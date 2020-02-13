- Богдан, многие обратили внимание, что в Сочи, несмотря на «полезный обмен мнениями» и игру в одной хоккейной тройке, президенты Путин и Лукашенко обошлись без пресс-конференции, и гость улетел домой почти скрытно. Видимо, есть о чём подумать обеим сторонам?
— Российская сторона всё уже обдумала и обсудила как между собой, так и с белорусским президентом. Отсутствие заявлений для прессы со стороны Лукашенко — это отсутствие возможности заявить о своей очередной «победе», а для него в выборный год это очень важно.
Российская сторона поступает великодушно, а ведь могла совершенно справедливо (в словах и журналистов, и первых лиц государства) поставить в неловкое положение белорусскую сторону. Но нами никаких громогласных заявлений для прессы сделано не было, всё было очень корректно. Или сравните высказывания Козака и речь Лукашенко в Шклове (о том, кто кого как поставил), например. Это и есть разница между белорусскими и российскими элитами.
- Можно ли ожидать, что в ближайшее время Белоруссия возьмёт курс на Запад и там начнёт осуществляться «украинский сценарий»?
— Курс на Запад не обязательно включает в себя «украинский сценарий». Украинский сценарий — это снос недостаточно лояльных элит и замена их элитами, полностью кому-то лояльными, с помощью технологий цветных революций — улицы, возмущённых толп и пр. Не всегда такая технология уместна или вообще нужна. Зачем устраивать революции для смены вектора, если можно просто перекупить элиты или договориться с ними?
Если Лукашенко и без всякого Майдана проводит белорусизацию, готов на введение латиницы, уничтожает пророссийскую оппозицию (вспомните арест и суд над Сергеем Шиптенко, Дмитрием Алимкиным и Юрием Павловцом), саботирует проекты интеграции с российской стороны, искажает историю (вспомните интервью казахскому информагентству и фразу о «не наших войнах»), отказывается размещать военную базу РФ — то, собственно, он мало чем отличается от русофобов с Украины, которые пришли к власти в результате Евромайдана. С ними, кстати, Лукашенко мило общается на разных форумах и встречах, а иногда и сочувственно советует, что нужно делать с ополченцами Донбасса.
Нам ведь, по большому счёту, безразлично, под какими именно флагами нас будет ненавидеть — под советскими красно-зелёными или змагарскими бело-красно-белыми флагами (змагары — поборники флага Белорусской народной республики, 1918-1919 гг.). И американцам тоже всё равно — они прагматики.
- Можно услышать: хватит кормить соседей-оглоедов, у нас в стране своих проблем полон рот, нужны средства для собственного развития и повышения уровня жизни людей. Не получится ли, что через какое-то время «свято место» займут другие и мы окажемся в недружественном кольце?
— Мы «кормим» элиты большинства постсоветских стран в течение всего постсоветского периода с момента распада СССР — низкими ценами на углеводороды, доступом на свой товарный и трудовой рынок. Но мы никогда открыто не ставили перед этими элитами условий гуманитарного или идеологического характера — хотя бы потому, что у России нет своей идеологии. Мы — продолжение советского государства с его национальной политикой «позитивной дискриминации».
Мы никогда не принуждали и не наказывали эти элиты в случае нарушений принятых ими на себя обязательств или даже за формирование русофобских идеологий и внедрение практик (сотни тысяч русских покинули и покидают республики). В результате многие местные элиты решили, что Россия обречена предоставлять им ресурсы, и теперь требуют всё больше и больше. И будут требовать — Лукашенко очень хороший пример. Мы и так уже в «недружественном кольце», но это самое «кольцо», состоящее из птенцов кукушки, настоятельно требует кормить их на сотни миллиардов долларов.
Россия должна вести себя как сильный игрок, прежде всего на постсоветском пространстве. Тогда её будут уважать, к ней потянутся, начнут формироваться по-настоящему пророссийские и прорусские элиты. Когда же бывший посол РФ Суриков одобрял арест пророссийских публицистов и то же самое делал представитель РПЦ митрополит Павел, это вызывало лишь понятную брезгливость и чувство полной безнаказанности у элит наших соседей-«союзников». Нужно меняться самим и менять свою политику коренным образом.