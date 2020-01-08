Элеонора Федоренко, уполномоченный по правам детей ДНР, рассказала изданию Украина.ру, сколько детей республики пострадало от войны, и как о них сегодня заботится государство

— Элеонора Михайловна, первый мой вопрос связан с трагедией детей Донбасса. Вы как детский омбудсмен можете озвучить количество детей ДНР, которые погибли с начала войны в Донбассе? Сколько их было ранено и покалечено?



— Война, развязанная киевской властью в Донбассе, принесла много горя. Права ребенка были жестоко нарушены политиками и вооруженными формированиями Украины. А ведь смерть детей в человеческой градации несчастий стоит на первом месте.



За период продолжения военной агрессии вооруженных формирований Украины земля Донбасса потеряла более 100 детей! Ранения получили 235 детей, их них 42 ребенка остались инвалидами. Это трагедия, которую трудно представить и осознать до конца. Каждый из нас считает своим долгом помочь детям, которые получили ранение, ведь их жизнь навсегда изменилась, стала другой.



— Как в ДНР увековечивают память погибших детей?



— За годы противостояния уже сделано немало, чтобы увековечить память о погибших детях. В Донецком парке культуры и отдыха им. Ленинского комсомола в 2017 году был установлен памятник детям Донбасса от детей России и Европы, как символ мужества слабых, ведь дети действительно нуждаются в помощи и защите нас, взрослых.



На аллее «Ангелов» установлен памятный знак с именами погибших детей. Больно говорить, но от момента его установления до дня сегодняшнего стало больше детей, убитых украинскими вооруженными формированиями, сейчас ведется работа по добавлению их имен в этот скорбный список.



От боевых действий, к сожалению, продолжают получать увечья наши дети, в 2019 году еще двое из них получили ранения.



Распоряжением Главы ДНР еще с 2017 года работает Специальная комиссия по фиксации и сбору доказательств военных преступлений украинской власти на Донбассе, которая выявляет и документирует факты украинской агрессии против жителей Донбасса, а также причиненного данными преступлениями ущерба. Мировая общественность должна знать достоверную и полную картину нарушения прав человека со стороны Украины, мир должен знать об убийствах и ранениях детей, обо всех зверствах украинских радикалов.



— Как решаются проблемы детей-сирот, родители (или один из родителей) которых погибли на войне. Они как дети ополченцев имеют какие-то льготы? Получают какие-то выплаты? Помогает ли им Республика?



— Каждому ребенку, пострадавшему от украинской агрессии, оказывается всяческая поддержка и помощь со стороны Донецкой Народной Республики. Дети, чьи родители погибли во время боевых действий, взяты под опеку, устроены в семьи.



Эта категория детей имеет льготы при поступлении в учебные заведения, получают выплаты и социальные пособия. На протяжении уже нескольких лет дети, получившие ранения, дети погибших защитников Республики, а также дети-сироты и дети, лишенные родительского попечения, имеют возможность бесплатно отдыха и реабилитации не только на территории Республики, но и на территории Российской Федерации.



Весной 2015 года в ДНР начали проводиться детские телемосты между нашими ребятишками и детьми, живущими в Европе. Дети рассказывали друг другу о себе и о своих странах. Это было необходимо для того, чтобы они лучше знали друг о друге. Нам это было нужно, чтобы в Европе понимали, что от войны страдают в первую очередь ни в чем не повинные дети. Первый телемост был с Германией. Чтобы наши дети лучше друг друга понимали, необходимо, чтобы с нашей стороны в телемосте участвовали дети, которые знают европейские языки.



Хорошо помню Сонечку Рокман. Она была большая умница. Хорошо говорила на немецком и французском языках. Сама сирота, жила с бабушкой. Увлекалась авиамоделированием. Очень хотела стать авиатором. И благодаря помощи России она смогла поступить на бюджетное отделение Ульяновского авиационного института и сейчас учится совершенно бесплатно. После окончания она будет пилотом гражданской авиации.



