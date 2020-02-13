Глава аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев изложил изданию Украина.ру свой взгляд на последние события во внутренней политике Украины, а также поделился своим мнением о том, как дальше будет развиваться переговорный процесс по Донбассу

Золотарев о визите Эрдогана в Киев: «Его цель — рынок сбыта, а большего Зеленский предложить и не может» © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | Перейти в фотобанк - Андрей Владимирович, начнем с отставки Богдана и назначения Ермака на пост главы Офиса президента. Как это влияет на расклад сил в борьбе между различными группами влияния в окружении Зеленского?

— Конфликт между верными «зелененцами» и верными «коломойцами» очевиден. Это чисто макиавеллевская логика, когда один считает, что ему еще должны, а другой считает, что он ничего уже не должен. Это становится узким местом в отношениях.

Многие ищут конспирологические версии в увольнении Богдана. Но тут достаточно просто посмотреть на стиль его управления и понять, что вопрос его отставки был лишь вопросом времени, причем не очень далекого.

Когда ты всем видом демонстрируешь, что Зеленский работает президентом в офисе Богдана, когда ты объясняешь, что делать президенту, рано или поздно от тебя захотят избавиться. Богдан, со своим пренебрежительно-хамским стилем в коммуникации превратился в потенциальный источник конфликта, и этот конфликт между двумя Андреями был уже с осени.

Я не хочу выступать здесь капитаном-очевидностью, об этом говорили уже давно. Коллега Бортник прогнозировал отставку Богдана до 1 марта, все случилось чуть раньше. Это вполне закономерный результат.

Очевидно, президенту нужен не тот, кто ему указывает, что делать, а тот, кто говорит, что он все делает правильно. То есть более комфортная кандидатура на пост главы канцелярии.

Ну и ключевая задача Зеленского (социология у него на столе) — 63% граждан хотят мирного урегулирования. В этой теме однозначно лучше ориентируется Ермак, чем Богдан.

- Можно ли в связи этим говорить, будто бы по позициям Коломойского нанесен серьезный удар?

— По итогам выборов Игорь Валерьевич и так получил не совсем то, на что он рассчитывал. Коломойский не увидел своего человека в СБУ и в Генпрокуратуре — то, чего он хотел. То есть олигарх оказался даже несколько обделенным по сравнению с тем же Виктором Пинчуком, чье представительство на уровне центральной власти куда заметнее. Коломойский же компенсировал это более сильными позициями в регионах.

Более того, степень близости Богдана к Коломойскому была несколько преувеличена. Очень многие решения он принимал самостоятельно, например, по Рябошапке, которого при всем желании нельзя назвать человеком ни Коломойского, ни Сороса, скорее ближе, к клиентелле Пинчука.

- Будет ли такой же открытый конфликт между Зеленским и Коломойским, как он был между Коломойским и Порошенко, когда вся страна наблюдала за этим противостоянием?

Политолог Молчанов: Коломойский после отставки Богдана окончательно уйдет в оппозицию © Facebook, Кирилл Молчанов | Перейти в фотобанк

Тем более, что фактически благодаря голосам группы Коломойского фактически был провален законопроект, который давал президенту куда большие полномочия при назначении кандидатур силовиков. Думаю, Зеленский этого не забыл, и это тоже свою роль сыграет.

Впереди еще немаловажный для президента законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения. В феврале-марте мы увидим нарастание этого конфликта.

- Замглавы МВД Геращенко заявил, что связи подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета с сотрудниками СБУ уже доказаны. К чему дальше приведет эта война ведомств?

— Конкуренция ведомств всегда была, но теперь мы в полшаге от куда более острой формы этой конкуренции. СБУ попыталось перевесить дохлое дело и всю ответственность за него на МВД, но получилось так, что теперь очень много вопросов к самой СБУ.

Вообще это секрет полишинеля, что СБУ превратилась в гибрид политической охранки и рэкетирской конторы. Криминализованность СБУ не могла не привести к тем вещам, которые открылись в деле Шеремета.

- Вернемся к Ермаку. Означает ли это, что теперь Киев будет проводить куда более сдержанную политику по русскому языку, отношениях с Москвой, а также будет двигаться к выполнению «Минска»?

— Кардинальной смены стратегии я не предвижу. Но то, что на пресс-конференции было заявлено о готовности выполнять формулу Штайнмайера несмотря ни на какие сопротивления внутри страны — это серьезная заявка.

- Как вам сегодня видится урегулирование донбасского конфликта?

— В сухом остатке позицию Киева сегодня выражается в заявлении представителя Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы Алексея Резникова, смысл которого состоит в следующем «Мы не можем выполнить Минские соглашения, но и не можем от них отказаться». Ведь этот человек может стать министром по делам «оккупированных» территорий.

«Я не понимаю, почему нельзя провести выборы в Донбассе до передачи границы» — Менендес © Екатерина Чеснокова Козака, который будет пытаться перенести приднестровский опыт на территорию Донбасса, ничего удивительного в этом нет. Но и отставка Суркова не принята Путиным. Это дает простор для игры в доброго и злого полицейского в отношениях с Украиной.

- Для заморозки по приднестровскому сценарию нужно прекращение огня. А сейчас для отвода войск в трех точках нужно собирать целый Нормандский саммит.

— Понятно, что любое сравнение хромает. Просто Козак больше акцентирует внимание на экономической составляющей. В Приднестровье сейчас мирно именно потому, что стороны нашли общий экономический интерес. Это усиливает связность Молдовы и Приднестровья. Худой мир там держится продолжительное время, что дает право использовать этот пример как положительный опыт.

Понятно, что на Донбассе, где еще не остыла кровь и продолжает литься новая, говорить о взаимном экономическом интересе сложновато. Учитывая, какие усилия приложила команда Порошенко для выталкивания Донбасса из Украины.

Снимут ли блокаду? Я думаю, что да. Думаю, об этом будет вестись речь. С приходом Ермака на это шансов больше.