравнивает карантин (кстати, как понятие он отсутствует в украинском законодательстве) к форс-мажорным обстоятельствам по контрактам, следствием чего могут стать случаи нерасплат и других невыполнений договорных обязательств.

Велика вероятность того, что карантин не закончится 3 апреля, а будет продлен.

- Транспортный коллапс может привести к серьезному обрыву связей между центром и регионами, да и между регионами. Может ли это привести к каким-то серьезным политическим последствиям на уровне регионов?

— Если выбирать между временными ограничениями транспортного сообщения и угрозой массовой эпидемии при нынешнем состоянии медицины после всех реформ с 2014 года, то, безусловно, первое предпочтительнее.

Уверена, стоило бы отменить второй этап так называемой медреформы, который приведет к закрытию специализированных медучреждений и лишит украинцев доступа к медицинским услугам второго уровня.

Эта катастрофа в разгар мировой пандемии будет серьезнее, чем временные транспортные неудобства.

- Есть ли на Украине паника, вызванная коронавирусом? Есть ли нехватка продовольствия?

— Паники и ажиотажа в украинской столице я не наблюдаю. Продовольственные магазины в достаточной мере обеспечивают потребности населения.

На улицах значительно меньше транспорта, люди передвигаются по городу в защитных масках и перчатках.

В аптеках отсутствуют одноразовые маски, это правда. Но многие уже сшили себе марлевые повязки. Повышенные меры гигиены стали условием сохранения здоровья.

- Как надо относиться к инициативе Шмыгаля и Авакова подготовить законопроект, который бы давал право президенту вводить чрезвычайное положение?

— Уверена, что путь Петра Порошенко, прибегавшего к антиконституционным решениям и превышению своих полномочий ради корыстных целей и узурпации власти, может привести только туда, куда уже сейчас движется бывший президент — к допросам и высокой вероятности сменить свой процессуальный статус на подозреваемого.

Эпидемия в помощь. Коронавирус позволил националистам мобилизовать «санитарный резерв» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Легитимность Владимира Зеленского совсем другая — его поддержали свыше 70% и процент поддержки высок и сейчас, и необходимости нарушать Конституцию и дарить своим оппонентам основание для своего импичмента у Зеленского нет.

Указ президента о введении чрезвычайного положения должен быть подтвержден голосованием парламента.

Думаю, даже в случае болезни значительного количества народных депутатов только законодательный орган должен будет найти законное и соответствующее Конституции решение.