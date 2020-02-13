На минувшей неделе в Сочи прошла очередная встреча президентов России и Белоруссии – и тет-а-тет, и в расширенном составе. Что можно ждать по итогам? Редакция обратилась за комментарием к члену Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдану Безпалько

- Богдан, многие обратили внимание, что в Сочи, несмотря на «полезный обмен мнениями» и игру в одной хоккейной тройке, президенты Путин и Лукашенко обошлись без пресс-конференции, и гость улетел домой почти скрытно. Видимо, есть о чём подумать обеим сторонам?

— Российская сторона всё уже обдумала и обсудила как между собой, так и с белорусским президентом. Отсутствие заявлений для прессы со стороны Лукашенко — это отсутствие возможности заявить о своей очередной «победе», а для него в выборный год это очень важно.

Российская сторона поступает великодушно, а ведь могла совершенно справедливо (в словах и журналистов, и первых лиц государства) поставить в неловкое положение белорусскую сторону. Но нами никаких громогласных заявлений для прессы сделано не было, всё было очень корректно. Или сравните высказывания Козака и речь Лукашенко в Шклове (о том, кто кого как поставил), например. Это и есть разница между белорусскими и российскими элитами. Никогда так не было, и вдруг опять! Белоруссия начала отбор нефти из «Дружбы» © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

- Можно ли ожидать, что в ближайшее время Белоруссия возьмёт курс на Запад и там начнёт осуществляться «украинский сценарий»?

— Курс на Запад не обязательно включает в себя «украинский сценарий». Украинский сценарий — это снос недостаточно лояльных элит и замена их элитами, полностью кому-то лояльными, с помощью технологий цветных революций — улицы, возмущённых толп и пр. Не всегда такая технология уместна или вообще нужна. Зачем устраивать революции для смены вектора, если можно просто перекупить элиты или договориться с ними?

Если Лукашенко и без всякого Майдана проводит белорусизацию, готов на введение латиницы, уничтожает пророссийскую оппозицию (вспомните арест и суд над Сергеем Шиптенко, Дмитрием Алимкиным и Юрием Павловцом), саботирует проекты интеграции с российской стороны, искажает историю (вспомните интервью казахскому информагентству и фразу о «не наших войнах»), отказывается размещать военную базу РФ — то, собственно, он мало чем отличается от русофобов с Украины, которые пришли к власти в результате Евромайдана. С ними, кстати, Лукашенко мило общается на разных форумах и встречах, а иногда и сочувственно советует, что нужно делать с ополченцами Донбасса.

Нам ведь, по большому счёту, безразлично, под какими именно флагами нас будет ненавидеть — под советскими красно-зелёными или змагарскими бело-красно-белыми флагами (змагары — поборники флага Белорусской народной республики, 1918-1919 гг.). И американцам тоже всё равно — они прагматики.

- Можно услышать: хватит кормить соседей-оглоедов, у нас в стране своих проблем полон рот, нужны средства для собственного развития и повышения уровня жизни людей. Не получится ли, что через какое-то время «свято место» займут другие и мы окажемся в недружественном кольце?

— Мы «кормим» элиты большинства постсоветских стран в течение всего постсоветского периода с момента распада СССР — низкими ценами на углеводороды, доступом на свой товарный и трудовой рынок. Но мы никогда открыто не ставили перед этими элитами условий гуманитарного или идеологического характера — хотя бы потому, что у России нет своей идеологии. Мы — продолжение советского государства с его национальной политикой «позитивной дискриминации».

Мы никогда не принуждали и не наказывали эти элиты в случае нарушений принятых ими на себя обязательств или даже за формирование русофобских идеологий и внедрение практик (сотни тысяч русских покинули и покидают республики). В результате многие местные элиты решили, что Россия обречена предоставлять им ресурсы, и теперь требуют всё больше и больше. И будут требовать — Лукашенко очень хороший пример. Мы и так уже в «недружественном кольце», но это самое «кольцо», состоящее из птенцов кукушки, настоятельно требует кормить их на сотни миллиардов долларов. Москва — Минск, Путин — Лукашенко: что дальше? Мнения экспертов © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

Россия должна вести себя как сильный игрок, прежде всего на постсоветском пространстве. Тогда её будут уважать, к ней потянутся, начнут формироваться по-настоящему пророссийские и прорусские элиты. Когда же бывший посол РФ Суриков одобрял арест пророссийских публицистов и то же самое делал представитель РПЦ митрополит Павел, это вызывало лишь понятную брезгливость и чувство полной безнаказанности у элит наших соседей-«союзников». Нужно меняться самим и менять свою политику коренным образом.