- Андрей Владимирович, начнем с отставки Богдана и назначения Ермака на пост главы Офиса президента. Как это влияет на расклад сил в борьбе между различными группами влияния в окружении Зеленского?
— Конфликт между верными «зелененцами» и верными «коломойцами» очевиден. Это чисто макиавеллевская логика, когда один считает, что ему еще должны, а другой считает, что он ничего уже не должен. Это становится узким местом в отношениях.
Многие ищут конспирологические версии в увольнении Богдана. Но тут достаточно просто посмотреть на стиль его управления и понять, что вопрос его отставки был лишь вопросом времени, причем не очень далекого.
Когда ты всем видом демонстрируешь, что Зеленский работает президентом в офисе Богдана, когда ты объясняешь, что делать президенту, рано или поздно от тебя захотят избавиться. Богдан, со своим пренебрежительно-хамским стилем в коммуникации превратился в потенциальный источник конфликта, и этот конфликт между двумя Андреями был уже с осени.
Я не хочу выступать здесь капитаном-очевидностью, об этом говорили уже давно. Коллега Бортник прогнозировал отставку Богдана до 1 марта, все случилось чуть раньше. Это вполне закономерный результат.
Очевидно, президенту нужен не тот, кто ему указывает, что делать, а тот, кто говорит, что он все делает правильно. То есть более комфортная кандидатура на пост главы канцелярии.
Ну и ключевая задача Зеленского (социология у него на столе) — 63% граждан хотят мирного урегулирования. В этой теме однозначно лучше ориентируется Ермак, чем Богдан.
- Можно ли в связи этим говорить, будто бы по позициям Коломойского нанесен серьезный удар?
— По итогам выборов Игорь Валерьевич и так получил не совсем то, на что он рассчитывал. Коломойский не увидел своего человека в СБУ и в Генпрокуратуре — то, чего он хотел. То есть олигарх оказался даже несколько обделенным по сравнению с тем же Виктором Пинчуком, чье представительство на уровне центральной власти куда заметнее. Коломойский же компенсировал это более сильными позициями в регионах.
Более того, степень близости Богдана к Коломойскому была несколько преувеличена. Очень многие решения он принимал самостоятельно, например, по Рябошапке, которого при всем желании нельзя назвать человеком ни Коломойского, ни Сороса, скорее ближе, к клиентелле Пинчука.
- Будет ли такой же открытый конфликт между Зеленским и Коломойским, как он был между Коломойским и Порошенко, когда вся страна наблюдала за этим противостоянием?
- Да, конфликт пойдет по нарастающей. Сакраментальная фраза Богдана «теперь каждый сам за себя» только подтверждает этот прогноз, что отношения приобретут конфликтный характер. Люди Коломойского уже публично и активно выступают как открытые оппозиционеры.
Тем более, что фактически благодаря голосам группы Коломойского фактически был провален законопроект, который давал президенту куда большие полномочия при назначении кандидатур силовиков. Думаю, Зеленский этого не забыл, и это тоже свою роль сыграет.
Впереди еще немаловажный для президента законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения. В феврале-марте мы увидим нарастание этого конфликта.
- Замглавы МВД Геращенко заявил, что связи подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета с сотрудниками СБУ уже доказаны. К чему дальше приведет эта война ведомств?
— Конкуренция ведомств всегда была, но теперь мы в полшаге от куда более острой формы этой конкуренции. СБУ попыталось перевесить дохлое дело и всю ответственность за него на МВД, но получилось так, что теперь очень много вопросов к самой СБУ.
Вообще это секрет полишинеля, что СБУ превратилась в гибрид политической охранки и рэкетирской конторы. Криминализованность СБУ не могла не привести к тем вещам, которые открылись в деле Шеремета.
- Вернемся к Ермаку. Означает ли это, что теперь Киев будет проводить куда более сдержанную политику по русскому языку, отношениях с Москвой, а также будет двигаться к выполнению «Минска»?
— Кардинальной смены стратегии я не предвижу. Но то, что на пресс-конференции было заявлено о готовности выполнять формулу Штайнмайера несмотря ни на какие сопротивления внутри страны — это серьезная заявка.
- Как вам сегодня видится урегулирование донбасского конфликта?
— В сухом остатке позицию Киева сегодня выражается в заявлении представителя Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы Алексея Резникова, смысл которого состоит в следующем «Мы не можем выполнить Минские соглашения, но и не можем от них отказаться». Ведь этот человек может стать министром по делам «оккупированных» территорий.
Больше шансов на то, что ситуация все-таки пойдет к замораживанию конфликта. Учитывая то, что с российской стороны вы видим фигуру Козака, который будет пытаться перенести приднестровский опыт на территорию Донбасса, ничего удивительного в этом нет. Но и отставка Суркова не принята Путиным. Это дает простор для игры в доброго и злого полицейского в отношениях с Украиной.
- Для заморозки по приднестровскому сценарию нужно прекращение огня. А сейчас для отвода войск в трех точках нужно собирать целый Нормандский саммит.
— Понятно, что любое сравнение хромает. Просто Козак больше акцентирует внимание на экономической составляющей. В Приднестровье сейчас мирно именно потому, что стороны нашли общий экономический интерес. Это усиливает связность Молдовы и Приднестровья. Худой мир там держится продолжительное время, что дает право использовать этот пример как положительный опыт.
Понятно, что на Донбассе, где еще не остыла кровь и продолжает литься новая, говорить о взаимном экономическом интересе сложновато. Учитывая, какие усилия приложила команда Порошенко для выталкивания Донбасса из Украины.
Снимут ли блокаду? Я думаю, что да. Думаю, об этом будет вестись речь. С приходом Ермака на это шансов больше.