— Европейцы как-то вам помогают, хотя бы морально?



— Конечно. Еще осень 2014 года, когда я трудилась в Министерстве образования ДНР, у нас появилась инициатива «Дети рисуют мир». Откликнулось пять стран: первой была Германия, потом Франция, Италия, Чехия и Греция. Мэрии некоторых городов и детские учреждения в этих странах помогали проводить выставки рисунков детей-дипломатов.



— Вы по долгу службы часто встречаетесь с донецкими детьми и их родителями. На что чаще всего они жалуются?



— Очень часто осуществляются выезды в различные города, районы и села Республики для того, чтобы своевременно оказать помощь и поддержку семьям.



Самое главное желание — это наступление полноценного мира. Жители прифронтовых городов, как и жители всей Донецкой Народной Республики с нетерпением ожидают времени, когда можно будет перестать боятся за жизнь своих детей.



У нас очень много делается, чтобы несмотря ни на что, дети получали все возможности для развития, интересной, наполненной событиями, жизни. Многие родители отмечают, что столько, сколько получают внимания дети Республики, они не получали во времена Украины.



Приведу несколько примеров. При поддержке Главы ДНР Дениса Пушилина в прифронтовом селе Слыла Старобешевский р-н, в детском саду была открыта дополнительная группа с целью удовлетворения возросшей потребности населения в получении дошкольного образования.



Администрация района обратилась к Главе и в кратчайшие сроки группу полностью оборудовали мебелью, пособием и всем необходимым для развития маленьких жителей села. Также в населенном пункте появилась детская площадка, которой там не было никогда.

Село Степановка Шахтерском района подверглось масштабному разрушению за период активных боевых действий, сильно пострадали детские учреждения. Безусловно, полное восстановление объектов еще впереди, но и сейчас ведутся восстановительные работы, чтобы у ребят были приемлемые условия для развития и полноценного детства.



В здание, приспособленное для детского сада, была завезена новая мебель, бытовая техника, постельные принадлежности, новые игрушки, развивающие игры, все необходимое техническое оборудование.



За истекший год увеличилось население Республики, что в свою очередь создает необходимость открытия новых групп в дошкольных учреждениях, в школах открываются новые классы.



Часто приходят обращения в адрес Главы Донецкой Народной Республики от родителей с просьбами о помощи в лечении, реабилитации для детей. Следует сказать, что ни одно из подобных обращений не остается без рассмотрения.



Мы благодарны за то, что в таких вопросах к нам на помощь приходят благотворительные фонды, волонтерские движения Российской Федерация. С начала конфликта Россия осуществляет транспортировку и лечение нуждающихся детей Донбасса. Благодаря Российской Федерации дети Донецкой Народной Республики получают помощь в лечении и реабилитации.



— Как обстоят дела в ДНР с детскими домами? Они существуют? Действуют? Сколько их, и какое количество детей там находится?



— На территории Донецкой Народной Республики действует 7 домов-интернатов. Это 749 детей категорий дети-сироты и дети, лишенные родительского попечения. С 2014 года более 300 детей обрели дом и семью.



Если до войны предпочтение отдавали малышам, то сейчас охотно берут детей из одной семьи: братьев, сестер, где двое, трое детей. Был случай, когда под опеку было взято пятеро детей.



В Докучаевке, который в 2014-15 годам подвергался страшным бомбардировкам украинской артиллерии, был детский дом семейного типа. Им занималась семейная пара — муж и жена, которые получали от государства деньги. Когда началась война, под обстрел украинской артиллерии попал и этот дом. Две детские комнаты, где жило по 3-4 детей, попали осколки от снарядов.



Причем одной из старших девочек это чуть было не стоило жизни. Она открыла глаза на заре и увидела яркую вспышку в окне. Слава Богу, ребенок не поднял головы, потому что в этот момент над ее головой пролетели осколки от снаряда. Представляете весь тот ужас, который пришлось перенести русским детям Донбасса.



