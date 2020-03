Главный редактор газеты «Горожанин» (г. Днепр) Виталий Теплов убежден, что Сергей Тигипко не будет новым премьер-министром, а рассуждения о днепропетровском политическом клане лишены реальных оснований. Об этом 2 марта он рассказал в интервью изданию Украина.ру

- Виталий, в украинских СМИ активно обсуждается возможность назначения Сергея Тигипко премьер-министром вместо Алексея Гончарука. Как в Днепре восприняли эту новость? Имеет ли, на ваш взгляд, Тигипко шанс столь триумфально вернуться в большую политику?

— На мой взгляд, у Тигипко нет никаких шансов вернуться в большую украинскую политику, тем более, как вы выразились, триумфально. В Днепре новость о возможном вхождении Сергея Леонидовича в правительство, как-то по особому не восприняли, поскольку наше политическое сознание не столь жестко привязано к территориальному принципу.

Здесь важно отметить другое, для тех, кто верит в «новые лица», это кажется оскорблением, так как Тигипко не просто «старое лицо» — он мастодонт украинской политики, успевший поработать почти при всех президентах.

Для всех остальных значимо другое, а именно понимание, что правительство теоретически обладает такими полномочиями и рычагами, что управиться с этим потенциалом может только высокопрофессиональный человек. Здесь игра в «хорошие новые лица» недопустима, здесь нужен человек, понимающий в экономической стратегии, способный принимать на себя ответственность и проводить нужные для страны решения.

— Исходя из этого, как вам видится нынешнее влияние на Украине так называемого Днепропетровского политического клана, и как сегодня воспринимаются в регионе ваши видные земляки: Кучма, Коломойский, Тимошенко, Тигипко, Турчинов?

— В этом есть некое заблуждение. Не совсем правильно говорить о неком Днепропетровском политическом клане, по крайней мере в новейшей истории. С политиками, вышедшими из нашего города, происходит удивительный парадокс — все они, наверное, только за исключением Леонида Брежнева (хотя он не совсем наш земляк), мгновенно теряли корни и всяческие связи с регионом, который дал им путевку в большую политику.

Как пример можно привести Юлию Тимошенко, которую очень не любят в Днепре не из-за того, что она хорошая или плохая, а потому что демонстративно «кинула» своих земляков, не стала для них опорой и защитницей.

Почти такая же история с Леонидом Кучмой, для которого Днепр не был центром внимания и особой заботы. Поэтому можно как угодно называть этих политиков, в том числе и каким-то кланом, но по факту и они сами, и люди, проживающие здесь, не ассоциируют их с Днепром.

Единственно с чем они могут соотноситься, так это с историей, а уж через нее с нашим городом.

- В начале года ожидаемо пошел вниз рейтинг президента Владимира Зеленского. Что, по-вашему, сыграло главную роль в ускорении этого процесса. И можно ли говорить о прямой связи электоральной разочарованности с провалами Кабмина Гончарука и непрофессиональными действиями власти в целом.

— Мне кажется, что эта формулировка не совсем корректна. Безусловно, можно говорить о падении рейтинга власти в целом, но при этом доверие к самому президенту на порядок выше, чем к тому же Кабмину или парламенту. А если брать во внимание разные опросы, то можно вообще предположить, что рейтинг Зеленского пока еще колеблется, а не стремительно падает.

То есть можно смело утверждать, что у президента еще есть запас прочности, но его команда разочаровала всех основательно. Даже тех, кого можно причислить к наивным «Зе-ботам». Это абсолютно бессильная команда, которая в принципе не готова к решению задач, стоящих перед страной.

Если Зеленский рискнет существенно обновить команду, не побоится притащить туда профессионалов, пусть и раздражающим «патриотов» политическим бэкграундом, то после двух-трех удачных экономических решений новый Кабмин может вывести украинскую экономику из болота. По крайне мере в это очень хочется верить.

- Как раз вопрос об экономических возможностях и перспективах. В последнее время много разговоров о втягивании Украины в экономическое противостояние США и Китая. Как пример — борьба вокруг «Мотор Сич». Вы можете нечто подобное отметить в Днепре, который обладал огромным промышленным потенциалом?

— Борьбы за наш промышленный потенциал между крупными игроками нет, просто потому, что все активы уже давно разобраны, и ничейной, читай госсобственности, у нас фактически не наблюдается.

При этом падение промышленности у нас в регионе тоже весьма существенное, но не из-за противостояния внешних игроков, а как последствие убийственной финансовой политики украинского правительства и Нацбанка. Я имею в виду пирамиду ОВГЗ и, как следствие, искусственно высокий курс гривны и прочие чудеса, не способствующие нормальной работе промышленности.

Кроме того, давайте скажем откровенно — Украина очень зависима от общей ситуации на внешних рынках, так как мы производим продукт с малой добавленной стоимостью — металл, руда, зерно и тому подобное.

Именно поэтому у нас порой происходят удивительные вещи. К примеру, после китайской истории с коронавирусом вдруг давно остановившийся завод Петровского срочно объявляет о наборе рабочих и скором запуске производства. Реализуются ли эти планы, сказать сложно, но побочный эффект от китайского промышленного проседания налицо.

- Скандал с эвакуацией граждан Украины из Китая и дикая ситуация в Новых Санжарах показала, что власть не готова противостоять этой проблеме. Как это воспринимается в Днепре, что делается местной властью для защиты населения от возможной эпидемии?

— Нужно заметить, что ситуация в Новых Санжарах при всей ее неприглядности не уникальна. Свои «Новые Санжары» были и в Боснии, и в США — это вполне объяснимая, хоть и действительно дикая, реакция неграмотных забитых людей, которые не верят, что государство может их защитить.

А что касается действий нашей областной власти, то здесь можно с уверенностью констатировать, что яростная борьба с эпидемией коронавируса в Днепре идет исключительно на поле пиара. Причем власть так активно рассказывает о своих успехах в этой борьбе, что порой «путается в показаниях».

Как пример, губернатор определил базовым местом для размещения зараженных коронавирусом инфекционное отделение 21-й больницы. И тут же написал о ее 100%-ной готовности, в ответ на это уже через три часа городские власти выступают с опровержением. Мол, как же полностью готова, когда ни копейки для этого не выделено. А там нет не медикаментов, ни оборудования, ни защитных средств.

Теперь уже облсовет выпускает ответный пресс-релиз, в котором утверждается, что Борис Альбертович (Филатов — мэр Днепра. — Ред.) не прав. И защита от эпидемии — это наша общая проблема, и решать ее нужно сообща, а не устраивать скандал из-за денег.

И вот так каждый день борьба с надвигающейся эпидемией коронавируса идет по средствам пиара и встречных пресс-релизов. Одним словом, власть изображает бурную деятельность, а на ближайшие дни даже запланированы показательные учения с развертыванием полевой противовирусной лаборатории и пункта санобработки.

Так что та передышка, которая у нас есть, используется исключительно для самопиара. Хотя если вспомнить, что в стране уже разработаны планы противодействия инфекциям, на примере того же гриппа, но вместо конкретной работы, мы надеемся, что нас коронавирус обойдет.