В среду, 12 февраля, исполнилось 5 лет со дня подписания вторых Минских соглашений. Свое мнение о том, почему Украина пошла на их подписание, но так их и не реализовала, изданию Украина.ру изложил глава ДНР Денис Пушилин

- Денис Владимирович, 5 лет назад был подписан "Минск-2". Каково, по вашему мнению, значение этого документа? Вы тогда верили в то, что он будет реализован в течение 2015 года и что после него наступит мир в Донбассе?

— Подписание Минских соглашений пять лет назад связано с победой защитников ДНР и ЛНР на фронте и позорным Дебальцевским котлом для Вооруженных сил Украины.

Мало какой современный договор, ратифицированный на таком уровне, как СБ ООН, может сравниться с Минскими соглашениями по количеству комментариев, дискуссий, упоминаний мировыми лидерами и в СМИ. Дело, конечно, не в многочисленных обсуждениях. Хотя важно, что все пять лет конфликт на территории Донбасса не сходит с геополитической повестки. Самый существенный результат Минских договоренностей — это остановка острой кровопролитной фазы войны на нашей земле.

Что касается надежды на мир, то украинской стороне мы никогда не верили, и тогда тоже. Помните, даже на переговорах в столице Белоруссии с лидерами нормандской четверки Порошенко никак не хотел признать очевидного — полного разгрома украинской армии под Дебальцево? Так и ведет себя Украина все эти годы — изворачиваясь и обманывая. Ее политическое руководство можно принудить к чему-то, только загнав в угол.

- Насколько то, что прописали в "Минске-2" было реализовано на практике? Каковы причины, что в общем-то реализация этого документа была провалена?

— Полноценно не выполнено ни одного пункта. Многие сравнивают Минские соглашения с патовой ситуацией. Я бы сопоставил с другим положением в шахматной партии — вилкой для Украины. Любой ход является проигрышным для Киева, поэтому Украина не совершает никаких движений по пути выполнения договоренностей.

Теперь украинские политики хотят поменять даже не условия игры, а саму игру, настолько далеко заходит их шулерство. Обман, саботаж — их основной инструментарий, когда речь идет о Комплексе мер.

Украина не хочет и не может выполнить Минские соглашения — в этом причина того, что договоренности до сих пор не реализованы.

- Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко поставил под сомнение встречу в нормандском формате в апреле в Берлине. Причина: Киев практически не выполняет договоренности, взятые на себя в рамках «Парижского пакета». Как вы считает, почему Киев и при Зеленском, который обещал мир в Донбассе, саботирует взятые ранее на себя обязательства?

— Одно дело как рядовой гражданин рассуждать о политике, другое дело — волею фортуны получить роль άктора. Не актёра, а άктора — политика, от действий которого зависят судьбы людей. А для действий, направленных на мир в Донбассе, Зеленскому не хватает субъектности: то сверху «старшие партнеры» одернут, то снизу националисты пригрозят.

В результате мы наблюдаем у официального Киева политическую недееспособность. Поэтому ожидать выполнения взятых на себя обязательств от Украины не приходится.