— Будут ли дети-сироты иметь возможность получить впоследствии российские документы?



— Дети Республики, независимо от статуса, имеют право на получение паспорта Российской Федерации. Согласно законодательству все дети, достигшие 14 —летнего возраста, получают паспорта Донецкой Народной Республики.



— Часто ли вы как детский омбудсмен встречаетесь с руководством ДНР, в частности с Главой ДНР Денисом Пушилиным? Если да, то какие вопросы обсуждаете? Я встречал в социальных сетях благодарности Главе ДНР за отличные подарки к Новому году. Причем подчеркивают, что ранее таких не было. Соответствует ли эта информация действительности? Правду ли говорят, что дети в ДНР на особом счету и им уделяется очень много внимания?



— Ежегодно все дети от 2 лет и до выпускного класса школы получают сладкие новогодние подарки. В этом году, действительно, по отзывам родителей, а главное детей, сладкие подарки получились на славу.



На новогодние праздники особое внимание уделяется детям-сиротам и детям, лишенным родительского попечения, а также детям, получившим ранения и детям погибших защитников Республики. Для них устраиваются благотворительные мероприятия, спектакли, утренники, новогодние концерты, а также сладкие подарки от Главы Республики.



Каждый ребенок может посетить Большую новогоднюю елку Главы ДНР, проводятся новогодние утренники, спектакли и различные мероприятия. Этот год тоже не стал исключением.



В наше непростое время, руководство Республики старается максимально уделять внимание детям. Хотелось бы отметить неоднократную благодарность от родителей в адрес Главы Республики за организацию бесплатного питания для детей дошкольников, учащихся младшей школы, а также детей льготных категорий.



Я попадаю на прием к Главе Республики Денису Пушилину по мере надобности, с этим никогда нет проблем. Конечно, эти встречи всегда из-за каких-то проблем, и я очень рада, что ни один вопрос не остается без решения.



— Всем ли необходимым обеспечены детские и школьные учреждения ДНР — есть ли бесплатные кружки, какой вообще охват внешкольной работы. Могут ли донецкие дети поехать на море туда, что раньше называлось пионерскими лагерями, а также в Российскую Федерацию?



— Мы стараемся по мере своих сил и возможностей оказывать всестороннюю поддержку нашим детям. На территории Республики работают пять реабилитационных центров для детей — инвалидов, где им бесплатно оказывается помощь психологами, логопедами, реабилитолагами, массажистами. Ведется социальная работа с родителями этих особенных деток, организовывается их обучение и досуг с учетом их потребностей.



В рамках организации лечения и реабилитации детей пострадавших за период военной агрессии организована программа при поддержке Уполномоченного по правам человека Московской области. Дети, получившие ранения приведшее к инвалидности, получат комплекс лечебных, реабилитационных мероприятий в г. Красногорск в центре «Созвездие», 5 января 2020 выехала первая группа детей. Всего за зимний период состоится выезд двух групп, также в летний период две группы детей посетят Центр.



Дополнительным образование охвачено 98 379 детей. С 2014 года работают Дворцы детского и юношеского творчества, кружки и секции спортивного, художественного направления при школах и домах культуры в городах и районах Республики, где дети могут получать дополнительное образование на бесплатной основе.



Часто дети, победители различных соревнований, участники международных конкурсов, олимпиад, достигшие успехов в спорте, творчестве приходят к Главе Республики, где за круглым столом, в теплой, дружеской беседе за чашкой чая делятся своими победами и достижениями в различных сферах.



Также хотелось поблагодарить Россию за огромную поддержку: дети Республики принимают активнейшее участие в спортивных, творческих, образовательных соревнованиях, в том числе и международного уровня, и почти всегда занимают лидирующие места! Благодаря Российской Федерации дети Республики имеют возможность открывать новые горизонты.



Наши стойкие дети очень благодарно воспринимают такое отношение: их таланты, нравственные качества раскрываются с особой силой. Главное — добиться мира, за будущее Донбасса с такими детьми можно быть спокойными.